Ende 2016 hatte Sono Motors aus München die E-Auto-Szene in Aufregung versetzt. Die Ankündigung eines günstigen Elektroautos, das sich aus in der Karosserie untergebrachten Solarzellen praktisch selbst betankt, hatte für Euphorie gesorgt. Anfang Januar 2020 drohte dem Projekt ein jähes Ende, das mit einer neuerlichen Crowd-Funding-Aktion abgewendet werden konnte. Wir zeichnen wichtige Stationen und Ereignisse der bisherigen fünf Jahre chronologisch nach.

5. April 2022

Nachdem der bisher eingeplante chinesisch-schwedische Produktions-Partner NEVS selbst um das Überleben kämpft, hat Sono Motors jetzt eine verbindliche Vereinbarung über die Produktion des Solar Electric Vehicle (SEV) Sion mit dem finnischen Auftragsfertiger Valmet Automotive getroffen. Valmet wird über einen Zeitraum von sieben Jahren Produktionskapazitäten für 257.000 Autos bereitstellen. Die Produktion des Sion soll im zweiten Halbjahr 2023 anlaufen. Schlechte Nachtrichten allerdings für alle potenziellen Sion-Käufer. Aufgrund gestiegener Herstellungskosten wird der Sion in Zukunft 25.126 Euro netto (29.900 Euro inkl. MwSt.) kosten. Der neue Preis ist ab 18.500 Reservierungen gültig. Bis Ende März 2022 verzeichnete Sono Motors für den Sion über 17.000 direkte Kundenreservierungen mit einer durchschnittlichen Anzahlung von 2.390 Euro netto. Alle bestehenden Reservierungen sind von der Preiserhöhung nicht betroffen.

18. November 2021

Sono Motors ist nun ein börsennotiertes Unternehmen. Das Elektroauto-Startup ist eine von knapp 1.500 Firmen, die im amerikanischen Index Nasdaq Global Market gelistet sind und verfügt über das Tickersymbol "SEV". Sono Motors platzierte dort zehn Millionen Stammaktien für 15 Dollar (13,26 Euro) je Aktie. Das entspricht 15 Prozent der Unternehmensanteile. Und das Börsen-Debüt verlief erfolgreich für die Münchner. Direkt am ersten Handelstag verzeichnete Sono Motors ein Kursplus von 155 Prozent; die Aktie schloss mit einem Wert von 38,20 Dollar (umgerechnet 33,76 Euro). Damit ist der Elektroauto-Bauer, der bisher noch keine Umsätze erwirtschaftet hat, laut "Spiegel Online" rund 2,6 Milliarden Dollar (fast 2,3 Milliarden Euro) wert.

Co-Gründer und Vorstandschef Laurin Hahn rechnete vor dem Börsengang mit einem Erlös von 135 Millionen Dollar (etwa 119,3 Millionen Euro). Tatsächlich spülte die Emission ungefähr 150 Millionen Dollar (knapp 132,6 Millionen Euro) in die Kassen. Mit diesem Geld kann Hahn zufolge die drohende Insolvenz abgewendet und die für 2023 geplante Serienfertigung des Sion vorangetrieben werden. Zusammen mit Co-Gründer und -Vorstandschefs Jona Christians hält Hahn weiter die Mehrheit der Anteile und Stimmrechte.

23. August 2021

Wirbel um den Auftragsfertiger NEVS, der für Sono Motors den Sion produzieren soll: Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, steckt dessen chinesische Konzernmutter Evergrande in finanziellen Schwierigkeiten. Aufgrund von Liquiditätsproblemen führe Evergrande derzeit Gespräche mit dem Tech-Unternehmen Xiaomi und staatlich unterstützten Investment-Firmen, die zusammen als strategische Investoren 65 Prozent der Elektroauto-Sparte von Evergrande, zu der auch NEVS gehört, übernehmen sollen. Den von Reuters zitierten Quellen zufolge befinden sich die Verhandlungen allerdings noch in einem frühen Stadium. Xiaomi stellte im Frühjahr seine Pläne vor, unter die Elektroauto-Hersteller zu gehen, und sucht dafür derzeit Partner.

