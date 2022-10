"Teils, teils", so könnte man die Wohnmobil-Form der teilintegrierten Reisemobile am besten beschreiben. Fahrerhaus und Cockpit stammen von den Automobil-Marken, hinten setzen die Reisemobil-Firmen einen Wohnausbau aufs Chassis. Somit vereinen Teilintegrierte das Beste aus zwei Welten: Sie sind, wenn nicht besonders lang, außen fast so wendig wie Campingbusse – und wenn nicht besonders schmal, innen fast so großzügig wie vollintegrierte Reisemobile.

Dieses scheinbare Kompromiss-Fahrzeug hat darüber hinaus aufgrund ihrer Bauweise einen signifikanten Vorteil gegenüber den Integrierten: Sie sind günstiger in der Herstellung. Schließlich müssen die Reisemobil-Werkstätten nicht noch das Fahrerhaus ausbauen. Schon allein deshalb gehören T-Modelle zur beliebtesten und meistverkauften Reisemobil-Aufbauform – und auf ihrer Front prangt häufig recht prominent das Markenemblem des Basisfahrzeugs.

Neu gemischte Karten fürs Modelljahr 2023

Bislang gabs Teilintegrierte, wie das Gros der aufgebauten Reisemobile, vor allem auf Basis des Fiat Ducato. Etwa 70-80 Prozent aller Bestandsfahrzeuge sind Fiat-Ausbauten. Noch im Jahr 2021 setzten 51 Prozent aller neuzugelassenen Reisemobile auf den Fiat Ducato. Das Blatt könnte sich derzeit wenden – beinahe alle Neuheiten fürs Modelljahr 2023 setzen auf alternative Chassis. Der Grund: Fiat scheint kaum noch Chassis an die Caravaning-Firmen liefern zu können.

Schlägt nun die große Stunde für die Citroën Jumper, Ford Transit, Mercedes Sprinter, Peugeot Boxer & Co. in der Freizeitfahrzeug-Branche? In der promobil-Leserwahl 2022 liegt der Fiat Ducato in der Beliebtheit vor den Transportern der Marke Mercedes und MAN. Doch sehen Sie selbst, ob und wie Ihnen die neuen Modelle auf den neuen Basisfahreugen gefallen.

Alle neuen Teilintegrierten 2023 von A-Z

promobil zeigt alle Marken und Modelle fürs Modelljahr 2023 – mit besonderem Augenmerk auf die Neuheiten. Ein paar Fahrzeug-Neuheiten haben wir auf dem Caravan Salon Düsseldorf bereits auf Vorteile und Nachteile gecheckt:

Bürstner Lineo T 690 G

Carthago Chic C- Line

Challenger S 194

Eura Mobil Profila T

Giottiline Compact

Joa T 60 F

Kabe Novum

Knaus Tourer Van 500 MQ

Mobilvetta Kea P 85

Weinsberg X-Cursion Van

Adria

Auf Sprinter-Basis werden mittelfristig je zwei Modelle der Schwesterbaureihen Coral und Matrix erhältlich sein – beides optisch weitgehend identische Teilintegriertenserien, letztere jedoch mit Hubbett über der Sitzgruppe. Bei den neuen Coral/Matrix-Modellen auf Mercedes Sprinter (hier klicken für mehr zum Fahrzeug) handelt es sich um 7,5 Meter lange Fahrzeuge mit Funktionsdoppelboden und Queens- oder Einzelbettengrundrissen. Bei Ausstattung und Interieurdesign orientieren sie sich weitgehend an den Coral/Matrix-Supreme-Modellen auf Fiat-Basis, teils übernehmen die Mercedes-Teilintegrierten aber auch Details aus den Supersonic-Integrierten, etwa die versenkbare Gurtsäule und die optionalen Lederbezüge für die Sitzgruppe. Den ausführlichen Artikel zu den Coral/Matrix-Modellen auf Mercedes Sprinter gibt es hier.

Adria Compact: Teilintegrierte, 3 Grundrisse, ab 61.699 Euro

Teilintegrierte, 3 Grundrisse, ab 61.699 Euro Adria Coral: Teilintegrierte, 5 Grundrisse, ab 66.999 Euro

Teilintegrierte, 5 Grundrisse, ab 66.999 Euro Adria Matrix: Teilintegrierte, 6 Grundrisse, ab 68.599 Euro

Bürstner

Als Reaktion auf die andauernden Lieferschwierigkeiten im Hause Stellantis (Fiat, Peugeot und Citroën) präsentiert Bürstner in diesem Jahr mehrere neue Modelle auf Basis des Ford Transit. Zum bereits im Frühjahr vorgestellten Lineo-Kastenwagen gesellt sich nun noch eine ganze neue TI-Baureihe hinzu. Mit einer Aufbaubreite von 2,20 Meter zählen auch sie eher zu den kompakteren Fahrzeugen und bilden damit eine Alternative zu den Nexxo-Van-Modellen auf Fiat Ducato.

Der neue Lineo T startet zunächst mit drei Grundrissen, in zwei Längen und mit unterschiedlichen Bettanordnungen. Mit Einzelbetten im Heck kommen der 6,60 Meter lange T 620 G und der T 690 G mit 6,99 Meter. Auf knapp sieben Meter kommt auch der T 700 mit Queensbett. Im auf der Messe begutachteten, langen Einzelbetten-Modell zeigt sich, dass der schmalere Aufbau nicht zu Lasten des Raumgefühls geht. Dazu trägt auch das helle Möbeldekor bei, das im Fahrzeug eine moderne Atmosphäre schafft. Der Wohnraum setzt sich dabei aus Halbdinette, kleinem Seitensitz und den Fahrerhaussesseln zusammen. Über dem Tisch ist mit den zwei jeweils unterteilten Oberschränken Platz für ausreichend Utensilien.

In der Küchenzeile gegenüber kommt die Fläche zum Schnibbeln aber etwas zu kurz. Lebensmittel passen in den 133-Liter-Kompressorkühlschrank. Im kürzeren TI sind es 90 Liter (Absorber). Pluspunkt des T690 G ist darüber hinaus der hohe Kleiderschrank, der zwischen Bad und fahrerseitigem Einzelbett steht.

Serienmäßig gibt es 16-Zoll-Stahlfelgen-Räder, Alu-Rahmenfenster und 130-PS-Motor. Optional leistet der Fronttriebler 155 PS. Der kurze Lineo T startet bei 65.340 Euro, den T 690 G gibt es für 66,990 Euro.

