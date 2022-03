Adria



Neu in Adrias Campingbus-Serie ist der Twin Sports 640 SG. Das SG in dem multifunktionalen, 6,36 langen Adria-Kastenwagen steht dabei für "Sports Gear", diesen Beinamen trägt der Bus mit besonderer Berechtigung. Innovativ an dem Ducato-Aubau ist die variable Gestaltung des Heckbereichs. Man kann ihn als großen Stauraum etwa für Sportgeräte oder als Schlafzimmer nutzen. Die beiden Einzelbetten-Pritschen lassen sich unabhängig voneinander herunterklappen und sind in der Höhe frei positionierbar.



Adria Twin: 9 Grundrisse, ab 44.999 Euro

Bürstner



Bei den größeren Campingbussen legt Bürstner 2022 einige Neuheiten auf, darunter ein Sondermodell, den Black Forest. Anders als beim frei konfigurierbaren Campeo ist die Basis hier ein Citroën Jumper. Besonderheiten sind die umfangreichere Ausstattung, das spezifische Außendekor und die besonderen Stickereien der Polster. Das Ganze kostet rund 2.300 Euro Aufpreis, die Preise beginnen bei 44.140 Euro.



Beim etwas höher positionierten Eliseo wächst die Anzahl der Grundrisse auf insgesamt fünf. Neben den Standard-Aufteilungen fallen besonders der kurze C 543 und der C 644 aus dem Rahmen. Während der C 543 mit einer kleinen Sitzgruppe im Bug etwas mehr Geräumigkeit in den kurzen Kasten bringt, überrascht der brandneue C 644 mit einer Rundsitzgruppe im Heck und einem darüberliegenden, elektrisch betätigten Hubbett.



Bürstner Black Forest: 1 Grundriss, ab 44.140 Euro

Bürstner Campeo: 3 Grundrisse, ab 40.650 Euro

Bürstner Eliseo: 5 Grundrisse, ab 45.370 Euro

Carado



Die Campingbus-Baureihe kann neuerdings auch mit Aufstelldach bestellt werden. Hervorzuheben ist die großzügige Liegefläche im Dachbett, die Carado mit 206 mal 143 Zentimetern angibt. Besonders ist auch der elektrische Verschlussmechanismus des EHG-eigenen Dachs. Die Entriegelung erfolgt auf Knopfdruck.



Anlässlich des 15. Jubiläums der Marke gibt es alle Modelle in einer Sonderedition mit reichlich Extras, bei den Campingbussen heißt das Modell Carado CV Edition 15 .



Carado CV: 4 Grundrisse, 39.299 Euro

Challenger/Chausson



V-Reihe: 5 Grundrisse, ab 40.490 Euro

Clever Mobile



FahrerInnen von Clever Vans auf Citroën-Jumper-Basis erhalten nun serienmäßig ein Multifunktionslenkrad, USB-Anschluss im Fahrerhaus und eine DAB-Spiegelantenne. Das neue Fiat-Ducato-Modell gibt es nur mit der Wandler-Automatik. Neu ist auch der Celebration 600, eine überarbeitete Version des Kastenwagens mit Skyroof und Aufstelldach.

Dethleffs



Als eine der letzten großen Marken steigt auch Dethleffs in den Campingbus-Markt ein. Mit dem neu entwickelten Globetrail bietet Dethleffs zwei Grundrisse an: den Globetrail 600 DB mit Doppelquerbett im Heck sowie den 640 EB mit Längseinzelbetten. Der Hersteller setzt dabei auf den bewährten Campingbus-Grundriss, der sich durch innovative Ideen im Inneren von anderen Campingbussen absetzt. Der Globetrail wird mit einer umfangreichen Serienausstattung angeboten.



Dethleffs Globetrail: 2 Grundrisse, Preis ab 44.899 Euro

Dreamer



Dreamer erweitert seinen beliebten Fun D 55 Up um ein Aufstelldach mit Doppelbett. Der sechs Meter Ausbau mit Querbett erscheint auf den ersten Blick konventionell, jedoch ist unter anderem die separate Dusche hinter einem einschwenkbaren Kleiderschrank ein wahres Highlight. Eine weitere Neuheit ist der sechs Meter lange Dreamer Select D 51, der mit einem überraschend breiten Querbett im Heck und einer großen Küchenzeile punkten kann.



