Der schwedische Kompakt-SUV tritt mit 197 PS starkem Zweiliter-Turbobenziner zum Verbrauchs- und Kosten-Check an.

"Der sparsamere, wenn auch etwas schwächere Antrieb gefällt, genau wie das Platz­angebot im Fond und der schicke Innenraum. Die Bedienung fällt zu touchlastig aus." Im Vergleich gegen XC40 B4 AWD Ultimate. Kann der kompakte Schweden-SUV den guten Eindruck beim Verbrauch und bei den Alltagskosten bestätigen?

Unser Testverbrauch

Seinen WLTP-Normverbrauch von 7,4 Litern auf 100 Kilometer übertrifft der XC40 im Test deutlich: 9,1 Liter schrauben die Spritkosten für diese Distanz auf 16,01 Euro. Es geht aber auch sparsamer und günstiger: Der auf der Eco-Runde auf 6,8 Liter gesunkene Verbrauch drückt den Gegenwert des benötigten Superbenzins auf 11,96 Euro. Richtig teuer wird es dagegen für sportlich ambitionierte Fahrerinnen und Fahrer: Der Verbrauch von 11,9 Litern hebt die Kraftstoffkosten auf 20,93 Euro. Letztere errechnen sich anhand des tagesaktuellen Kraftstoff-Preises auf unserem Partner-Portal mehr-tanken.de (07.02.2022 / Super: 1,759 Euro/Liter).

Monatliche Unterhaltskosten

Die jährliche Kfz-Steuer für den Allianz Direct* im selben Zeitraum 437 Euro. Wer per Teilkasko aufrüstet, zahlt weitere 149 Euro im Jahr. Ein Vollkasko-Upgrade kostet 641 Euro. In der Gesamtkalkulation ergeben sich monatliche Unterhaltskosten von 326 Euro für Besitzerinnen und Besitzer, die ihren Volvo-SUV 15.000 Kilometer im Jahr bewegen. Verdoppelt sich die Fahrleistung, steigt die Summe auf 588 Euro. Der Wertverlust spielt in dieser Rechnung keine Rolle. Unten im Artikel haben wir die Versicherungskosten für Sie im Detail aufgeschlüsselt.

So wird getestet

Der auto motor und sport-Testverbrauch setzt sich aus drei unterschiedlich gewichteten Verbrauchsfahrten zusammen. 70 Prozent macht der sogenannte "Pendler-Verbrauch" aus. Dabei handelt es sich um eine Fahrt vom Wohnort zum Arbeitsplatz, die im Schnitt 21 Kilometer misst. Mit 15 Prozent geht eine besonders sparsam gefahrene, ca. 275 Kilometer lange Eco-Runde in die Wertung ein. Die übrigen 15 Prozent entfallen auf die Sportfahrer-Runde. Die Länge gleicht in etwa der Eco-Runde, die Routenführung enthält aber einen größeren Autobahn-Anteil und damit im Schnitt höhere Geschwindigkeiten. Die Berechnungsgrundlage für die Kraftstoffkosten bildet immer die Preisangabe des Portals "mehr Tanken" vom Tag der Artikel-Erstellung.

Die monatlichen Unterhaltskosten enthalten Wartung, Verschleißteilkosten und Kfz-Steuern bei einer angenommenen Jahresfahrleistung von 15.000 und 30.000 Kilometern ohne Wertverlust. Grundlage der Berechnung sind der Testverbrauch, eine dreijährige Haltedauer, Schadenfreiheitsklasse SF12 für Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung bei der Allianz Direct inklusive Vergünstigungen für Garagenparker und die Beschränkung auf bestimmte Fahrer (unfallfrei/jährlich 15.000 km/wohnhaft im Postleitzahlenbereich 70174/nicht unter 21/Partnerfahrer älter als 25 Jahre).

Die Versicherungskosten im Detail

Gemeinsam mit unserem Partner Allianz Direct haben wir für Sie die Versicherungskosten für einen Volvo XC40 B4 AWD Ultimate aufgeschlüsselt. In der Tabelle finden Sie die Jahresbeiträge in Abhängigkeit zur Selbstbeteiligung.

Jetzt günstige Allianz Direct Versicherung abschließen!

Die angegebenen Jahresbeträge (Quelle: Beitrags-Beispiel für eine Kfz-Versicherung bei Allianz Direct) wurden exemplarisch für einen Versicherungsnehmer mit Schadensfreiheitsklasse SF12 berechnet, der am 21.10.1966 geboren ist, jährlich 15.000 Kilometer fährt, seit 1984 den Führerschein hat, bislang unfallfrei unterwegs war und im Postleitzahl-Bereich 70174 wohnhaft ist. Darüber hinaus ist ein Partnerfahrer (älter als 25 Jahre) enthalten.