Zum neuen Modelljahr ergänzt Bürstner den Teilintegrierten Bürstner Lyseo TD um zwei Grundrisse mit Längssitzbänken: den 594 und 684 G. Besonderheit ist hier das Hubbett, das in beiden Fällen auch die Hauptliegefläche darstellt. Ein Auszug im Bug macht es zum Längsbett, das beiden Schläfern unabhängig voneinander den Zugang ermöglicht. Den kompletten Artikel zum Bürstner Lyseo TD finden Sie hier.

(+) helles Interieur(+) Fenster in der T-Haube(+) viel Stauraum in Oberschränken(+) Alu-Rahmenfenster(+) fünf Sitzplätze im Wohnraum(+) hoher Kleiderschrank hinter Einzelbett(+) großer Kühlschrank(+) gut zu erreichende Gasabsperrhähne

(-) kein Badfenster(-) kein 230-Volt-Anschluss im Bad(-) kleine Dusche trotz Variobad(-) Stufe zum Fahrerhaus(-) kaum Küchenarbeitsfläche

Bürstner Nexxo Van: Teilintegrierte, 2 Grundrisse, ab 59.990 Euro

Teilintegrierte, 2 Grundrisse, ab 59.990 Euro Bürstner Lyseo TD : Teilintegrierte, 9 Grundrisse, ab 76.170 Euro

: Teilintegrierte, 9 Grundrisse, ab 76.170 Euro Bürstner Limited T: Teilintegrierte, 4 Grundrisse, ab 77.780 Euro

Carthago

Als Neuheit erhalten jetzt auch die noblen Teilintegrierten der Chic C-Line ein Modell auf Basis Mercedes Sprinter. Der neue Carthago Chic C-Line T 4.9 LE hat denselben, komfortablen Einzelbetten-Grundriss wie das bekannte Modell auf Fiat Ducato, ist allerdings rund 15 Zentimeter länger. Ein Notbett in der L-Sitzgruppe bietet einen dritten Schlafplatz. 7,5 Meter Fahrzeuglänge ermöglichen ein Raumbad, das sich vom Wohnraum abschotten lässt. Gefallen findet die separate Dusche, allerdings stört dort der Radkasten. Überzeugen kann der hochwertige Möbelbau im markentypischen Bicolor-Look. Zahlreiche Spots und die indirekte Beleuchtung setzen den Wohnraum gut in Szene. Den kompletten Artikel zum Carthago Chic C-Line T 4.9 LE finden Sie hier.

Besonderes bietet der Chic C-Line vor allem beim Stauraum. Das zeigt sich bei den vielen offenen Ablagen, den großen Schränken und den Fächern im Doppelboden. Mit 115.080 Euro ist der T 4.9 LE auf Sprinter mit Alko-Tiefrahmen nicht ganz billig. Die 4,2 bzw. 4,5 Tonnen zulässige Gesamtmasse versprechen bei rund 3,4 Tonnen Leergewicht reichlich Zuladung.

Bisher basierten nur ein paar C-Tourer-T-Modelle auf dem Sprinter. Nun bekommt das Carthago-Programm mit dem Chic C-Line T 4.9 LE einen weiteren TI auf Mercedes. Gedacht ist das Einzelbettenmodell für zwei. Ein Notbett in der L-Sitzgruppe bietet einen dritten Schlafplatz. 7,5 Meter Fahrzeuglänge ermöglichen ein Raumbad, das sich vom Wohnraum abschotten lässt. Gefallen findet die separate Dusche, allerdings stört dort der Radkasten. Überzeugen kann der hochwertige Möbelbau im markentypischen Bicolor-Look. Zahlreiche Spots und die indirekte Beleuchtung setzen den Wohnraum gut in Szene.

Besonderes bietet der Chic C-Line vor allem beim Stauraum. Das zeigt sich bei den vielen offenen Ablagen, den großen Schränken und den Fächern im Doppelboden. Mit 115 080 Euro ist der T 4.9 LE auf Sprinter mit Alko-Tiefrahmen nicht ganz billig. Die 4,2 bzw. 4,5 Tonnen zulässige Gesamtmasse versprechen bei rund 3,4 Tonnen Leergewicht reichlich Zuladung.

(+) beheizter Doppelboden(+) reichlich Stauraum im gesamten Fahrzeug(+) viel Spiegelfläche im Bad(+) separate Dusche(+) reichlich Zuladung

(-) störender Radkasten in der Dusche(-) wenig Ellenbogenfreiheit auf der Toilette

Carthago C-Tourer: Teilintegrierte, Integrierte, 10 Grundrisse, ab 96.500 Euro

Teilintegrierte, Integrierte, 10 Grundrisse, ab 96.500 Euro Carthago Chic C-Line: Teilintegrierte, Integrierte, 8 Grundrisse, ab 111.350 Euro

Challenger

Zwei Teilintegrierte mit nur 2,10 Meter Aufbaubreite sind die Hauptneuheiten bei Challenger. Beide gab es im Prinzip zwar schon letztes Jahr, mit der neuen Sport-Edition werden sie aber deutlich attraktiver. Im Paket enthalten sind etwa der 170-PS-Motor und die Sechsgang-Automatik. Von außen erkennt man die Sport-Edition an der grauen Lackierung und den schwarzen 16-Zoll-Alufelgen. Im Inneren zeigt sich die Zusatzausstattung etwa in Form der Fahrerhaus-Klimaanlage und des Panorama-Dachfensters im Wohnraum. Die zwei Grundrisse – der 5,99 Meter lange S 194 und der 6,39 messende S 217 – sind sehr gut ausgestattet und basieren auf dem Ford Transit mit 170 PS samt Automatik. Die graue Lackierung und die schwarzen Alufelgen gehören ebenfalls zum Serienumfang.

Der hier gezeigte Challenger S 194 ist mit knapp sechs Meter ebenso lang wie die beliebteste Campingbus-Variante. Trotz der kompakten Maße besitzt der S 194 einen gut nutzbaren Stauraum im Heck. Im Bad sorgt die klappbare Waschtischwand für eine gute Raumausnutzung. Die innovative praktische Bettenlösung nennt Challenger Schmetterlingsbett. Hier finden Sie den ausführlichen Artikel zum Challenger S 194.