Dreamer Fun: 7 Grundrisse, Preis ab 44.500 Euro

Dreamer Select: 9 Grundrisse, Preis ab 49.300 Euro

Eura Mobil



Einen neuen Van gibt es in der kommenden Saison auch von Eura Mobil. Dieser punktet mit einem exklusiven Interieurdesign und zahlreichen Extras ab Werk. Der Van ist in drei Grundrissen erhältlich: Der 595 HB deckt den klassischen Grundriss mit Querbett ab, während der 635 EB Einzelbetten im Heck platziert. Ungewöhnlich ist der Grundriss Eura Mobil Van 635 HB mit einem längs angeordnetem Doppelbett, das elektrisch verstellbar ist und unter der Liegefläche eine Fahrradgarage bietet.



Eura Mobil Van: 3 Grundrisse, Preis ab 56.490 Euro

Etrusco



Die Kastenwagenflotte bekommt ein neues Ausstattungspaket namens "Complete Selection" mit unter anderem 16-Zoll-Felgen und einer Doppelrückfahrkamera. Optional ist ein Schlafdach erhältlich.

Flowcamper



Der Flowcamper Max wurde bereits auf der virtuellen CMT 2021 vorgestellt.

Frankia



Vier neue Yukon-Modelle mit drei Karosserielängen präsentiert Frankia auf dem Caravan Salon 2021. Der Hersteller erweitert dabei nicht nur das Angebot, sondern baut die neuen Modelle auch auf einer Fiat Ducato-Basis. Mit einem Grundpreis von ca. 50.000 Euro sind die neuen Modelle damit deutlich erschwinglicher.



Frankia Yucon: 7 Grundrisse, Preis ab 48.900 Euro

Forster



Zwei neue Grundrisse bietet die Forster Campingbus-Baureihe mit dem schlichten Namen Forster V: ein kompaktes 5,41-Meter-Modell und ein 6,36 Meter langes Modell. Beide haben ein höhenverstellbares Bett im Heck, sodass unter der Liegefläche dort zwei Fahrräder, Surfbretter oder sonstige sperrige Dinge transportiert werden können. Die Fiat-Ducato-Motoren starten bei 120 PS, können aber optional bis zur Maximalstärke von 180 PS bestellt werden.



Forster V: 9 Grundrisse, ab 37.950 Euro

Furgo Karavaning



Die spanische Marke hat Kastenwagenausbauten auf Mercedes Sprinter, Fiat Ducato und VW Crafter im Angebot.

Hobby



Eine reisetaugliche Serienausstattung zu einem vergleichsweise günstigen Preis bietet das Editions-Modell Vantana Ontour Edition. KundInnen haben bei diesem Ontour-Editionsmodell auf Citroën-Jumper-Basis die Wahl zwischen zwei Grundrissen, ein Multimedia-Paket ist serienmäßig an Bord.



Auch mit zwei Grundrissen gibt es den teureren Hobby Vantana De Luxe, dessen Grundpreis bei 56.400 Euro liegt. Beim De Luxe wird im Unterschied zur Ontour Edition der Fiat Ducato als Basis genutzt. Außerdem differenziert Hobby bei der Serienausstattung.



Hobby Vantana Ontour Edition: 2 Grundrisse, ab 48.490 Euro

Hobby Vantana De Luxe: 2 Grundrisse, Preis ab 56.400 Euro

Hymer



Das Modellangebot verändert sich nicht gegenüber zum Vorjahresprogramm. In der vorangegangenen Saison hat Hymer unter anderem den kompakten Free 540 Blue Evolution und das Mercedes-Sprinter-Allradmodell Grand Canyon Crossover vorgestellt.



Hymer Camper Vans Fiat: 5 Grundrisse, ab 53.490 Euro

Hymer Free (Fiat): 5 Grundrisse, 47.990 Euro

Hymer Free S: 1 Grundriss, 51.990 Euro

Hymer Grand Canyon: 1 Grundriss, 53.490 Euro

Kabe



Die Schweden betreiben Modellpflege und überarbeiten unter anderem ihren Sprinter-Van. Dieser bekommt ein viertes Dachfenster, neue Außenbeleuchtung und größere Wassertanks (je 83 Liter). Außerdem lässt er sich nun optional mit Zwillingsbereifung (fünf Tonnen Zulassungsgewicht) bestellen.



Karmann



Neben den zwei großen Bussen Davis und Dexter ist die größte Neuheit von Karmann in der Aufbauform Campervan der Duncan.



Karmann Dexter: 7 Grundrisse, ab 48.580 Euro

Karmann Davis: 7 Grundrisse, ab 47.590 Euro

Knaus



Neu im Portfolio ist der Knaus Boxdrive 600 XL, der knapp sechs Meter lang ist. Der neue Campingbus basiert auf dem MAN TGE und bietet vier Schlafplätze: zwei im höhenverstellbaren Querbett im Heck und zwei im Hochdach. Detailverbesserungen erhalten zur neuen Saison alle Boxdrive-Modelle. So gibt es nicht nur ein neues Lichtkonzept, sondern auch eine platzsparende Schwenkwand im Bad.