Sono Motors will sein weitgehend solarbetriebenes Elektroauto in der ersten Jahreshälfte 2023 auf den Markt bringen. Wie das Münchner Start-up mitteilte, sei die Fertigung des Sion "von der Restrukturierung unseres Partners NEVS" nicht betroffen; man halte an dem Zeitplan fest.

24. Juni 2021

Der Zeitplan für die Markteinführung des Sion steht. In der ersten Jahreshälfte 2023 soll die Produktion des Erstlingswerks von Sono Motors starten. Das Start-up baut das Elektroauto jedoch nicht selbst, sondern lagert den Zusammenbau an den Auftragsfertiger NEVS aus. Dieser nutzt ein ehemaliges Saab-Werk im schwedischen Trollhättan und Unternehmensangaben zufolge zu einhundert Prozent erneuerbare Energie für die Produktion des Sion. Hinter NEVS steht der chinesische Mischkonzern Evergrande; ein ursprünglich in der Immobilien-Branche angesiedeltes Unternehmen, das inzwischen auch eine Autosparte unterhält.

16. März 2021

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters prüft Sono Motors in den USA an die Börse zu gehen. Das Unternehmen könnte mit über einer Milliarde Dollar (ca. 840 Mio. Euro) bewertet werden, erklärten mit den Plänen vertraute Personen. Der Gang an die Börse könnte noch vor dem Sommer erfolgen, daran arbeite Sono Motors mit Finanzdienstleistern. Sowohl ein klassischer Börsengang als auch der Zusammenschluss mit einer sogenannten Special Purpose Acquisition Company (SPAC) seien im Gespräch. Damit würde Sono Motors eine Fusion mit einer bereits börsennotierten Firma eingehen. Sono Motors fehlen nach eigenen Angaben noch mindestens 200 Millionen Euro für die anstehende Serienfertigung ihres Elektroautos. Dieses Geld könnte über den Börsengang eingesammelt werden.

10. Dezember 2020

In einem Live-Video aus dem Firmensitz in München informieren die Gründer Laurin Hahn und Jona Christians über den Stand der Dinge und wollen sich den Fragen der Community stellen, letztlich werden jedoch in erster Linie von einzelnen Teammitgliedern verschiedene Prozesse aus der Entwicklung vorgestellt. Die erwartete Vorstellung des fertiggestellten Prototypen entfällt, dieser ist lediglich statisch im Hintergrund zu sehen. Weitere Informationen zum Zeitplan gibt es keine, jedoch die Ankündigung, im Januar mit dem Sono Sion als Aussteller an der Consumer Electronics Show (CES) teilzunehmen. Die üblicherweise in Las Vegas abgehaltene CES wird aus Corona-Gründen erstmals virtuell als Internet-Veranstaltung stattfinden. Keine Erwähnung fand der offensichtliche Abschied von Navina Pernsteiner aus der Sono Motors-Führungsriege. Die Mitgründerin von Sono Motors ist laut Angaben in ihrem Linked-In-Profil seit September 2020 für ein anderes Unternehmen tätig.

1. Dezember 2020

Auf der Facebook-Seite von Sono Motors wird ein kurzes Rollout-Video des ersten bei Roding Automobile gebauten Prototypen gezeigt, noch ohne Windschutzscheibe, Haube und Türverkleidungen, doch er bewegt sich zumindest aus eigener Kraft. Von der Zeitleiste, nach der laut Sono der erste Prototypen-Testlauf bereits Mitte November angesetzt war, ist man entsprechend einige Wochen entfernt.

22. Oktober 2020

Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE soll Sono Motors bei der Prüfung und Zertifizierung der Solar-Ladetechnik unterstützen. Die Ende Oktober angekündigte Kooperation hat laut Sono "die Prüfung und Zertifizierung einer neuartigen Technologie zur Integration von Solarzellen in die Karosserie von Elektrofahrzeugen zum Ziel". In der Solarladung sieht Sono das Kern-Argument für das angekündigte Elektroauto Sion. Die von Sono Motors entwickelte und patentierte Solarladetechnik soll direkt in die Karosseriestruktur integriert werden. Das Fraunhofer-Institut soll dabei die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Technik untersuchen. Sono Motors gibt an, dass die über das gesamte Fahrzeug verteilten Solarmodule täglich die Energiemenge für bis zu 34 Kilometer elektrischer Fahrstrecke produzieren sollen. Außerdem diene die Kooperation laut Sono Motors dem wesentlichen Ziel, "mögliche weitere Anwendungsbereiche zu identifizieren, um die Zertifizierung der Solartechnologie auch über Elektroautos hinaus voranzutreiben".