Ansonsten gehen die Baureihen nahezu unverändert in das neue Modelljahr. Allerdings werden die Grundrisse massiv ausgedünnt, um Lieferengpässen entgegenzuwirken und sich auf die beliebtesten Varianten zu konzentrieren. So werden von den aktuell elf TI-Varianten der 100er-Serie nur noch sechs im Modelljahr 2023 übrig bleiben. Für diese wird es aber eine limitierte Graphite-Ultimate-Edition mit umfangreicher Serienausstattung geben. Schwarze Alufelgen, ein eigenes Möbeldekor und neue Polster sind die Erkennungszeichen der Edition.

Die schmalen Teilintegrierten S 194 mit Querdoppelbett und S 217 GA mit Einzelbetten gab es bereits im vergangenen Jahr. Nun kommen die 2,10 Meter breiten Transit-Teilintegrierten nochmals überarbeitet und in der Sport-Edition für 6.000 Euro Aufpreis. Im Paket enthalten sind etwa der 170-PS-Motor und die Sechsgang-Automatik. Von außen erkennt man die Sport-Edition an der grauen Lackierung und den schwarzen 16-Zoll-Alufelgen. Im Inneren zeigt sich die Zusatzausstattung etwa in Form der Fahrerhaus-Klimaanlage und des Panorama-Dachfensters im Wohnraum.

Der Preis der Serienmodelle startet bei 56.690 Euro für den kurzen S 194 (5,99 Meter), 59.590 Euro werden für den S 217 (6,59 Meter) fällig. Neben den kompakten Abmessungen überzeugen die beiden Vans auch durch eine üppige Zuladung, die beim Einzelbettenmodell bis zu 836 Kilo beträgt. Beide Grundrisse verfügen über ein Kompaktbad mit Schwenkwand zum Duschen und eine Halbdinette.

(+) hohe Zuladung(+) nur 2,10 Meter Außenbreite(+) GfK-Aufbau(+) Rahmenfenster(+) preiswertes Sport-Edition-Paket mit Komplettlackierung(+) luftiger Innenraum

(-) rudimentäre Heckgarage(-) kleines Bad und kleine Dusche ohne Fenster

Challenger S-Serie : Teilintegrierte, 2 Grundrisse, Preise: k. A.

: Teilintegrierte, 2 Grundrisse, Preise: k. A. Challenger X-Serie : Teilintegrierte, 1 Grundriss, Preise: k. A.

: Teilintegrierte, 1 Grundriss, Preise: k. A. Challenger 100er-Serie: Teilintegrierte, 6 Grundrisse, Preise: k. A.

Chausson

Aufgrund der Lieferschwierigkeiten hat Chausson sein Modellprogramm gestrafft, um sich auf beliebte und am ehesten verfügbare Modelle zu konzentrieren. Besonders schmerzlich für die französische Marke ist der derzeitige Lieferstopp für die Chassisversion, auf die der innovative Kompaktteilintegrierte X 550 aufbaut. Erst 2021/22 eingeführt, hat sich der Van in der ersten Saison gleich über 1.200 Mal verkauft – kann jetzt aber nur noch mit sehr langer Lieferfrist bestellt werden.

Bei den T-Modellen mit Standard-Aufbaubreite baut man vor allem auf den bislang wahlweise erhältlichen Ford Transit als Basis und schnürt dazu ein umfangreiches, serienmäßiges Ausstattungspaket, genannt Titanium Ultimate. Neue Polsterstoffe mit anschmiegsamer Oberfläche im filzartigen Look und mit farblich abgesetzten Ziernähten gehören ebenso dazu wie ein neugestalteter "Himmel" über der Sitzgruppe an der Hubbettunterseite mit kreisförmigem LED-Band. Der Transit ist unter anderem stets mit 170-PS-Topmotor, Wandlerautomatik und Alufelgen ausgestattet, der Aufbau mit Markise und Solaranlage.

Chausson S-Serie : Teilintegrierte, 2 Grundrisse, Preise: k. A.

: Teilintegrierte, 2 Grundrisse, Preise: k. A. Chausson X-Serie: Teilintegrierte, 1 Grundriss, Preise: k. A.

Teilintegrierte, 1 Grundriss, Preise: k. A. Chausson 100er-Serie: Teilintegrierte, 6 Grundrisse, Preise: k. A.

Dethleffs

Die kürzlich eingeführte Baureihe Dethleffs Just Go auf Ford Transit baut der Hersteller auf sechs Grundrisse aus. Vier davon haben Einzelbetten im Heck. Auch das einstmals für Teilintegrierte so typische Längsbett taucht wieder auf, im Dethleffs Just Go T 6905, der rund um die Küche, vor dem Bett und auch im großen Bad mit üppiger Bewegungsfreiheit glänzen kann. Hier finden Sie den ausführlichen Artikel zum Dethleffs Just Go T 6905.

Auch sonst ist Bewegung im außergewöhnlich vielfältigen Modellprogramm von Dethleffs: Der Globebus, einst als Vorreiter der schlanken Teilintegrierten gestartet, wird wie auch der Pulse nur noch in integrierter Form angeboten. In der Pulse-Classic-Baureihe gibt es weiterhin vier Teilintegrierte mit umfangreicher Sonderausstattung.

Dethleffs Just Go : Teilintegrierte, 6 Grundrisse, ab 58.199 Euro

: Teilintegrierte, 6 Grundrisse, ab 58.199 Euro Dethleffs Just 90 : Teilintegrierte, 7 Grundrisse, ab 65.599 Euro

: Teilintegrierte, 7 Grundrisse, ab 65.599 Euro Dethleffs Trend : Teil-/Vollintegrierte, 12 Grundrisse, ab 68.699 Euro

: Teil-/Vollintegrierte, 12 Grundrisse, ab 68.699 Euro Dethleffs Pulse/Pulse Classic 90: Teil-/Vollint., 8 Grundrisse, ab 84.999 Euro

Etrusco

Bei den schmalen Teilintegrierten der Etrusco V-Serie ersetzt der Transit den Ducato komplett. Der V 5.9 DF (5,99 Meter) besitzt ein Querbett im Heck. Zweiter im Bunde ist der V 6.6 SF, der mit Einzelbetten auf eine Länge von 6,71 Meter kommt. Beide sind 2,14 Meter breit und 2,72 Meter hoch. Auch hier gibt es ein Complete-Selection-Ausstattungspaket. In der T-Haube muss man aber generell ohne Fenster auskommen. Preislich beginnen die Vans bei rund 46.699 Euro. Hier finden Sie den ausführlichen Artikel zur Etrusco V-Serie.

