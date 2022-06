Ab 24.330 Euro kostet der neue Seat Leon ST in der kleinsten Leistungsstufe. Die Leasingraten beginnen bei unter 250 Euro.

Golf Variant, Octavia Kombi und Leon ST – drei Mal die gleiche Technik-Plattform, auf der drei Fahrzeuge stehen, die sich alle Mühe geben, optisch möglich wenig Gemeinsamkeit zu zeigen. Also alles reine Geschmackssache? Schauen wir doch Mal, was der Spanier vor allem unter der Haube zu bieten hat.

Hier gibt es für die Kunden eine neue Option, die – aha! – aus seinem Bruder, dem VW Golf stammt. Der Leon kommt als Plug-in-Hybrid mit einem 1,4-Liter-TSI, Elektromotor, 13-kWh-Akku und einer Systemleistung von 204 PS. Auch mit Blick auf die restlichen Motor-Optionen steigt die Auswahl wieder an. Zuletzt gab es den Vorgänger (nach Facelift ab 2016) als Diesel, Benziner oder Erdgas-Variante in den Leistungsstufen 115 PS, 130 PS und 150 PS. Der neue Leon ist als Basismodell mit dem 1.0 TSI auch mit 90 PS zu haben. Es folgen 110, 130, 150 und ganz oben 190 PS. Der 1.5 TGI leistet 130 PS, die Selbstzünder, stets als Zweiliter-TDI, 115 oder 150 PS. Für unsere Leasingangebote haben wir uns das Basismodell mit dem kleinsten Motor geschnappt.

Seat Leon ST Leasing ab 215 Euro

Die Angebote beziehen sich auf den Tag der Artikelerstellung: 15.06.2022

Alternativ zum Barkauf oder der Finanzierung gibt es für den Seat Leon ST immer mal wieder attraktive Leasingangebote zu guten Konditionen. Auf der offiziellen Webseite startet die Leasingrate bei 259 Euro monatlich. Doch es geht auch günstiger. Zum Beispiel:

ab 229,00 Euro auf null-leasing.com

ab 197,00 Euro auf leasingmarkt.de

ab 249,00 Euro auf leasingtime.de

Zu diesen Konditionen gibt es den Seat Leon in der bereits erwähnten niedrigsten Leistungsvariante mit 90 PS. Die Laufzeit beträgt in der Regel 60 Monate, die Kilometerleistung 10.000 pro Jahr, wobei diese Parameter anpassbar sind.

Vorsicht bei den Lieferzeiten: Aufgrund der Halbleiter-Krise und des Ukrainekriegs sind diese aktuell recht lang. Beim Seat Leon ST müssen Besteller laut den Leasingangeboten mindestens vier Monate warten. Gut möglich, dass die Angaben auch nach der Bestellung noch "nach hinten" korrigiert werden. Eine Lösung sind Angebote für sofort verfügbare Neuwagen, die dann preislich jedoch deutlich höher ausfallen. Bei der Suche nach dem besten Angebot lohnt auch der Blick auf zusätzliche Dienstleistungen, die bereits in der Leasingrate enthalten sind. So übernehmen einige Anbieter zum Beispiel die Bereitstellungskosten, die Kfz-Steuer oder bieten eine kostenlose Leasingraten-Versicherung an.

Sie suchen nach weiteren guten Angeboten? Hier gibt es die besten Leasing-Schnäppchen für Elektroautos.