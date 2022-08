Wer gedacht hat, mit dem PT Cruiser von Chrysler hätten wir den letzten verzweifelten Versuch eines glücklosen Retro-Concepts überstanden, wird von der chinesischen Marke Wey eines Besseren belehrt. Hätte der PT Cruiser kurz vor seinem Ableben noch ein Kind mit einem Käfer gezeugt, es hätte wohl ausgesehen, wie das V72 Concept, das die Great-Wall-Submarke auf der Motorshow in Chengdu 2021 vorgestellt hatte. Kein Wunder, denn es basiert auf dem New-Beetle-Double von Ora (ebenfalls eine Submarke von Great Wall). Nur, dass es in dieser Ausgestaltung eine überdimensionale Zahnspange aus Chrom verpasst bekommen hat.

Plug-in-Hybrid zum Start, E-Version folgt

Auf der Chengdu Motorhow 2022 haben die Chinesen jetzt die Serienversion der V72-Studie enthüllt. Die hört jetzt offiziell auf den Namen GWM (Great Wall Motors) Wey Yuanmeng und soll noch in diesem Jahr in China auf den Markt kommen. Andere Märkte will GWM mit dem Yuanmeng vorerst nicht bedienen. Aber wer weiß – schließlich startet die chinesische Marke ab Herbst 2022 auch in Deutschland.

Zu haben ist der 4,83 Meter lange, 1,996 Meter breite und 1,73 Meter hohe Yuanmeng zunächst nur mit einem Plug-in-Hybrid-Antrieb. Der kombiniert einen 1,5-Liter-Benziner mit einem E-Motor und kommt auf eine Systemleistung von 242 PS und 520 Nm Drehmoment. Geschaltet wird per Neungang-Automatik. Zur Batteriegröße machen die Chinesen keine Angaben, nennen aber eine rein elektrische Reichweite von 195 Kilometer. Später sollen noch eine Allradvariante sowie eine rein elektrisch angetrieben Version nachgeschoben werden.

Bei allem 1950er-Jahre-Chichi gerät immerhin der Innenraum vergleichsweise zeitgemäß, mit großen Displays bis auf die Beifahrerseite und einer klaren, wenn auch leicht knubbeligen Linienführung. Der Radstand von 2.915 Millimeter soll zudem für großzügige Platzverhältnisse sorgen. Viel Leder sorgt für einen edlen Look. Der große, technisch nicht notwendige Mitteltunnel bietet zahlreiche Staufächer.