Das T-Haubenfenster gibt es dagegen bei den Teilintegrierten regulärer Aufbaubreite (2,32 m), die zwei Modelle auf Transit hinzubekommen. Beide haben Einzelbetten im Heck, der T 6.9 SF bleibt knapp unter sieben Meter, der T 7.3 SF nutzt sein Längenplus (7,34 Meter) für eine separate Dusche.

Etrusco V-Modelle: Teilintegrierte, 2 Grundrisse, ab 46.699 Euro

Teilintegrierte, 2 Grundrisse, ab 46.699 Euro Etrusco T-Modelle: Teilintegrierte, 10 Grundrisse, ab 55.999 Euro

Eura Mobil

Der Eura Mobil Profila T auf Mercedes Sprinter erhält zwei neue Grundrisse, womit sich das Angebot verdoppelt. Zu den beiden 7,12 Meter langen Modellen mit Einzelbetten gesellen sich der PT 726 EF mit selbiger Bettenanordnung und der PT 726 QF mit Queensbett. Beide Varianten verfügen über ein Raumbad mit separater Duschkabine und raumöffnende Längsbanksitzgruppen. Die Aufbaulänge beträgt beim Einzelbettenmodell 7,44 Meter und beim Grundriss mit Queensbett 7,61 Meter. Nach oben hin wächst der PT-Mercedes um sechs Zentimeter im Vergleich zum Fiat-Modell auf 2,92 Meter. Allerdings ist auch der Doppelboden acht Zentimeter höher. Hier finden Sie den ausführlichen Artikel zum Eura Mobil Profila T auf Mercedes Sprinter.

Erst seit dem Frühjahr fährt der Bestseller von Eura Mobil neben dem Fiat Ducato auch auf Sprinter-Basis samt Alko-Tiefrahmen-Chassis vor. Seine Premiere auf einer großen Publikumsmesse feiert der Teilintegrierte auf dem diesjährigen Caravan Salon. Der Profila T Mercedes positioniert sich bewusst oberhalb des Pendants auf Fiat Ducato. Dafür spricht auch die gehobene Grundausstattung, die unter anderem eine Warmwasserheizung, ein elektrisch gesteuertes Abwasserablassventil und das Panoramaglasdach beinhaltet.

Mit der Einführung des Profila T auf Mercedes wird die Lücke zum Contura, Eura Mobils teilintegrierter Premium-Baureihe, deutlich kleiner. Serienmäßig sind die Warmwasserheizung, das Heavy-Chassis und der 150-PS-Motor. Für 2.700 Euro extra gibt es 170 PS, die Neungang-Wandlerautomatik kostet 3.390 Euro. Bei einer Zuladung von maximal 345 Kilo ist eine Auflastung allerdings überlegenswert (4,5 t zGG für 990 Euro). Beide Modelle starten bei 90.500 Euro.

Im Frühjahr haben die Sprendlinger die Profila-T-Baureihe um die Sprinter-Modelle 676 EB und 696 EB erweitert. Nun kommen zwei weitere Mercedes-Grundrisse hinzu, jeweils mit 7,44 Meter Länge. Geschlafen wird in Einzelbetten (726 EF) oder im Queensbett (726 QF). Bis auf die Schlafstätte sind die beiden Neuen fast identisch: Raumbad mit separater Dusche, eine gut ausgestattete Küche sowie das Wohnzimmer mit gegenüberliegenden Längssitzbänken und Tisch. Zwei große Dachfenster, eins davon in der T-Haube, machen das Wohnzimmer schön hell. Gewohnt solide ist der Möbelbau im Profila T ausgeführt. Serienmäßig sind die Warmwasserheizung, das Heavy-Chassis und der 150-PS-Motor. Für 2.700 Euro extra gibt es 170 PS, die Neungang-Wandlerautomatik kostet 3.390 Euro. Bei einer Zuladung von maximal 345 Kilo ist eine Auflastung allerdings überlegenswert (4,5 t zGG für 990 Euro). Beide Modelle starten bei 90.500 Euro.

(+) gut organisiertes Versorgungsfach(+) großer Kühlschrank(+) Rahmenfenster(+) hochwertiger Aufbau(+) Mercedes-Assistenzsysteme

(-) geringe Zuladung(-) Radkasten im Duschraum(-) Badfenster gegen Aufpreis(-) teure Pakete

Eura Mobil Profila T: Teilintegrierte, 11 Grundrisse, Preise: k. A.

Teilintegrierte, 11 Grundrisse, Preise: k. A. Eura Mobil Profila RS: Teilintegrierte, 7 Grundrisse, Preise: k. A.

Teilintegrierte, 7 Grundrisse, Preise: k. A. Eura Mobil Contura: Teilintegrierte, 3 Grundrisse, Preise: k. A.

Fleurette/Florium

Die Grundrisse mit französischem Bett sind für Fleurette ebenso typisch wie der hochwertige Aufbau mit großen GFK-Formteilen. Doch zuletzt war diese Aufteilung nur noch für die schmalen Teilintegrierten zu haben. Jetzt kehrt das Doppellängsbett in den Modellen mit 2,34 Meter Aufbaubreite zurück. Wie alle anderen Grundrisse wird auch der neue 70 LD in zwei Ausführungen gebaut: als eher klassisch ausstaffierter Fleurette Magister oder als heller eingerichteter Mayflower der Zweitmarke Florium.

Zum 55. Geburtstag der Marke Fleurette erhalten die Teilintegrierten 70 LMF und 74 LMF sowie alle Integrierten ein Ausstattungspaket, das noch mehr Schick mitbringt.

Fleurette Migrateur / Florium Baxter: Teilintegrierte, 4 Grundrisse, ab 66.690 Euro

Teilintegrierte, 4 Grundrisse, ab 66.690 Euro Fleurette Magister/ Florium Mayflower: Teilintegrierte, 4 Grundrisse, ab 74.490 Euro

Frankia

Nicht wenige Kaufinteressierte dürfte es freuen, dass der Frankia Neo MT als 3,5-Tonner angeboten wird. Dass eine solche Kombination nicht ohne Kompromisse funktioniert, sollte aber allen klar sein. Mehr dazu in diesem Test.