Knaus Boxdrive: 2 Grundrisse, Preis ab 66.890 Euro

Knaus Boxstar: 11 Grundrisse, Preis ab 48.850 Euro

Knaus Boxlife: 5 Grundrisse, Preis ab 66.890 Euro

Laika



Eine neue Campingbus-Reihe der gehobenen Art gibt es nun bei Laika. Die neuen Ecovip-Campingbusse legen mehr Wert auf Eleganz und Komfort als auf einen günstigen Grundpreis. Zwei Grundrisse mit Querbetten stehen im wintertauglichen Bus zur Wahl, die Preise sind bisher noch nicht bekannt.



Laika Kosmo: Grundrisse und Preise noch unbekannt

Laika Ecovip: 2 Grundrisse, Preise noch unbekannt

La Strada



Bei dem Ausbauer aus Hessen sind keine Neuerungen angekündigt. Vor zwei Jahren hat er den Avanti E auf Ducato-Basis vorgestellt.

LMC



Ein neues Einsteigermodell hat LMC im Angebot: Der Innovan nutzt als Basis den Fiat Ducato und ist in drei klassischen Grundrissvarianten erhältlich. Die Länge variiert je nach Grundriss zwischen 5,40 und 6,40 Meter. Das längste Modell ist mit Einzelbetten ausgestattet, in den beiden kürzeren Modellen wird im Querbett übernachtet.



LMC Innovan: 3 Grundrisse, Preis ab 39.900 Euro

Malibu



Zwei neue Modelle mit dem Namen Diversity präsentiert Malibu zur neuen Saison. Der Hersteller setzt in den Grundrissen auf bewährte Konstruktionen. Der kürzere Grundriss setzt auf ein Querbett im Heck, während er längere 640 LE K Einzelbetten im Heck platziert. Beide Grundrisse können um ein optionales Aufstelldach ergänzt werden.



Auch die anderen Campingbus-Grundrisse werden überarbeitet: Die Comfort- Modelle erhalten einen zusätzlichen Kleiderschrank und optional einen Gasbackofen. In den Compact-Modellen zieht ein 84-Liter-Kühlschrank ein.



Malibu Van: 12 Grundrisse, Preis ab 49.800 Euro

Mobilvetta



Mit dem neuen Admiral, einem Campingbus auf Fiat-Ducato-Basis, folgt die italienische Trigano-Marke dem Trend zu Kastenwagen. Den Neuling gibt es in drei Varianten – K 5.1, K 6.3 und K 6.5 – und zwei Längen (5,99 und 6,36 Meter). Geschlafen wird jeweils im Heck, entweder im Querbett oder in Längseinzelbetten. In allen drei Modellen lässt sich die Dinette optional zu einem weiteren Bett umbauen. Yachtatmosphäre und italienisches Flair verbreiten weiße Leder-Polster und dunkle Edelholzoptik.



Mobilvetta Admiral: 3 Grundrisse, 60.990 Euro

Mooveo



Neu ist der Van 63 XL auf Ducato- oder Jumper-Basis. Dank Hochdach punktet der knapp 60.000 Euro teure Kastenwagen in der Höhe mit reichlich Platz – beispielsweise für Räder in der großen Heckgarage.

Pilote



Neu im Van-Programm von Pilote: der V 633 M richtet sich an alle, die sperrige Sportausrüstung oder Fahrräder im Campingbus transportieren wollen. Dafür nutzt Pilote die längste und höchste Fiat-Karosserie, die mit einem flexibel nutzbaren Heckstauraum ausgestattet wird. Möglich wird das durch ein höhenverstellbares Längshubbett.



Pilote Van: 4 Grundrisse, ab 44.900 Euro

PLA/Giottiline



Giottiline stellt den dritten Grundriss der noch jungen Campingbus-Baureihe Giottivan vor: Der 60B wirkt auf den ersten Blick wie ein klassischer Campingbus. Beim genaueren Hinsehen erkannt man jedoch die zweite Liegefläche über dem bestehenden Heckbett. Auch ein neues Bad mit schwenkbarem Waschbecken ist an Bord.



Giottivan: 3 Grundrisse, Preise noch unbekannt

Pössl



Mit dem neuen Summit 540 Shine präsentiert Pössl ein 2-Personen-Mobil, in dem auf 5,40 Meter alles einen Platz findet. Drei Sitzplätze, ein Vario-Bad und ein Querbett im Heck sind dabei clever konstruiert und platziert.



