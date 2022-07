Erst vergangenes Jahr hat der italienische Hersteller die neue Campingbus-Baureihe Ecovip eingeführt. Mit dem Ecovip 540 und 600 mit Querbetten im Heck wurden recht klassische Grundrisse eingeführt. Ganz anders jetzt der neue Laika Ecovip 645 für die Saison 2023.

Der neue Ecovip bietet auf einer Länge von 6,36 Metern einen multifunktionalen Grundriss an, das heißt, es gibt kein festes Bett. Die Basis des Ecovip 645 ist ein 140 PS starker Fiat Ducato.

Multifunktionaler Heckbereich

Im Heck des Campingbusses liegt das Highlight. Das multifunktionale Bett kann je nach Wunsch aus zwei Einzelbetten bestehen oder zum 2,00-mal-2,00-Meter-großen Doppelbett umgebaut werden. Tagsüber lässt es sich in eine große, U-förmige Sitzgruppe verwandeln – so entsteht ein Ess- und Wohnzimmer im Heck. Sechs Personen können sich hier, laut Hersteller, bequem um den drehbaren Tisch versammeln.

Für zwei Reisende, die keine Lust auf ständiges Umbauen haben, gibt es noch die klassische Halbdinette vorne im Fahrzeug: Die Sitzbank in der zweiten Reihe mit den zwei drehbaren Pilotensitzen. Diese ist mit einem wegklappbaren Tisch ausgerüstet, der je nach Bedarf auf die zweifache Größe ausgeklappt werden kann.

Auch das Badezimmer ist dank Variobad multifunktional. Die Waschbeckenwand wird über die Toilette weggeklappt, damit eine separate Dusche entsteht. Das Bad ist schon bekannt aus dem Grundriss Ecovip 600, den wir hier getestet haben. Ein Fenster im Bad ist Standard, was neben Tageslicht und Belüftung auch dafür sorgt, dass man die Duschbrause herausziehen und draußen nutzten kann – mit kaltem und heißem Wasser.

Ganzjahres-Camper

Der Laika Ecovip soll zu jeder Jahreszeit einsatzfähig sein. Die serienmäßige Dieselheizung sorgt bei sehr niedrigen Temperaturen zusätzlich für kuschelige Wärme. Zwei Doppelböden im vorderen und hinteren Wohnbereich bieten zusätzliche Isolierung und Stauraum.

Außerdem ist der Campingbus voll isoliert: Dach und Boden schützen den Innenraum mit XPS-Schaum vor schwankenden Temperaturen. Die Wände sind mit Ecofiber 40 ausgestattet, einem hocheffizienten Isoliermaterial aus Polyesterfasern, das mit einer Aluminiumschutzschicht kombiniert wird. Um einen vollständigen Schutz vor Hitze und Kälte zu bieten, sind auch Heck- und Seitentür voll isoliert.

In Sachen Design orientiert sich der Campingbus an der gesamten Ecovip-Baureihe. Die Möbel sind in den Farben "Rovere Moka" (Standard) oder "Pero Toscano" erhältlich. Dazu kommen weiß-glänzende Oberschränke, Tisch- und Küchenplatten mit eleganten Kupfereinfassungen sowie Schubladen mit versenkbaren Griffen.

Die Küche ist übrigens mit zwei Gaskochfeldern und einer Spüle ausgestattet. Sie bietet eine zusätzliche Arbeitsplatte samt ausklappbarem Regal, eine Maxi-Schublade und zwei untere Schubladen. Serienmäßig ist ein 90-Liter-Kühlschrank zwischen Küche und Bett. Optional ist ein 138-Liter-Maxi-Kühlschrank möglich.

Erhältlich sind die Ecovip-Campingbusse in vier Außenfarben. Serienmäßig in Weiß und optional in Lanzarote-Grau, Expedition-Grau oder Schwarz-Metallic.

Laika Ecovip 645: Daten und Preise

Basisfahrzeug: Fiat Ducato, 140 PSLänge/Breite/Höhe: 636/205/270 cmSitz-/Schlafplätze: 4/2Grundpreis: nn.