Frankia Neo MT: Teilintegrierte, 2 Grundrisse, Preise: k.A

Teilintegrierte, 2 Grundrisse, Preise: k.A Frankia M-Line T: Teilintegrierte, 1 Grundriss, Preise: k.A.

Forster

Bei den Forster Teilintegrierten gibt's die neue Ausstattungslinie "Travelline", die viele Extras gegenüber der Grundausstattung Base Line mitbringt, unter anderem ein Panoramadach, Isofix, eine Fliegengittertür, Spülenabdeckung und eine Fahrerhausverdunklung. Bei der dritten Ausstattungsline "Comfort Line" sind Rückfahrkamera, Lenkradbedienelemente und induktives Ladegeraät inbegriffen.

Forster T-Serie: Teilintegrierte, 7 Grundrisse, Preise: k. A.

Giottiline

Die italienische Marke Giottiline sinnt auf Gegenmaßnahmen zu den Chassis-Lieferproblemen von Fiat und nimmt neben dem Ducato und dem Schwestermodell Citroën Jumper nun auch noch den Dritten im Bunde, den Peugeot Boxer, als Basisalternative ins Programm auf. Drei Teilintegrierte der Siena-Baureihe, 390, 395 und 397, werden sogar ganz umgestellt und rollen im Modelljahr 2023 nur auf dem Ford Transit vor. Alles Maßnahmen, um möglichst über die komplette Saison produzieren und liefern zu können. Besonders attraktiv werden die Ford-Modelle durch ein umfangreiches Ausstattungspaket in der First Edition etwa mit Automatikgetriebe und 170-PS-Motor.

Mit der neuen Baureihe Compact folgt die italienische Marke mit zwei schmalen Teilintegrierten (C60 mit Querbett und C66 mit Einzelbetten) dem Ruf nach kompakten Modellen. Unterschiede gibt es in der Länge (5,99 Meter und 6,60 Meter) der beiden Grundrisse, gleich ist die geringe Breite von 2,15 Metern. Mit Grundpreisen von 52.300 Euro für den kurzen und 53.990 für den langen Van sind die Modelle vergleichsweise günstig. Andererseits ist der Möbelbau auch eher simpel ausgeführt, und ein lichtspendendes T-Haubenfenster sucht man vergeblich. Die Garage verzichtet ebenfalls auf jegliche Finesse, so ist etwa die Tür nur mit einem Schloss gesichert.

(+) hohe Zuladungsreserve(+) GfK-Aufbau(+) attraktive Preise auch für Pakete(+) relativ große Heckgarage(+) Basis-Auswahl

(-) Bad ohne Fenster und 230-V-Dose(-) simpler Möbelbau(-) keine Unterteilung in den Hängeschränken

Giottiline Giotticompact : Teilintegrierte, 2 Grundrisse, ab 52.300 Euro

: Teilintegrierte, 2 Grundrisse, ab 52.300 Euro Giottiline Siena : Teilintegrierte, Alkoven, 9 Grundrisse, Preise: k. A.

: Teilintegrierte, Alkoven, 9 Grundrisse, Preise: k. A. Giottiline Therry: Teilintegrierte, Alkoven, 4 Grundrisse, Preise: k. A.

Hobby

Zur Saison 2023 gehen die Teilintegrierten unverändert an den Start.

Hobby Optima Ontour Edition : Teilintegrierte, 3 Grundrisse, ab 62.300 Euro

: Teilintegrierte, 3 Grundrisse, ab 62.300 Euro Hobby Optima Ontour: Teilintegrierte, 6 Grundrisse, ab 58.600 Euro

Teilintegrierte, 6 Grundrisse, ab 58.600 Euro Hobby Optima De Luxe: Teilintegrierte, 5 Grundrisse, ab 77.210 Euro

Hymer

Auf dem Caravan Salon Düssedorf präsentierte Hymer eine Kombination aus Campingbus und Teilintegrierten: Den Hymer Venture S.

Hymer Tramp S : Teilintegrierte, 4 Grundrisse, ab 79.990 Euro

: Teilintegrierte, 4 Grundrisse, ab 79.990 Euro Hymer ML-T : Teilintegrierte, 4 Grundrisse, ab 85.890 Euro

: Teilintegrierte, 4 Grundrisse, ab 85.890 Euro Hymer Exsis :Teil- und Vollintegrierte, 5 Grundrisse, ab 76.690 Euro

:Teil- und Vollintegrierte, 5 Grundrisse, ab 76.690 Euro Hymer B-Klasse MC : Teil- und Vollintegrierte, 10 Grundrisse, ab 89.090 Euro

: Teil- und Vollintegrierte, 10 Grundrisse, ab 89.090 Euro Hymer B-Klasse ML: Teil- und Vollintegrierte, 5 Grundrisse, ab 107.490 Euro

Itineo

Die Itineo-Teilintegrierten satteln auf die französische Basis um: Grundsätzlich entspricht das bislang selten verwendete Peugeot-Chassis dem Schwestermodell Citroën Jumper. Das heißt, beide setzen auf einen eigenen Motor und haben nicht die Änderungen im Innenraum übernommen, die Fiat zum vergangenen Modelljahr eingeführt hat. Sonst ändert sich an den Cozi genannten Teilintegrierten nur wenig. Die Farbe des Holzdekors und die kontrastierenden grauen Flächen werden den integrierten Itineo angepasst; der Boden erhält einen neuen Look.

Itineo Cozi: Teilintegrierte, 3 Grundrisse, ab 55.600 Euro

Joa Camp

Zwei Kastenwagen und vier Teilintegrierte, so startete die junge französische Marke im vergangenen Jahr. Nun kommt mit dem T 60 F ein nur 5,99 Meter langer Teilintegrierter auf Citroën Jumper dazu, der mit 57.000 Euro vergleichsweise erschwinglich ist. Geboten wird ein französisches Bett und daneben ein schlankes Bad. Eine Küchenzeile mit Zweiflamm-Gaskocher, ein großer Kühlschrank und ein raumhoher Kleiderschrank sowie die L-Sitzgruppe für bis zu fünf Personen mit großem, drehbarem Tisch komplettieren den offenen Wohnraum. Das Skyroof (im Aufbaupaket für 990 Euro) bringt viel Tageslicht in die Sitzgruppe. Im Extra-Paket (2.490 Euro) sind Radio, Rückfahrkamera und ein Solarpanel sowie der Bettumbausatz für die Sitzgruppe inbegriffen.

