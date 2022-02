Driften und Querfahren auf Eis und Schnee: zuerst mit Hecktrieblern (Mercedes AMG C 63) und dann mit Allrad-Fahrzeugen (Audi RS 3).

Wer träumt nicht davon, in einem Sportwagen übers Eis zu driften? Ob mit einem Heckantriebs-Monster oder einem Allradler – Driften auf Eis und Schnee kommt dem Paradies eines jeden Petrolheads schon sehr nah. Das alles unter den perfekten winterlichen Bedingungen, die der Polarkreis bei Arvidsjaur in Schweden zu bieten hat – und unter Anleitung der besten Instruktoren – ist jetzt auch für Sie möglich!

Die ausgedehnte Snowmobil-Tour, der entspannende Besuch des Artic-SPA, das hitzige Rundstreckenrennen im Side-by-side-Buggy oder die aufregende "Ice Kart Challenge": Das ist nur das Rahmenprogramm der von Sport Auto zwischen dem 18. und 21. März 2022 veranstalteten Ice Performance. Der fahrdynamische Höhepunkt ist das sogenannte "Race of Champs", das nach ausgedehnten Trainings-Einheiten auf perfekt präparierten Rundkursen in ebenso starken wie driftfreudigen Mercedes-AMG C 63-Modellen ausgetragen wird.

