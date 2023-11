Das G-Klasse Landaulet als Papamobil war gestern. Ab 2024 fährt der Vatikan elektrisch. Die ersten Autos wurden nun offiziell übergeben.

Insgesamt sollen Anfang des kommenden Jahres knapp 40 vollelektrische E-Autos der ID.-Familie an den Vatikan ausgeliefert werden. Darunter ID.3., ID.4 und ID.5. Die ersten beiden ID.3 Pro Performance übernahm der Papst persönlich in der Vatikanstadt.

Ab 2030 fährt der Papst nur noch elektrisch

Der Umstieg auf E-Autos ist Teil der Dekarbonisierungsstrategie des Vatikanstaats. Die Strategie des kleinen Landes sieht vor, die gesamte Flotte bis 2030 klimaneutral zu gestalten. Die 40 elektrischen Volkswagen-Modelle sind daher nur der Anfang. Weitere elektrische Fahrzeuge sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Neben Modellen von VW werden in den kommenden Jahren auch andere Marken des VW-Konzerns in den Fuhrpark des Vatikans aufgenommen. Bis 2030 will der Stadtstaat seine gesamte Flotte elektrifizieren.

