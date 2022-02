Nach einer Auswertung der Fahrzeugbörse Mobile.de lag der durchschnittliche Kaufpreis im Januar 2022 bei 30.422 Euro – plus 1,7 Prozent über dem Vormonat. Im Vergleich zum Januar 2021 stieg der Preis von 24.222 Euro um 25,6 Prozent. Dabei legen in allen Fahrzeugsegmenten die Preise für Gebrauchtwagen kräftig zu, so verteuerten sich die Utilities um 32,0 Prozent zum Januar 2021, die Kleinwagen wurden um 27,8 Prozent teurer, die Mittelklasse-Modelle um 27,2 Prozent.

33 Prozent weniger Autos im Angebot

Die gestiegene Gebrauchtwagenpreise gehen mit einem verknappten Angebot einher. Insgesamt wurden bei Mobile.de 33 Prozent weniger Fahrzeuge angeboten als noch im Januar 2021. Besonders das Angebot bei den Vans sank um 57,4 Prozent und auch bei den Minis ging die Anzahl der Fahrzeuge um 41,8 Prozent zurück.

Während die Standtage über alle Fahrzeugsegmente hinweg in der gesamten zweiten Jahreshälfte 2021 rückläufig waren, standen die Gebrauchten im ersten Monat des neuen Jahres wieder ein paar Tage länger auf den Höfen der Händler, nämlich 85,8 Tage im Durchschnitt (plus 4,4 Prozent).

Welche Auswirkungen die Faktoren Preis und Angebot auf den Gebrauchtwagenmarkt haben, zeigen auch die Besitzumschreibungen des Kraftfahrtbundesamtes für das zurückliegende Jahr. Insgesamt 6.703.245 Halterwechsel verzeichnet die Behörde aus Flensburg bei den Pkw. Das waren 4,5 Prozent weniger als 2020.

Gebrauchtwagenpreise steigen europaweit

Auch auf dem europäischen Gebrauchtwagenmarkt zogen die Preise 2021 kräftig an. Das geht aus der Jahresbilanz der Autobörse Autoscout24 hervor. Demnach sind die Gebrauchtwagenpreise europaweit um acht Prozent gestiegen, das Angebot an Fahrzeugen ging gleichzeitig um elf Prozent zurück.

Die Durchschnittspreise in Deutschland zogen um zehn Prozent auf 22.841 Euro an, bei unseren Nachbarn in Österreich waren es sogar im Vergleich zu 2020 13 Prozent, in den Niederlanden 11 Prozent. Gleichzeitig sinkt das Angebot von knapp 2 Millionen Fahrzeugen auf rund 1,2 Millionen.

Anhand der fünf beliebtesten Modelle zeigt sich zudem die Preisspirale. Der VW Golf kostete 2020 im Durchschnitt 15.786 Euro, 2021 waren es 19.046 Euro – eine Steigerung von 21 Prozent.