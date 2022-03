"Mit bestem Cruisen: besser mal entspannt angehen, die Fahrt im sehr sparsamen, aber temperament­matten Hybrid. Umfangreiche Assistenz, aber harsche Federung und hoher Preis." Im Fazit unseres Testredakteurs Sebastian Renz sind niedrige Verbrauchswerte bereits Thema. Doch wie wirken sich diese auf die generellen Unterhaltskosten des Toyota Yaris Cross 1.5 VVT-IE Hybrid Elegant aus?

Unser Testverbrauch

Toyota gibt für seinen neuen kleinen Hybrid-SUV einen WLTP-Verbrauch von 5,0 Litern auf 100 Kilometer an. Im Alltag werden daraus 5,8 Liter, womit sich die Spritkosten für diese Distanz bei 10,84 Euro ansiedeln. Leicht unter den Normverbrauch fällt der Benzinkonsum auf der Eco-Runde: Da nur 4,7 Liter nachgefüllt werden müssen, gehen an der Tankstelle lediglich 8,78 Euro über den Tresen. Wer sportlich unterwegs ist, treibt den Verbrauch dagegen auf 8,1 Liter, was die Kraftstoffkosten auf 15,14 Euro steigen lässt. Letztere errechnen sich anhand des tagesaktuellen Kraftstoff-Preises auf unserem Partner-Portal mehr-tanken.de (28.02.2022 / Super: 1,869 Euro/Liter).

Monatliche Unterhaltskosten

Die jährliche Kfz-Steuer für den Toyota Allianz Direct im selben Zeitraum 433 Euro. Wer mit Teilkasko aufrüstet, zahlt 100 Euro extra im Jahr. Kommt noch eine Vollkasko-Police hinzu, werden 558 Euro zusätzlich fällig. Bricht man die Kalkulation auf die gesamten monatlichen Unterhaltskosten herunter, ergibt sich eine Summe von 234 Euro für Menschen, die ihren Yaris Cross 15.000 Kilometer im Jahr nutzen. Verdoppelt sich die Kilometerleistung, steigt der Wert auf 421 Euro. Der Wertverlust spielt in unserer Beispielrechnung keine Rolle.

So wird getestet

Der auto motor und sport-Testverbrauch setzt sich aus drei unterschiedlich gewichteten Verbrauchsfahrten zusammen. 70 Prozent macht der sogenannte "Pendler-Verbrauch" aus. Dabei handelt es sich um eine Fahrt vom Wohnort zum Arbeitsplatz, die im Schnitt 21 Kilometer misst. Mit 15 Prozent geht eine besonders sparsam gefahrene, ca. 275 Kilometer lange Eco-Runde in die Wertung ein. Die übrigen 15 Prozent entfallen auf die Sportfahrer-Runde. Die Länge gleicht in etwa der Eco-Runde, die Routenführung enthält aber einen größeren Autobahn-Anteil und damit im Schnitt höhere Geschwindigkeiten. Die Berechnungsgrundlage für die Kraftstoffkosten bildet immer die Preisangabe des Portals "mehr Tanken" vom Tag der Artikel-Erstellung.

Die monatlichen Unterhaltskosten enthalten Wartung, Verschleißteilkosten und Kfz-Steuern bei einer angenommenen Jahresfahrleistung von 15.000 und 30.000 Kilometern ohne Wertverlust. Grundlage der Berechnung sind der Testverbrauch, eine dreijährige Haltedauer, Schadenfreiheitsklasse SF12 für Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung bei der Allianz Direct inklusive Vergünstigungen für Garagenparker und die Beschränkung auf bestimmte Fahrer (unfallfrei/jährlich 15.000 km/wohnhaft im Postleitzahlenbereich 70174/nicht unter 21/Partnerfahrer älter als 25 Jahre).