(+) sehr kompakt mit 5,99 Meter Länge(+) offener Raumeindruck(+) gut zugänglicher Stauraum unter dem Längsbett(+) geringer Preis

(-) teils sichtbare Kabel(-) einfache Verarbeitung(-) Ablage über Bett nicht nutzbar(-) keine 230-V-Dose im Bad

Joa Camp Teilintegrierte: Teilintegrierte, 5 Grundrisse, Preis: k.a.

Kabe

Die Schweden setzen ab 2023 voll auf Mercedes-Benz, alle Reisemobile werden dann ausschließlich auf Sprinter-Basis gebaut. Für die kommende Saison bringt Kabe mit dem Novum eine komplett neue Teilintegrierten-Modellreihe. Sie löst die bisherige Classic-Reihe ab. Als Basis dient der bereits erwähnte Sprinter von Mercedes-Benz und ein Fahrgestell von Alko. Der Novum ist 7,50 Meter lang und in einer 3,5-Tonnen- sowie einer 4,5-Tonnen-Version mit Hubbett über der Dinette erhältlich.

Zur Wahl stehen drei Grundrisse: eine sogenannte LXL-Variante mit französischem Bett im Heck und angrenzendem Waschraum, eine LGB-Version mit Längs-Einzelbetten im Heck und Sanitärbereich in der Mitte des Fahrzeugs sowie eine T-Variante, bei dem sich die Einzelbetten in der Mitte und der Sanitärbereich im Heck befinden. Weniger überraschend ist der markentypisch gehobene Preis, der beim gezeigten Einzelbettenmodell (750 LGB) bei 149.000 Euro beginnt. Neben den Sprinter-Vorteilen in Form von vielen Assistenzsystemen und der MBUX-Einheit inklusive Rückfahrkamera gehört dazu auch ein hochwertiger Aufbau, eine Warmwasser-Fußbodenheizung sowie ein beheizter Grauwassertank.

Weniger überraschend ist der markentypisch gehobene Preis, der beim gezeigten Einzelbettenmodell (750 LGB) bei 149.000 Euro beginnt. Dafür erhalten Käufer aber jede Menge. Im Inneren überzeugt der Novum durch seinen hochwertigen Möbelbau, der sich beispielsweise in den per Gasdruckfeder aufgestellten Hängeschrankklappen zeigt. Die anderen beiden Novum-Modelle verfügen entweder über ein französisches Bett (740 LXL) oder über Einzelbetten mit dahinterliegendem Bad (740 T).

(+) hochwertiger Möbelbau(+) Warmwasser-Fußbodenheizung(+) MBUX mit Rückfahrkamera(+) Federkernmatratze(+) Garage mit vielen Fächern

(-) Wohnraum eher dunkel(-) hoher Preis(-) Radkasten in Dusche(-) wenig Küchenarbeitsfläche

Kabe Royal : Teilintegrierte, 7 Grundrisse, Preis k.a.

: Teilintegrierte, 7 Grundrisse, Preis k.a. Kabe Novum: Teilintegrierte, 3 Grundrisse, Preis: k.a.

Knaus

Den neuen Knaus Tourer Van auf VW T6.1 hatte kaum jemand erwartet. Der kompakte Teilintegrierte ist nur 5,88 Meter lang, hat aber bis zu vier echte Schlafgelegenheiten an Bord, dazu noch eine geräumige Garage und ein vergrößerbares Badezimmer.

Das Bad ist eines der Highlights im Tourer Van 500 MQ. Die Dusche kann bei Nichtgebrauch nach unten geschoben werden und parkt dann auf Betthöhe des dahinterliegenden Doppelbetts. Der untere Teil der Duschkabine kann dabei weiter als Zusatzstauraum genutzt werden. Zum Duschen nimmt man ein Matratzenteil des Betts heraus und schiebt die Dusche Gasfeder-unterstützt nach oben. Toilette und Waschbecken sind unabhängig von der Duschkonfiguration einsatzbereit.

Das Mobil basiert auf dem Leiterrahmen-Fahrgestell, das über den Modellwechsel des T6 hinaus noch bis 2024 weitergebaut wird. Zum Marktstart werden zwei Grundrisse verfügbar sein. Der 500 LT mit Längsbank-Sitzgruppe und der 500 MQ mit Halbdinette und Querdoppelbett im Heck stehen dann zu Preisen ab knapp 66.000 Euro zur Wahl. Zum Marktstart gibt es den Tourer Van auch als Vansation-Variante, die ab 79.490 Euro zu haben sein soll.

Auch der neue Knaus Tourer CUV basiert auf einem Bulli, dem T6.1. Besonders überrascht dabei das Hubdach des TI, das über die ganze Aufbaulänge reicht und sich satte 70 Zentimeter aufstellen lässt – und so die Stehhöhe auf 1,9 Meter anhebt. Im Querbett-Fahrzeug (500 MQ) – das zweite Modell (500 LT) verfügt über eine Längsbank-Sitzgruppe und hat den Einstieg hinten – können in der Theorie vier Personen schlafen: zwei im Heck, zwei im ausziehbaren Bett über dem Fahrerhaus. Doch schon zu zweit wird es bei Außenmaßen von 5,89 Meter Länge und 2,16 Meter Breite recht eng.

Trickreich ist die Bad-Bett-Konstruktion, die den begrenzten Raum geschickt nutzt. Im Schlafmodus verschwindet die Dusche unter dem Bett. Wird sie gebraucht, lässt sie sich bis zur Decke hochfahren. Die Konstruktion ist aber etwas labil. Zudem muss ein Matratzenstück entfernt werden. Die Küche ist mit einem Zweiflammkocher, Spüle und 90-L-Kompressorkühlschrank bestückt. In der Sonderedition CUVision bekommt der Teilintegrierte 150 PS samt Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe, 17-Zoll-Bereifung, LED-Scheinwerfer, Markise, Fahrerhaus-Klimaanlage, Navigations-Entertainment-System mit induktiver Ladeschale, Rückfahrkamera und ein komplettes TV-Paket.

