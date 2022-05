Aktuell gibt es in Deutschland rund 47 Vergehen, die einen Punkte-Eintrag im Flensburger Register nach sich ziehen. Von erhöhter Geschwindigkeit über Handy am Steuer bis zur Straßenverkehrsgefährdung ist so ziemlich alles dabei, was im Straßenverkehr nichts zu suchen hat. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein – die meisten Autofahrer sammeln im Laufe ihrer Karriere den einen oder anderen Punkt. Entscheidend ist dabei die Schwere des Vergehens.

So werden etwa ein Vorfahrtsverstoß, defekte Beleuchtung oder Fahren ohne Zulassung mit je einem Punkt geahndet. Zwei Punkte kassiert, wer beispielsweise ein Überholverbot missachtet, gegen die Wartepflicht am Bahnübergang verstößt oder alkoholisiert am Steuer sitzt. Für besonders gravierende Vergehen, die dann unter Umständen als Straftat behandelt werden und ein Fahrverbot nach sich ziehen, gibt es drei Punkte. Darunter fallen etwa Nötigung, unterlassene Hilfeleistung oder die Teilnahme an illegalen Autorennen.

Premiummarken auf den vorderen Plätzen

Das Online-Portal Check24 hat eine Liste herausgegeben, auf der die größten Punktesammler nach Automarken vermerkt sind. Erhoben wurden die Daten aus dem Pool jener Verkehrsteilnehmer, die im vergangenen Jahr eine Kfz-Versicherung über den Vergleichsanbieter abgeschlossen haben. Wie Sie der Einleitung bereits entnommen haben, landen die Zuffenhausener dieses Jahr nur auf Platz zwei, denn Cupra schubst Porsche vom unrühmlichen Thron. 8,1 Prozent aller Cupra-Fahrer haben mindestens einen Punkt auf dem Konto – das sind 69 Prozent mehr als der Durchschnitt über alle Marken hinweg. Aber woran liegt das? Laut der Statistik befinden sich unter den Punktesammlern doppelt so viele Männer wie Frauen und über alle Geschlechter hinweg begeht die Altersgruppe zwischen 20 und 29 Jahren die meisten Verstöße. Das passt ins Bild, schließlich spricht die sportlich gefärbte Marke Cupra eine vorwiegend männliche Klientel an und dank günstiger Leasing-Angebote in den letzten Monaten dürften sich gerade viele junge Autofahrer für ein Fahrzeug dieser Marke entschieden haben.

Porsche verbessert die Statistik und sinkt von 10,9 Prozent im Jahr 2021 auf 7,3 Punktesünder-Prozent. Auf den Plätzen drei bis fünf folgen Jaguar, Tesla und Alfa Romeo. Insgesamt ist jedoch zu beobachten, dass der Anteil der Punktesünder abnimmt. Hatte es Tesla mit 7,3 Prozent im Vorjahr beispielsweise gerade noch so in die Top Ten geschafft, liegen die Tesla-Piloten 2022 mit nur 6,4 Prozent schon auf Rang vier. Was sich dagegen nicht ändert, ist der Umstand, dass unter den ersten Zehn vorrangig Hersteller aus dem Premiumsegment mit tendenziell stark motorisierten Fahrzeugen vertreten sind. Welche das sind, erfahren Sie in unserer Fotoshow oben im Artikel.