Opel muss weltweit 204.000 der Kleinwagen wegen fehlerhafter Software in die Werkstätten holen. In Deutschland sind vermutlich gut 20.000 Autos betroffen.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) lässt den Automobilhersteller in Deutschland die Autos wegen einer "fehlenden Warnung an den Fahrer bei Defekt an den Fahrtrichtungsanzeigern" seit 5. Oktober zurückrufen.

Ein Sprecher des Autobauers sagte dazu gegenüber auto motor und sport: "Unsere konstanten internen Qualitätskontrollen haben ergeben, dass in Deutschland bei 20.073 Fahrzeugen der Modellreihe Corsa, die mit ECOLED-Scheinwerfern ausgestattet sind, der Kunde möglicherweise nicht auf eine Fehlfunktion des Blinkers hingewiesen wird. Bis dato sind uns in diesem Zusammenhang keine Vorfälle mit Sach- und/oder Personenschäden bekannt. Der Werkstattaufenthalt beim autorisierten Opel Service Partner ist für den Kunden kostenfrei und sieht eine Aktualisierung der Diagnosesoftware vor." Das dauere etwa 45 Minuten.

Dieses Modell ist vom Rückruf betroffen:

Opel Corsa (F) aus den Produktionsjahren 2019 bis 2022 (weltweit: 204.297 Fahrzeuge / deutschlandweit: 20.073 Fahrzeuge)

Ob Verbrenner oder Elektroantrieb (siehe Bildergalerie) ändert nichts an dem Softwarefehler. Die Abhilfemaßnahme des Herstellers sieht eine Neuprogrammierung BSI (Zentrales Steuergerät) vor. Die KBA-Referenznummer lautet 012114, der Hersteller-Code der Rückrufaktion E212102140 (22-C-049) O6B. Betroffene Kunden bittet das KBA, den Fahrzeughersteller oder eine Vertragswerkstatt zu kontaktieren.