30. Juni 2020

Sono Motors informiert über die Beauftragung der Roding Automobile GmbH aus der Oberpfalz mit der Fertigung der Sion-Prototyen. Roding hatte bereits die ersten Prototypen, mit denen Sono Motors die Kundenfahrten durchgeführt hatte, gefertigt. Gleichzeitig gibt Sono bekannt, dass statt der ursprünglich geplanten vier Prototypen nun lediglich zwei entstehen sollen, die dem derzeitigen Entwicklungsstand entsprechen und mit Komponenten der Zulieferer für das geplante Serienfahrzeug ausgerüstet werden, darunter der E-Antrieb von Continental. Die ursprünglich für Ende September angekündigte Fertigstellung der Prototypen wird unter Hinweis auf die Corona-Krise auf voraussichtlich November 2020 verschoben.

18. Januar 2020

Auf Facebook verkündet Sono Motors den Erfolg der neuen Funding-Kampagne. 50 Millionen Euro an Zahlungszusagen seien erreicht worden. Mit dieser Summe soll laut Finanzplan unter anderem der Bau von seriennahen Prototypen finanziert werden. Dies ist für Sono Motors besonders wichtig, weil so bei Probefahrt-Events neue Reservierungen eingeworben werden können. Nach dem Erreichen des ersten Kampagnenziels wird Sono Motors nun ab dem 20.1. die Reservierer und Funding-Teilnehmer dazu auffordern, die zugesagten Zahlungen auch zu leisten. Hierfür haben die Unterstützer 30 Tage Zeit.

8. Januar 2020

Mit einer Mitteilung in verschiedenen Social Media-Kanälen veröffentlicht Sono Motors eine Erhöhung der Funding-Summe um zehn Millionen Euro. Diese stammen laut Sono Motors von der Beteiligungsgesellschaft WiVenture und der deutschen ELFH Holding und sollen in Form von sogenannten Wandelanleihen vorliegen. Mit dieser neuen Finanzierungszusage erhöht sich die Crowdfunding-Summe laut Sono auf inzwischen 44.874.953 Euro (Stand 9.1.20). Damit bleiben noch rund 11 Tage Zeit, um die restlichen rund 5,1 Millionen einzuwerben. Damit soll zunächst das laufende Geschäft und der Prototypenbau des Sono Sion finanziert werden. Für die endgültige Serienproduktion veranschlagt das Münchner Startup weitere 205 Millionen Euro Finanzbedarf.

2. Januar 2020

Auf der Homepage von Sono Motors gibt das Unternehmen folgendes Statement ab: "Unsere Unterstützer haben entschieden: die Community-Funding Kampagne wird verlängert bis zum 20.01.2020". Die Sammelaktion wird entsprechend um weitere 18 Tage verlängert, das Ziel bleibt bei einer Summe von 50 Millionen Euro.

31. Dezember 2019

Das selbstgesteckte Zeitfenster für das Erreichen der 50-Millionen-Euro-Grenze per Crowdfunding ist am 30.12. abgelaufen. Laut Sono gibt es Zahlungszusagen von rund 32,5 Millionen Euro durch Reservierungen, Aufstockungen und Spenden. Der ursprüngliche Plan, bei einem solchen Ergebnis das Projekt zu beenden, wird jedoch abgebrochen. Nun soll die "Community" darüber abstimmen, ob die Kampagne erneut verlängert wird. Stichtag diesmal: 2. Januar 2020.

15. Dezember 2019

Die drei Gründer überführen ihre Gewinnbezugsrechte in Höhe von rund 64 Prozent in den "Community Pool". Sie errechnen einen Wert von rund 70 Millionen Euro für diese Rechte. Vorbesteller sollen so an einem eventuellen Unternehmensgewinn beteiligt werden oder bei einem Börsengang entsprechende Anteile erhalten.

