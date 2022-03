"Damals wie heute edel, komfortabel und geräumig. Dank Top-Bremsen und fahrdynamischer Motivation ganz vorn. (Lenkrad-)Bedienung nicht optimal, sehr teure Extras." Gegen seinen ewigen Rivalen BMW 520i setzt sich der Mercedes E 200 im Vergleichstest knapp durch. Doch im Fazit unseres Autors Carl Nowak klingt bereits an, dass der Alltag mit der schwäbischen Business-Limousine trotz Basis-Benziner-Status nicht ganz billig ist. Doch wie sieht es in Sachen Verbrauch und Unterhaltskosten im Detail aus?

Unser Testverbrauch

Im Test ergibt sich ein Durchschnittsverbrauch von 8,5 Litern auf 100 Kilometern, womit der Stuttgarter 0,8 Liter oberhalb der WLTP-Werksangabe liegt. Daraus resultieren für diese Strecke Spritkosten von 17,25 Euro. Dass es der Mercedes deutlich sparsamer und günstiger kann, beweist er auf der Eco-Runde: Da für 100 Kilometer nur 6,3 Liter Super benötigt werden, sinkt der Gegenwert dieser Menge auf 12,78 Euro. Deutlich trinkfreudiger ist der E 200 dagegen, wenn er ambitioniert bewegt wird: Der Sportverbrauch liegt bei 10,9 Litern, was die Kraftstoffkosten auf 22,12 Euro treibt. Diese errechnen sich anhand des tagesaktuellen Kraftstoff-Preises auf unserem Partner-Portal mehr-tanken.de (07.03.2022 / Super: 2,029 Euro/Liter).

Monatliche Unterhaltskosten

Pro Jahr müssen 235 Euro an Kfz-Steuer für den Mercedes E 200 an den Fiskus überwiesen werden. Die Haftpflicht-Versicherung kostet laut Allianz Direct im selben Zeitraum 448 Euro. Soll das Auto darüber hinaus per Teilkasko abgesichert werden, kostet das 182 Euro zusätzlich im Jahr. Für ein Vollkasko-Upgrade werden 826 Euro extra fällig. In der Gesamtrechnung kostet die Limousine der oberen Mittelklasse Monat für Monat 337 Euro, wenn sie 15.000 Kilometer im Jahr bewegt wird. Steigt die Fahrleistung auf den doppelten Wert, steigt die Summe mit – und zwar auf 608 Euro. Der Wertverlust bleibt in dieser Kalkulation unberücksichtigt.

So wird getestet

Der auto motor und sport-Testverbrauch setzt sich aus drei unterschiedlich gewichteten Verbrauchsfahrten zusammen. 70 Prozent macht der sogenannte "Pendler-Verbrauch" aus. Dabei handelt es sich um eine Fahrt vom Wohnort zum Arbeitsplatz, die im Schnitt 21 Kilometer misst. Mit 15 Prozent geht eine besonders sparsam gefahrene, ca. 275 Kilometer lange Eco-Runde in die Wertung ein. Die übrigen 15 Prozent entfallen auf die Sportfahrer-Runde. Die Länge gleicht in etwa der Eco-Runde, die Routenführung enthält aber einen größeren Autobahn-Anteil und damit im Schnitt höhere Geschwindigkeiten. Die Berechnungsgrundlage für die Kraftstoffkosten bildet immer die Preisangabe des Portals "mehr Tanken" vom Tag der Artikel-Erstellung.

Die monatlichen Unterhaltskosten enthalten Wartung, Verschleißteilkosten und Kfz-Steuern bei einer angenommenen Jahresfahrleistung von 15.000 und 30.000 Kilometern ohne Wertverlust. Grundlage der Berechnung sind der Testverbrauch, eine dreijährige Haltedauer, Schadenfreiheitsklasse SF12 für Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung bei der Allianz Direct inklusive Vergünstigungen für Garagenparker und die Beschränkung auf bestimmte Fahrer (unfallfrei/jährlich 15.000 km/wohnhaft im Postleitzahlenbereich 70174/nicht unter 21/Partnerfahrer älter als 25 Jahre).