Zum 30-jährigen Jubiläum stellt Pössl den Trenta 600 R vor. Der sechs Meter lange Campingbus hebt sich durch das Raumbad hervor, das dank einer Lamellentür vom Wohn- und Kochbereich abgetrennt werden kann. Den Vorgänger Trenta 600 haben wir 2021 getestet.



Pössl: 29 Grundrisse, Preis ab 38.999 Euro

Randger



In Frankreich längst bekannt, in Deutschland neu: Der Campingbus-Hersteller Randger erobert nun auch den deutschen Markt. Dabei setzt er auf den Ford Transit und den Fiat Ducato als Basisfahrzeuge. Die Modelle auf dem Transit sind serienmäßig mit Allradantrieb ausgestattet, für 2022 sind auch Automatik-Modelle ohne Allrad geplant.



Randger R (Fiat): 4 Grundrisse, Preis ab 47.145 Euro

Randger R (Ford): 3 Grundrisse, Preis ab 54.300 Euro

Rapido



Bei der französischen Marke gibt's vor allem Neuheiten bei den aufgebauten Reisemobilen.



Rapido Vans: 4 Grundrisse, ab 54.600 Euro

Robeta



Der slowenische Kastenwagenausbauer hat für den Caravan Salon 2021 jede Menge Neuheiten im Gepäck. Besondere Aufmerksamkeit gebührt dabei sicherlich einem gasfreien Fahrzeug. Außerdem präsentiert das Unternehmen ein neues Aufstelldach, das mit unter 100 Kilogramm relativ leicht ist und optional in Wagenfarbe erhältlich sein soll. Ihr zehnjähriges Bestehen feiert Robeta mit einem Sondermodell, das auf 50 Fahrzeuge limitiert ist.

Rocket Camper



Die Rocket-One-Baureihe, die bereits als M- und XL-Version erhältlich ist, erweitern die Schwaben um den Rocket One S. Der 5,41 Meter lange Kastenwagen auf Ducato- oder Boxer-Basis erhält wie seine Brudermodelle das raumgebende Küchenmöbel und kommt ohne Bad aus.



Neu ist auch der Mountain. Der erste Rocket Camper auf MAN TGE ist mit 5,97 Meter Länge kompakt. Der Grundriss gleicht den anderer Modelle. Geschlafen wird im Heckquerbett. Der kurze Radstand (3,64 Meter), Allradantrieb und Assistenzsysteme erhöhen Fahrspaß und -sicherheit.



Rocket One S: 1 Grundriss, ab 60.250 Euro

Rocket One M: 1 Grundriss, ab 61.750 Euro

Rocket One XL: 1 Grundriss, ab 63.850 Euro

Rocket Mountain: 1 Grundriss, ab 83.750 Euro

Roller Team



Roller Team Livingstone: 16 Grundrisse, Preise noch unbekannt

Sunlight



Sunlight erweitert sein Campingbus-Angebot: Der Cliff ist nun auch mit einem modernen Schlafdach erhältlich. Das Rooftop ist laut Sunlight das Dach mit dem größten Bett auf dem Markt: 2,06 Meter Länge und 1,43 Meter Breite versprechen großen Schlafkomfort. Punkten kann das Dach mit der elektrischen Entriegelung und der Möglichkeit, den kompletten Zeltbalg zu öffnen.



Cliff/Cliff RT: 4 Grundrisse, Preis ab 45.999 Euro

Vantourer



Bei den Vantourer-Kastenwagen mit Bad auf Fiat Ducato ist man mit vier Standard-Grundrissen in den üblichen drei Längen weiterhin kompakt aufgestellt. Neu für das kommende Modelljahr wird neben verschiedenen Designelementen und neuen Materialien (wird auf dem Caravan Salon 2021 verraten) ein neuer Duschvorhang sein. Ein weiteres Highlight ist das erst vorgestellte Dach für die Vantourer, bei dem es sich um das gleiche wie für die Knaus-Kastenwagen handelt.



Vantourer: 4 Grundrisse, 45.390 Euro

Weinsberg



Die Weinsberg-Campingbusse werden für die neue Saison nur detailverbessert. Dazu gehören optional bestellbare Extras wie elektrische Softclose-Schiebetür, ein Grauwassertank mit elektrischem Ablassventil und eine Solaranlage. Das Schiebebett in den Hochdach-Grundrissen 600 MQH bekommt serienmäßig eine weichere Matratze. Beim Carabus gibt's ein neues Möbeldekor und Möbelgriffe. Alle Betten sind nun dank Aluminiumrahmen noch stabiler.



Weinsberg Carabus: 8 Grundrisse, ab 43.850 Euro

Weinsberg Caratour: 8 Grundrisse, ab 44.360 Euro