Das zulässige Gesamtgewicht von 2.800 Kilo hat auf jeden Fall eine Auflastung nötig. Serienmäßig bleiben den Reisenden nur 140 Kilo frei. Gebaut werden soll der Tourer CUV ab Herbst. Wie viel er dann kosten wird, verrät Knaus noch nicht.

(+) flaches Fahrzeug mit guter Aerodynamik(+) carport-tauglich(+) schickes Außendesign(+) viele Assistenzsysteme verfügbar(+) passable Küchenarbeitsfläche(+) Rahmenfenster hochwertiger Aufbau(+) cleveres Wohnkonzept

(-) stolperfalle direkt am Eingang(-) labile Duschkabine(-) schmaler Gang(-) Auflastung zwingend

Der Knaus Van Ti Plus basiert jetzt ebenfalls auf VW. Der Crafter mit 140 PS löst hier den MAN TGE ab. Das Mobil gibt es in den bekannten zwei Grundrissvarianten 650 MEG mit Einzelbetten und 700 LF mit Längsdoppelbett. Die Preise starten bei 73.890 Euro. Die Platinum Selection mit umfangreicher Sonderausstattung steht ab 79 999 Euro bei den Händlern.

Auf dem MAN TGE basiert weiterhin der Knaus Van Wave mit Hubbett über der Sitzgruppe. Das Mobil gibt es als 640 MEG mit Einzelbetten im Heck; es kombiniert die Vorteile eines schmalen Teilintegrierten mit vier festen Schlafplätzen. Die Betten im Heck sind hier 1,88 beziehungsweise 1,95 Meter lang, das Hubdoppelbett fällt mit 1,77 mal 1,27 Meter Matratzengröße allerdings eher klein aus. Der Grundpreis beträgt 75 680 Euro, der des Vansation-Sondermodells 77.999 Euro.

Knaus Van TI: Teilintegrierte, 4 Grundrisse, ab 61.690 Euro

Teilintegrierte, 4 Grundrisse, ab 61.690 Euro Knaus Van TI/ Wave MAN: Teilintegrierte, 4 Grundrisse, ab 73.270 Euro – Hier finden Sie den ganzen Artikel zum Knaus Van Wave.

Teilintegrierte, 4 Grundrisse, ab 73.270 Euro – Hier finden Sie den ganzen Artikel zum Knaus Van Wave. Knaus Van TI Plus : Teilintegrierte, 4 Grundrisse, ab 73.890 Euro – Hier finden Sie den ganzen Artikel zum Knaus Van Ti Plus.

: Teilintegrierte, 4 Grundrisse, ab 73.890 Euro – Hier finden Sie den ganzen Artikel zum Knaus Van Ti Plus. Knaus Live TI/Wave : Teilintegrierte, 9 Grundrisse, ab 67.270 Euro

: Teilintegrierte, 9 Grundrisse, ab 67.270 Euro Knaus Sky TI/Wave: Teilintegrierte, 12 Grundrisse, ab 77.240 Euro

Teilintegrierte, 12 Grundrisse, ab 77.240 Euro Knaus Tourer Van/CUV: Teilintegrierte, 4 Grundrisse, ab 65.990 Euro – Hier finden Sie den ganzen Artikel zum Knaus Tourer Van auf VW T6.1.

Laika

Neuerungen zum Modellprogramm der Teilintegrierten ebenso wie die Preise werden erst auf dem Caravan Salon Düsseldorf 2022 bekanntgegeben.

Laika Kosmo: Alle vier Aufbauformen, 13 Grundrisse, Preise: k.A.

Alle vier Aufbauformen, 13 Grundrisse, Preise: k.A. Laika Ecovip : Campingbusse, Teil-/Voll- integrierte, 21 Grundr., Preise: k.A.

: Campingbusse, Teil-/Voll- integrierte, 21 Grundr., Preise: k.A. Laika Kreos: Teilintegrierter, 1 Grundriss, Preis: k.A.

LMC

LMC Tourer und Tourer Lift wurden bereits zur letzten Saison erneuert – hier lautet die Nachricht, dass inzwischen alle sechs Grundrisse produziert werden. Die Preise dafür wurden natürlich angepasst. Die gehobene Cruiser-Baureihe bleibt dagegen unverändert.

LMC Tourer/Tourer Lift : Teilintegrierte, 6 Grundrisse, ab 65.800 Euro

: Teilintegrierte, 6 Grundrisse, ab 65.800 Euro LMC Cruiser: Teilintegrierte, 3 Grundrisse, ab 78.400 Euro

Mobilvetta

Die Kea-P-Modelle gehören bei Mobilvetta zur günstigeren TI-Baureihe. Dennoch starten die Fahrzeuge bei einem Preis von 78.665 Euro. Der neue Kea P 85 liegt bei 79.890 Euro. Dafür bekommt man einen 7,45 Meter langen und 2,35 Meter breiten Teilintegrierten auf Ducato-Basis mit Einzelbetten im Heck, Raumbad mit separater Dusche und L-Sitzgruppe samt Seitensitz. Mit Notbett können drei Personen im Fahrzeug übernachten. Bequemer wird es mit dem Hubbett für 793 Euro. Serienmäßig ist das große Dachfenster in der T-Haube (1,0 mal 0,8 Meter). Markentypisch setzt der Mobilvetta-TI auf italienisches Design im Ausbau. Zu sehen ist das etwa an den zweifarbigen Möbelfronten, an der Duschwand mit Holzoptik und an den weißen, abgesteppten Polstern. Stauraum gibt es im P 85 reichlich. Hinten warten fünf Hängeschränke, unter den Betten gibt es viel Platz, und in der Sitzgruppe kommen weitere Dachschränke hinzu.

(+) Garagendurchgang von innen(+) viel Stauraum(+) großes T-Haubenfenster serienmäßig(+) separate Dusche(+) günstiges Hubbett

(-) kein Badfenster(-) Zwischentür wacklig(-) wenig Küchenarbeitsfläche(-) Radkasten in der Dusche

Kea P : 10 Grundrisse, ab 78.665 Euro

: 10 Grundrisse, ab 78.665 Euro Krosser: 6 Grundrisse, ab 80.999 Euro

Pilote

Wie bei vielen anderen Reisemobilbauern auch ist für das kommende Modelljahr mit einem neuen Basis-Fahrzeug bei den Franzosen zu rechnen. Darüber hinaus kündigt Pilote das Ausstattungspaket Edition Evidence für größere Pilote-Modelle an – allerdings nur einen Teil der Teilintegrierten. Enthalten sind dann etwa das Fenster in der Aufbautür, die Fahrerhausverdunklung oder die 16-Zoll-Alufelgen.