11. Dezember 2019

Sono Motors veröffentlicht ein Video-Statement zur weiteren Zeitplanung für den Fall, dass die Finanzierung von insgesamt voraussichtlich 250 Millionen Euro gesichert ist. Laut Plan soll nun im 3. Quartal 2020 der erste finale Prototyp gebaut werden. Der jetzt angekündigte Beginn der Serienproduktion verschiebt sich auf das erste Quartal 2022.

1. Dezember 2019

In einem Rundschreiben an die Funding-Geldgeber sowie in einem emotionalen Video auf der Sono-Homepage erklären die Gründer den Abbruch ihrer Gespräche mit Investoren. Stattdessen soll nun versucht werden, über Crowd-Investments / Vorbestellungen / Anzahlungen bis Ende Dezember eine Summe von 50 Millionen Euro einzusammeln. Weitere 200 Millionen Euro seien für den Start der Serienproduktion notwendig.

Juli 2019

Das Alleinstellungsmerkmal des Sion, die Solarladung, bekommt Konkurrenz aus Japan. Toyota, wo beim Prius PHEV bereits seit Jahren gegen Aufpreis Solarmodule im Dach installiert werden und damit (im geringen Umfang) die elektrische Reichweite erhöht wird, informiert über ein neues Forschungsprojekt. Versuchsfahrzeuge, die mit neuartigen leistungsfähigen Solarzellen von Sharp ausgerüstet sind, sollen eine Ausbeute von maximal 860 Watt bieten und damit unter Idealbedingungen bis zu 44,5 Kilometer elektrische Reichweite pro Tag generieren.

Mai 2019

Sono Motors beziffert den Stand der anbezahlten Reservierungen für den Sion auf 10.000 Einheiten.

März 2019

Sono Motors präsentiert das Seriendesign des Sion, das sich deutlich von den beiden zuvor gezeigten Prototypen unterscheidet. Außerdem wird bekannt gegeben, dass der Elektroauto-Produzent NEVS den Sion in Trollhättan/Schweden herstellen soll. NEVS ist aus dem ehemaligen schwedischen Automobilhersteller Saab hervorgegangen und befindet sich im Mehrheitsbesitz eines chinesischen Immobilienunternehmens. Als Produktionsstart wird nun das zweite Halbjahr 2020 angegeben.

Januar 2019

Laut Sono Motors soll Bosch die Connectivity-Control Unit für den Sion liefern. Das Kommunikationsmodul ist ein wichtiger Bestandteil für die Sono-Planung, dass Sion-Besitzer ihr Fahrzeug mit anderen Menschen teilen. Die CCU macht den Sion für Smartphone-Apps erreichbar und ist auch für den Austausch von Telematik-Diensten geeignet.

Die Fondsgesellschaft, die 4,5 Millionen Euro Investition zeichnen wollte, gibt die Auflösung des Spezialfonds und dessen Rückabwicklung bekannt. Die im Oktober genannte Investition wird entsprechend nicht getätigt.

November 2018

Sono Motors korrigiert den Akku-Preis. Statt wie ursprünglich angekündigt für 4.000 Euro Kaufpreis soll die Antriebsbatterie für jetzt 9.500 Euro zu erwerben sein. Entsprechend steigt der angekündigte Kaufpreis des Sono Sion von ursprünglich 20.000 Euro inkl. Traktionsbatterie auf jetzt 25.500 Euro. Der monatliche Batteriemietpreis soll sich je nach Abo auf 90 bis 140 Euro belaufen.

Gleichzeitig informiert Sono Motors darüber, die Antriebseinheit vom Automobilzulieferer Continental beziehen zu wollen. Analog dazu steigt die angekündigte Leistung des Sono Sion auf 120 kW/163 PS

Oktober 2018

Auf dem Investmentportal "Seedrs" startet eine weitere Finanzierungsrunde. Dort werden auch zwei Groß-Investments vermerkt. Ein privater Investor möchte 500.000 Euro, eine in Öko-Investments engagierte Fondsgesellschaft 4,5 Millionen Euro investieren. Auf Nachfrage informiert Sono Motors darüber, dass diese Investition nicht über Seedrs, sondern über ein Direktinvestment geschehen soll.

