Unsere LeserInnen finden auf Ihren Touren durch Südeuropa immer wieder wunderschöne Orte, die einen Besuch wert sind. Lassen Sie sich also von viel Sonnenschein inspirieren.

Frankreich

Dieses einmalige Alpenpanorama kommt von promobil-Leser Willi Ziegenfuß. Er schreibt dazu: "Auf unserer letzten Herbstfahrt durch die Französischen Alpen fanden wir auf 1.700 m Höhe diesen schönen Übernachtungsplatz mit einem tollen Blick auf den höchsten Berg Europas, den 4.809 Meter hohen Mont Blanc." Der weiße Berg liegt in den Westalpen an der Grenze zu Italien. Nördlich davon befindet sich der bekannte französische Ort Chamonix, der einer der Ausgangspunkte für die Besteigung ist.

Tipps für eine Reise um den Mont Blanc gibt es hier.

Italien

Die promobil-Leser Johannes Jansen und Luisa Rüter haben uns dieses Foto von ihrer Italientour geschickt. Sie schreiben dazu: "Wir haben diesen kleinen Stellplatz im Süden Kalabriens zufällig entdeckt und uns gleich in die grandiose Aussicht verliebt! Rechter Hand blickt man auf den kleinen Fischerort Scilla, linker Hand geht die Sonne über den Bergen Siziliens unter."

Tipps für eine Tour nach Sizilien.

promobil-Leser Frank C. Pieper aus Emmering war gerade in Umbrien im Urlaub und schickte uns ein Foto vom Stellplatz des Weinortes Montefalco zu. "Von hier kann man zu Fuß in den Ort bummeln, Weine verkosten, Essen gehen und so weiter – meines Erachtens der schönste Stellplatz in Umbrien." Bei der tollen Aussicht auf Ölbäume und Weinreben nehmen wir ihm das sofort ab – und haben jetzt ein bisschen Fernweh.

Tipps für eine Tour nach Umbrien.

Der promobil-Leser Peter Hild aus Hallerndorf hat uns dieses einzigartige Foto vom Parkplatz am Osalla Beach von Sardinien geschickt. Es zeigt die italienische Insel im Mittelmeer von einer ganzen besonderen Seite. Er schreibt dazu: "Wir waren dieses Jahr fünf Wochen im April und Mai auf Sardinien unterwegs und standen die meiste Zeit auf freien Plätzen – immer direkt am Meer und in der ersten Reihe!"

Die promobil-Leserin Elisabeth Pauli aus Stein an der Traun schreibt zu diesem Foto: "Wenn ich die schönen Plätze in meiner Erinnerung vorbeiziehen lasse, an denen ich bei meinen Reisen gehalten oder übernachtet habe, gehört diese Stelle an der Südküste Elbas zu meinen Lieblingsplätzen. Auf der Fahrt zu unserem Übernachtungsplatz kamen wir genau zur richtigen Tageszeit hier vorbei." Die Überfahrt von der Toskana auf diese kleine italienische Insel scheint sich also gelohnt zu haben.

Tipps für eine Tour auf die Insel Elba.

Spanien

promobil-Leser Willi Ziegenfuß war im vergangenen Oktober auf Spanientour und schickte uns dieses stimmungsvolle Foto. Er schreibt dazu: "In Nordspanien sind fast alle Touristen Jakobspilger und haben nur ein Ziel: Santiago de Campostela. Dabei ist das Land reich an Kultur, Natur und tollen Landschaften. Hautnah erleben kann man das bei der Ritterburg Castillo de Loarre auf 1000 Meter Höhe mit einem Panorama wie aus einem Märchenbuch."

Die promobil-Leser Karin und Karl Granner aus Niederösterreich übernachten auf ihren Reisen gerne auch mal auf Stellplätzen in Yachthäfen – wie zum Beispiel hier im südspanischen Almerimar an der Costa del Sol. "Die Vorteile solcher Plätze sind für uns klar, man steht oft direkt am Wasser, es gibt in der Regel eine Ver- und Entsorgungsstation sowie Stromanschlüsse – außerdem findet man im Hafenbereich üblicherweise gute Sanitäranlagen, einen Supermarkt und einige Restaurants", gibt Karl Granner zu Protokoll.

Stellplatz-Tipps fürs Überwintern in Andalusien.

promobil-Leser Willi Ziegenfuß, treuer Lieferant von Leser-auf-Tour-Fotos, war letztes Jahr in Spanien unterwegs und schickte uns dieses stimmungsvolle Bild aus der Provinz Asturien. Er schreibt dazu: "Ich sende mal wieder ein Foto von einem Lieblingsplatz: Drei Tage im September, bei herrlichem Spätsommerwetter, standen wir hier auf diesem traumhaften Platz an der nordspanischen Atlantikküste nordwestlich von Gijón."

Tipps für eine Tour durch Asturien.

"Guten Morgen! Mit zauberhaftem Licht und direktem Blick auf Gibraltar grüße ich ganz herzlich vom tollen Stellplatz in La Linea de la Concepcion in der Marina von Alcaidesa", schreibt promobil-Leserin Barbora Beijers. Sie ist begeistert von dem maritimen "Yachtclub-Ambiente" und freut sich, Gibraltar sogar einfach zu Fuß erreichen zu können.

Portugal

Ein Stück Geschichte mit Wohnmobil-Stellplatz: Georg und Esther Fausch aus Liechtenstein schickten uns dieses Foto aus ihrem Urlaub in Portugal. Sie schreiben: "Das Forte de Almádena in Burgau zwischen Sagres und Lagos ist einer unserer Lieblingsplätze! Die Gegend ist ein absolutes Traumrevier für Genießer." Die pittoreske Burg, heute nur noch eine Ruine, stammt aus dem 17. Jahrhundert und sollte die ansässige Bevölkerung vor Piratenüberfällen schützen.

Stellplatz-Tipps für Portugals Algarve-Küste.

Griechenland

Heidi und Dieter Gramit schickten uns dieses Foto von ihrem Lieblingsplatz in Griechenland. Er liegt auf der Halbinsel Peloponnes, südlich der Stadt Nafplio. Die Stadt erreicht man auf einem schönen Spaziergang am Meer entlang in 45 Minuten. Die Hafenstadt war im 19. Jahrhundert für fünf Jahre die provisorische Hauptstadt Griechenlands. Dem Mythos zufolge wurde die Stadt unter dem Namen Nauplia von Nauplios, dem Sohn des Poseidon und der Amymone, gegründet.

Tipps für eine Tour über die Halbinsel Peloponnes.

Kroatien

Rund sechs Monate im Jahr sind Krim Grüttner und Reinhard Prinzmeier in ihrem Mobil unterwegs. Dieses schöne Bild knipste das Fotografen-Paar während einer Kroatienreise: "Einen Stellplatz mit besonderer Gesellschaft hatten wir auf der kahlen Insel Pag. Unweit der Straßenbrücke, die von Süden auf die Insel führt, steht auf einer Felskuppe die Burgruine Most Fortica. Der Parkplatz daneben bietet herrliche Aussichten. Kaum waren wir auf den Platz gefahren, hat uns eine große Anzahl Katzen umringt, die dort offenbar leben."

Tipps für eine Tour in der Kvarner Bucht.

Haben Sie auf einer Ihrer Touren einen Lieblingsplatz entdeckt?

Dann schicken Sie uns ein Foto mit Beschreibung an redaktion@promobil.de, Stichwort "Leser auf Tour".