Pilote Pacific: Teilintegrierte, 22 Grundrisse, ab 66.900 Euro

Rapido

Die Rapido-Teilintegrierten entwickeln sich behutsam weiter. Der Hersteller beschränkt sich auf eine kleine Optimierung. Der C50, das kompakteste Queensbett-Modell von Rapido, erhält einen verstellbaren Lattenrost. Tagsüber kann man so das Bett ein Stück in Richtung Heckwand verschieben, wobei sich das Kopfteil aufstellt. Klingt nicht spektakulär, ist aber gerade im C50 ein entscheidendes Plus an alltäglicher Bewegungsfreiheit.

Weitere Änderungen sind am Kühlergrill sowie im Fahrerhaus sichtbar: Die Serie C zieht ebenso wie die Serie 6F und die Vans vom Fiat Ducato auf den Peugeot Boxer um. Nur wer eine Automatik bestellt, bekommt weiterhin den Fiat. Alle Infos zu den Neuheiten von Rapido für 2023 erhalten Sie hier.

Rapido Serie C: Teilintegrierte, 4 Grundrisse, ab 67.800 Euro

Teilintegrierte, 4 Grundrisse, ab 67.800 Euro Rapido Serie 6F: Teilintegrierte, 3 Grundrisse, ab 72.200 Euro

Sunlight

Das Modellprogramm der Teilintegrierten bleibt unverändert – bis auf die Preise.

Sunlight V-Modelle: Teilintegrierte, 3 Grundrisse, ab 53.199 Euro

Teilintegrierte, 3 Grundrisse, ab 53.199 Euro Sunlight T-Modelle: Teilintegrierte, 8 Grundrisse, ab 53.199 Euro

Sun Living

In der Sun Living S-Serie, den Teilintegrierten mit normaler Aufbaubreite, debütieren zwei neue Grundrisse. Ihr besonderes Merkmal ist jeweils die Längsbanksitzgruppe – eine Variante, die bislang noch nicht im Sun-Living-Programm vertreten war. S 72 DL mit Einzelbetten und S 72 DC mit Queensbett heißen die beiden Neuzugänge, die bis auf die Betten identisch sind.

Über der großzügigen Sitzgruppe vorn mit den Längssofas hängt zudem ein Hubbett, das die beiden Teilintegrierten auch für vier Personen tauglich macht. Eine L-Küche mit großem Kühlschrank und ein kompaktes Bad, das dank Klappwaschbecken Platz für die Duschecke spart, ergänzen die Grundrisse.

Auch die C-Serie mit schmalen Teilintegrierten kann eine Neuheit verzeichnen. Die erst zur aktuellen Saison mit einem Einzelbettenmodell neu gestartete Baureihe wird nun durch einen besonders kompakten, nur 5,99 Meter langen Querbettgrundriss ergänzt, der vor allem als Alternative zu typischen Sechs-Meter-Campingbussen antreten soll.

Sun Living C-Serie : Teilintegrierte, 2 Grundrisse, ab 56.199 Euro

: Teilintegrierte, 2 Grundrisse, ab 56.199 Euro Sun Living S-Serie: Teilintegrierte, 5 Grundrisse, ab 56.399 Euro

Weinsberg

Die überraschendste Neuheit ist der Weinsberg X-Cursion Van. Anders als beim gleichnamigen Campingbus von 2004 handelt es sich hier jedoch um einen Teilintegrierten – obgleich um einen mit 5,88 Meter Länge und 2,11 Meter Breite sehr kompakten. Nahezu einmalig in der Klasse ist die Basis: der moderne VW T6.1, der zusammen mit den knackigen Außenmaßen handliche, komfortable Fahreigenschaften verspricht.

In zwei Grundrissvarianten ist der X-Cursion Van erhältlich. Der 500 MQ hat ein Querbett im Heck mit darunterliegender Garage. Um Platz zu sparen, ist die obere Hälfte der Duschkabine nach unten absenkbar; so lässt sich die Liegefläche um diesen Bereich vergrößern und ergibt dann ein vollwertiges Doppelbett. Beim 500 LT nehmen das Bad und die Küche den hinteren Wohnbereich ein. Eine Garage gibt es hier nicht, dafür punktet der LT mit einer Sitzgruppe aus zwei Längsbänken, woraus ein offener Raumeindruck resultiert.

Das Bett entsteht durch den Umbau der Sitzgruppe. Beide Grundrisse bieten bis zu vier Schlafplätze – dank eines optional bestellbaren Längshubbetts, das weit in den Dachausschnitt des Fahrerhauses reicht. Angesichts des begrenzten Platzangebots ist die Zwei-Personen-Nutzung indes wahrscheinlicher. Das Bad ist relativ eng. Unter dem hohen Kleiderschrank gibt es noch einen Außenstauraum. Mit 2,8 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht ist die Zuladung allerdings schon für zwei Personen knapp.

Vom Start weg ist der Van auch als Sondermodell Edition Pepper für 77.990 Euro erhältlich. Zur Ausstattung zählen neben vielen anderen, sonst aufpreispflichtigen Optionen dann bereits 150 PS, DSG-Automatikgetriebe, Abstandstempomat und ein frostsicherer Abwassertank. Den ausführlichen Artikel zum Weinsberg X-Cursion Van finden Sie hier.

(+) kompakte Abmessungen (5,88 m Länge)(+) gemütliche Längsbank-Sitzgruppe(+) gut zugänglicher Außenstauraum(+) Heckfenster(+) relativ viel Küchenarbeitsfläche

(-) wenig Zuladung(-) enges Bad mit kleiner Dusche

Schon im Frühjahr angekündigt, geht nun auch der Weinsberg Caracompact MB an den Start. Ergänzend zu vier Grundrissen auf Fiat Ducato basiert nun ein Modell, der 6,92 Meter lange 640 MEG mit Einzelbetten im Heck, auf dem komfortablen Mercedes-Chassis. Das entsprechende, etwas längere Modell mit Hubbett über der Sitzgruppe trägt den Beinamen Suite. Beide sind zunächst nur als Edition Pepper ab 75.990 Euro erhältlich. Den ausführlichen Artikel zum Weinsberg Caracompact MB finden Sie hier.