Juli 2018

Sono Motors erweitert die Geschäftsführung. Als "Chief Operations Officer" wird Thomas Hausch verpflichtet, der zuvor unter anderem bei Chrysler und Nissan in leitender Position tätig war. Für die Kommunikation ist künftig Isa Krupka als Chief Communications Officer verantwortlich. Es bleibt beim avisierten Verkaufsstart Ende 2019

Juni 2018

Laut Sono Motors erreicht die Zahl der Vorbesteller die 5.000er-Marke, es liegen Reservierungen aus 33 Ländern vor

Mai 2018

Laut Sono soll der Automobilzulieferer ElringKlinger die Fertigung der Antriebsbatterie übernehmen.

November 2017

Sono Motors gibt Ausstattungsdetails bekannt. Der Sion soll ausschließlich in schwarz kommen, mindestens 4 Sterne im Euro-NCAP-Crashtest erreichen. Rückfahrkamera, Tempomat, Sitzheizung und eine optionale Anhängerkupplung erhalten. Auch weiterhin wird Ende 2019 als Verkaufsstart angekündigt.

September 2017

Sono Motors erklärt den Beginn der Serienentwicklung des Sion

August 2017

Mit einer Presseveranstaltung stellt Sono die beiden Prototypen eingeladenen Journalisten vor. Eine echte Probefahrt ist nicht möglich: Die Fahrzeuge können auf der Tartanbahn des Münchner Olympiastadions im Kreis gefahren werden, das Öffnen der Motorhaube ist nicht gestattet. Im Anschluss tourt Sono-Motors mit den Fahrzeugen durch Deutschland, um Interessenten Probefahrten zu ermöglichen. Diese finden nicht auf öffentlichen Straßen, sondern auf abgesperrten Industriegeländen, z.B. dem Parkplatz eines Großmarkts statt. Aus diesen Probefahrt-Events werden weitere Vorbesteller des Sono Sion gewonnen.

Es bleibt beim kommunizierten Verkaufsstart Ende 2019. Der angekündigte Preis inklusive Batterie liegt nun bei 20.000 Euro, das Modell mit geringer Reichweite für 12.000 Euro habe "zu wenig Nachfrage" erfahren.

Juli 2017

In einem ersten Show-Event präsentiert Sono Motors eines der beiden Modelle bei einer statischen Präsentation vor den Funding-Unterstützern. Sono Motors gibt die Beteiligung "mehrerer mittelständischer Investoren" bekannt, nennt aber nicht die Höhe des jeweiligen Engagements.

Frühjahr 2017

Finanziert durch die Crowdfunding-Kampagne entstehen bei einem externen Entwicklungsbetrieb zwei Prototypen mit zahlreichen Komponenten, die erkennbar vom BMW i3 stammen.

September 2016:

Im Rahmen einer ersten Crowdfunding-Kampagne auf der Plattform "Indiegogo" sammeln die Gründer rund 550.000 Euro ein, der Großteil der rund 1.700 Unterstützer wählt eine Vorbestellung gegen 100 Euro Gebühr. Angekündigt wird der Sion als "Urban"-Variante für 12.000 Euro (ohne Batterie). Der erste kommunizierte Auslieferungstermin: Ende 2019.

Juli 2016:

Der Sono Sion ähnelt in frühen Designskizzen der ersten Mercedes A-Klasse. Neben den versprochenen 7,5 Quadratmeter Solarzellen, welche in der Karosseriebeplankung untergebracht sind, sorgen zwei weitere Features für Aufsehen: Ein im Armaturenbrett untergebrachtes Moos-"Beet" als Luftreiniger und die Ankündigung, die Werkstattarbeit zu revolutionieren. Kunden sollen kleine Arbeiten anhand eines Gratis-Werkstatthandbuchs selbst ausführen, sich Ersatzteile mit einem 3D-Drucker selbst herstellen oder bei größeren Arbeiten zu einer beliebigen freien Werkstatt wechseln – alle Werkstattunterlagen sollen frei zugänglich ins Netz gestellt werden.

Januar 2016

Sono Motors wird von den drei Gründern Laurin Hahn, Navina Pernsteiner und Jona Christians ins Leben gerufen.