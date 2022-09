VW zeigt auf der IAA Transportation 2022 in Hannover die Multivan Edition. Der Edition ist die bislang optisch sportlichste Version der Baureihe.

Das Sondermodell Multivan Edition soll die sportliche Seite des neuen T7 unterstreichen. Erreichen will Volkswagen das durch zahlreiche schwarz gehaltene Elemente am Bus. Vorgestellt wurde das Sondermodell jetzt auf der Nutzfahrzeug-IAA in Hannover.

Schwarzer Lack und Sonderdekor

Im Farbton Deep Black Perleffekt lackiert, präsentieren sich am Multivan Edition stets der Dachbereich inklusive der A-Säulen und dem Dachspoiler. Optisch passen dazu die dunkel getönten Scheiben im Fond. Abgedunkelt sind zudem die LED-Rückleuchten. Seitlich wird der Multivan Edition durch glänzend schwarze Außenspiegelkappen, die schwarzen 18-Zoll-Leichtmetallräder des Typs Toshima und eine schwarze Folierung über dem Schwellerbereich individualisiert, die zudem den Schriftzug Edition integriert. In der Heckklappe wird stilistisch die Folierung samt Schriftzug wieder aufgenommen. Vorne sind es die glänzend ausgeführten Lufteinlassgitter, die das Spektrum der schwarzen Details komplettieren.

Zur weiteren Serienausstattung des Multivan Edition gehören die IQ.Light–LED-Matrixscheinwerfer sowie eine Umfeldbeleuchtung im Türbereich mit der Logo-Projektion der Multivan Silhouette inklusive Edition-Schriftzug. Serienmäßig kommt das Sondermodell im grauen Farbton Pure Grey, der einen guten Kontrast zum schwarzen Dach liefert. Optional stehen aber auch die Kontrastfarben Candy Weiß, Energetic Orange Metallic, Indiumgrau Metallic, Monosilber Metallic und Reflexsilber Metallic zur Verfügung.

Der neue Multivan Edition kann in beiden Karosserielängen (4.973 und 5.173 mm), als Fünf-, Sechs- und Siebensitzer sowie mit allen Antriebssystemen (PHEV, TSI, TDI) bestellt werden. Die Preise starten ab 51.747 Euro für den 136 PS starken Benziner.

Auf der IAA in Hannover wurde zudem erstmals das "Gute Nacht Paket" gezeigt, das den neuen Multivan mit klappbarer Matratze und Verdunkelungsmöglichkeit zum Camper in Light-Version macht.