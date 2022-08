Der neue SL will dynamischer fahren als alle Vorgänger zusammen, gleichzeitig durchaus hohe Alltagstauglichkeit bieten Das kostet er im Alltag. Und so viel verbraucht er.

"Der SL will mehr Sportwagen als je zuvor sein? Haken dran. Agiler fuhr bislang keiner, nicht ansatzweise. Und: Er reißt seinen Fahrer mit. Andererseits löscht ihn der Mercedes mit einigen Detailmängel" So das Fazit von Testredakteur Jens Dralle. Wie der AMG-Roadster beim Verbrauch und den laufenden Kosten abschneidet, erfahren Sie hier. Übrigens: Den kompletten Test zum neuen SL finden Sie in der aktuellen auto motor und sport-Ausgabe 17/2022.

Unser Testverbrauch

13,5 l/100 km genehmigte sich der V8-Turbo während unseres Tests – exakt einen Liter mehr als die WLTP-Angabe (12,5 l/100 km). Mit Super Plus betankt, kommen über die Standard-Distanz also Kosten in Höhe von 25,31 Euro zusammen. Ruft der Fahrer das sportliche Potenzial des 1.904 kg schweren Stoffdach-Roadsters ab, wächst der Verbrauch auf 15,9 l/100 km, die an der Tankstelle mit 29,81 Euro zu Buche schlagen. Bei zurückhaltendem Einsatz des Gaspedals lässt sich der Verbrauch auf unter 10 Liter drücken: 9,7 l/100 km entsprechen Spritkosten von 18,19 Euro. Der Pendlerverbrauch ist noch einmal drei Zehntel höher als der Durchschnitts-Testverbrauch. Die Kraftstoffkosten errechnen sich anhand des tagesaktuellen Kraftstoff-Preises auf unserem Partner-Portal mehr-tanken (29.07.2022 / Super Plus: 1,875 Euro/Liter).

Monatliche Unterhaltskosten

Die jährliche Kfz-Steuer beträgt beim Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ 688 Euro. Die Haftpflicht-Versicherung kostet laut Allianz Direct über das Jahr 334 Euro. Für den Teilkasko-Schutz werden 243 Euro fällig. Bei einem Upgrade auf die Vollkasko sind 2.240 Euro zu zahlen. Die monatlichen Unterhaltskosten belaufen sich somit auf 574 Euro bei einer Fahrleistung von 15.000 Kilometer im Jahr. Bei 30.000 Kilometern wächst dieser Wert auf 1.063 Euro monatlich. Außer Acht gelassen haben wir in dieser Bilanz den Wertverlust.

So wird getestet

Der auto motor und sport-Testverbrauch setzt sich aus drei unterschiedlich gewichteten Verbrauchsfahrten zusammen. 70 Prozent macht der sogenannte "Pendler-Verbrauch" aus. Dabei handelt es sich um eine Fahrt vom Wohnort zum Arbeitsplatz, die im Schnitt 21 Kilometer misst. Mit 15 Prozent geht eine besonders sparsam gefahrene, ca. 275 Kilometer lange Eco-Runde in die Wertung ein. Die übrigen 15 Prozent entfallen auf die Sportfahrer-Runde. Die Länge gleicht in etwa der Eco-Runde, die Routenführung enthält aber einen größeren Autobahn-Anteil und damit im Schnitt höhere Geschwindigkeiten. Die Berechnungsgrundlage für die Kraftstoffkosten bildet immer die Preisangabe des Portals "mehr-tanken" vom Tag der Artikel-Erstellung.

Die monatlichen Unterhaltskosten enthalten Wartung, Verschleißteilkosten und Kfz-Steuern bei einer angenommenen Jahresfahrleistung von 15.000 und 30.000 Kilometern ohne Wertverlust. Grundlage der Berechnung sind der Testverbrauch, eine dreijährige Haltedauer, Schadenfreiheitsklasse SF12 für Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung bei der Allianz Direct inklusive Vergünstigungen für Garagenparker und die Beschränkung auf bestimmte Fahrer (unfallfrei/jährlich 15.000 km/wohnhaft im Postleitzahlenbereich 70174/nicht unter 21/Partnerfahrer älter als 25 Jahre).