Wir sind schon beim Du, bevor wir im Auto sitzen. Entwicklungs-Ingenieur Sharam Hami Nobari wirkt locker und überhaupt nicht wie ein Mann, der etwas zu verbergen hat. Sollte er? Nun, das gilt es bei so einer ersten Mitfahrt ja immer herauszufinden. Nach dem Elektro-Luxusschlitten EQS bringt Mercedes den etwas kleineren EQE in Stellung – rein äußerlich unverkennbar ein Mitglied der EQ-Familie. Ein Eindruck, den der Innenraum bestätigt. Ja, auch den Hyperscreen kennen wir schon. Aber davorzusitzen, fühlt sich trotzdem noch an, als wäre man direkt in jenen Science-Fiction-Comics gelandet, die man früher mit der Taschenlampe unter der Bettdecke gelesen hat.

Außen spacig, innen Raumschiff

Auf 1,41 Metern Breite spannt Mercedes ein Panel aus insgesamt drei Displays: Die digitalen Instrumente hinter dem Lenkrad, den mittigen Touchscreen und einen weiteren Bildschirm für den Beifahrer, der in diesem Fall ein hochaufgelöstes Bild des Concept-Cars Mercedes Vision AVTR zeigt. "Drück' doch mal drauf", ermuntert Sharam. Eine Berührung spült die gewohnten Hauptmenü-Icons von Mercedes auf das Display. "Du kannst am Beifahrer-Bildschirm alles machen, was der Fahrer auch vom Haupt-Screen aus steuern kann. Plus eine Sache mehr: Du kannst da fernsehen, auch während der Fahrt", erklärt der Ingenieur. Wir werden später sehen, dass doch nicht alles möglich ist.

Der EQE 350+ surrt vom Hinterhof eines Fotostudios in den Verkehr hinaus. Wobei "Surren" eigentlich schon eine Übertreibung ist, denn im Prinzip gibt die Limousine keinen Mucks von sich. Lediglich physikalische Unabwendbarkeiten wie Abrollgeräusche sind zu hören. Das Navi zeigt an, dass wir circa eine Stunde Fahrt vor uns haben. Die Modellbezeichnung EQE sollte dabei übrigens nicht in die Irre führen. Wir sitzen nicht in einer elektrifizierten E-Klasse, sondern in einem eigenständigen Modell, das der EVA2-Plattform entspringt. In der Version 350+ treibt ein permanenterregter Synchronmotor die Hinterachse an. 215 kW (292 PS) leistet die Maschine, mit 530 Newtonmetern Drehmoment wird angeschoben. Klingt nicht nur auf dem Papier nach stattlichen Werten für ein Einstiegsmodell.

Es knistert bei der Beschleunigung

Außerhalb der Stadtgrenze tritt Sharam unvermittelt auf das rechte Pedal, und der Vortrieb presst uns beide ins Multikontur-Gestühl. Das Manöver macht auch das Auto selbst hörbar, denn der längsdynamischen Leistungsschau ist ein Druck auf den Fahrmodus-Schalter vorangegangen. Steht dieser auf "Sport", untermalt der Mercedes sowohl Beschleunigung als auch Rekuperation mit dem Soundprofil "Roaring Pulse", das sich wohl am ehesten als dröhnendes Knistern beschreiben lässt. Zwei weitere Klangwelten können EQE-Fahrer wählen, wir wollen beide hören. "Stell' die doch über das Display auf deiner Seite ein", schlägt der Mercedes-Mann vor. Gute Idee, doch es stellt sich schnell heraus, dass eine Individualisierung der Fahrmodi per Beifahrer-Bildschirm nicht möglich ist. Aha, geht also doch nicht alles.

In diesem Fall ist das aber auch besser so. Schließlich sollte ein Passagier lieber keine fahrrelevanten Parameter ohne das Zutun des Piloten beeinflussen. Abseits des vehementeren Vortriebs strafft der Sport-Modus etwa auch die elektronisch geregelten Dämpfer. Eine Spreizung fällt verglichen mit dem Gleiten in der "Komfort"-Stellung zwar auf, verkehrt sich aber nicht ins Ruppige. Kurze Stöße dringen etwas deutlicher durch, doch die Abschirmung der Passagiere von Fahrbahn-Unebenheiten bleibt weitgehend bestehen. Das passt gut zum komfortablen Gesamteindruck, der nicht unter überschwänglichen Dynamik-Ambitionen oder -Insignien leidet. Design, Interieur und der in sphärische Klangwelten gebettete Elektroantrieb schaffen ein erstaunliches Raumschiff-Gefühl. Ein souveräner und druckvoller Vorwärtsdrang, gepaart mit hohem Akustik- und Fahrkomfort, klingt dann aber doch nach traditionellen Mercedes-Werten. Bedeutet: Der EQE hat nichts zu verbergen. Er bleibt ein echter Mercedes, den Sie sich in unserer Fotoshow oben im Artikel nochmal ganz genau anschauen können.