Europa größter Ölkonzern Shell erreichte im vergangenen Quartal einen Gewinn von 11,5 Milliarden Dollar (umgerechnet 11,3 Milliarden Euro). Dieses Ergebnis übertrifft den Rekord-Gewinn von 9,1 Milliarden Dollar aus Q1. Unter dem Strich verdiente Shell dank höherer Öl- und Spritpreise 18 Milliarden Dollar und verfünffachte damit den Vorjahreswert. So hat der Öl-Konzern die niedrigen Einnahmen aus dem Flüssiggas-Handel durch höhere Preise und Raffineriemargen ausgeglichen. Auch mehr Einnahmen aus dem Gas- und Stromhandel kamen dazu.

Total steigert Gewinn um das Dreifache

Auch der französische Energiekonzern Total Energies konnte im zweiten Quartal dank höherer Preise und Margen im Raffineriebetrieb mehr Geld verdienen. Obwohl der Konzern den Anteil an einem russischen Gasproduzenten abschreiben muss, steigt der Gewinn um 158 Prozent auf 5,7 Milliarden Dollar. Im Vorjahreszeitraum waren es 2,2 Milliarden Dollar. Bereinigt um Sondereffekte stiegt der Gewinn auf das Dreifache: Einen Rekordwert vom 9,8 Milliarden Dollar.

Der spanische Öl-Konzern Repsol verbucht ebenfalls einen stark gestiegenen Gewinn von mehr als 2,5 Milliarden Euro. Damit hat das Unternehmen den Gewinn im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr verdoppelt. Mit diesem Ergebnis gleicht Repsol die Verluste aus 2019 und 2020 aus. "Russlands Invasion der Ukraine hatte weiterhin Folgen auf die Energiemärkte, mit Ölpreisen im Schnitt über 110 Dollar pro Barrel, Margen für Raffinerien auf Rekordhöhen, Gaspreisen teilweise höher als Ölpreise in Europa und Asien", erklärte Total Energies. Der Konzern habe mehr produziert und so "zur Energiesicherheit beigetragen".

Kommt die Übergewinnsteuer?

Für die Energieriesen Exxon Mobile, Chevron und BP erwarten Experten in den kommenden Tagen ebenfalls Rekordergebnisse. Diese Gewinne dürften auch die Diskussion um eine Übergewinnsteuer anheizen. Die Sondersteuer soll die Gewinne von Unternehmen abschöpfen, die aufgrund der hohen Preise bedingt durch den Krieg abgeschöpft werden.

Die britische Regierung hat bereits im Mai 2022 eine solche Sondersteuer eingeführt. 25 Prozent Energieabgabe sollen dem britischen Staat fünf Milliarden Pfund (umgerechnet rund 6 Milliarden Euro) zur Finanzierung von Sozialausgaben in die Kassen spülen. Auch in Belgien und Spanien soll es eine entsprechende Steuer geben. Die Regierung in Madrid plant 2023 und 2024 rund zwei Milliarden Euro Einnahmen ein, die Entlastungspakete finanzieren sollen. In Deutschland ist die Regierungskoalition unentschlossen. Während Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) die Übergewinnsteuer kategorisch ausschließt, erklärte die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang, eine solche Steuer sei ein logischer Schritt. Auch die SPD-Vorsitzende Saskia Esken forderte unlängst die Übergewinnsteuer.

