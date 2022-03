++ Der Landvergnügen Stellplatzführer 2022 ist ab 1.4.2022 erhältlich und kann bei uns im Shop vorbestellt werden. ++

Mit Landvergnügen können Sie besonders schöne Erlebnisse bei Bauernhöfen, Erzeugern und auf Weingütern erleben. Wie das funktioniert, erklären wir hier. Außerdem haben wir verschiedene Gastgeber und Stellplätze für Sie ausprobiert und waren an verschiedenen Orten für Sie unterwegs.

Niedersachsen: Naturland-Hof Bäumer

Zufriedenes Gegacker ist zu hören, wenn sich Kerstin Bäumer einer der großen Wiesen mit ihren Hühnern nähert. In ihrem Hühnermobil leben 220 Hennen und fünf Hähne. Um ihren beweglichen Stall finden sie frisches Gras zum Picken und Scharren.

Der Naturland-Hof Bäumer liegt im niedersächsischen Glandorf und ist ein kleiner landwirtschaftlicher Betrieb, der regelmäßig Camper empfängt. In den Sommermonaten parkt fast täglich ein Reisemobil zwischen Haus und Scheune des 200 Jahre alten Bauernhofs. Der Naturland-Hof Bäumer ist einer von mehr als 1300 Gastgebern, die im Stellplatzführer Landvergnügen gelistet sind. Wer ihn samt beiliegender Vignette erworben hat, darf mit seinem Campingfahrzeug 24 Stunden lang kostenfrei auf dem Hof stehen. Man genießt die naturnahe Umgebung, kauft im Hofladen ein und lernt nebenbei etwas über artgerechte Hühnerhaltung.

Kerstin Bäumer, die mit ihrem Mann und vier Kindern auf dem Hof lebt und als landwirtschaftliche Quereinsteigerin 2012 die Hühnerhaltung vom Hobby zum Beruf machte, ist überzeugt: "Hühnermobile sind die beste Haltungsform. Die mobilen Ställe lassen sich leicht versetzen, sodass die Tiere immer frisches Grün vorfinden." Die gute Haltung zahlt sich aus: Viele Kunden von Kerstin Bäumers Hofladen schwärmen von den Eiern als "die besten, die sie je gegessen haben". Das Aroma kommt auch im hausgemachten Eier- likör zur Geltung. Kerstin Bäumer stellt ihn mit echter Bourbon-Vanille her, was ihm die charakteristischen braunen Punkte verleiht.

Neben dem Umstand, dass die Reisenden gerne einkaufen, profitiert Kerstin Bäumer auch von den menschlichen Begegnungen. "Das sind alles sehr unkomplizierte Leute, Landvergnügen ist für uns eine echte Bereicherung." Biolandwirtschaft, der Hofladen und Landvergnügen gehen für sie gut zusammen. "Immer mehr Menschen möchten wissen, wo ihre Lebensmittel herkommen", betont Kerstin Bäumer. "Mit Landvergnügen können sie sich vor Ort von der Tierhaltung überzeugen und direkt beim Hersteller einkaufen."

Sorsum bei Hildesheim: Thieles Leckerei

Noch mehr Gegacker gibt es bei Familie Thiele in Sorsum bei Hildesheim. Knapp 6000 Hühner leben auf dem Hof, der seine Eier unter dem Namen "Thieles Leckerei" vermarktet. Ihre mobilen Hühnerställe und Solaranlagen auf den schrägen Welldächern erinnern an Tiny Houses. "Die Haltung in mobilen Ställen hat viele Vorteile", erläutert Celina Thiele, die zusammen mit ihrem Mann Volker, ihren beiden Söhnen und Münsterländerhündin Lotte auf dem Hof lebt. "Neben speziellem Legehennenfutter und Mineralien, die wir ihnen geben, können sich die Tiere frisches Gras und Klee auf der Wiese suchen."

Seit Mai vergangenen Jahres prangt das Bruderhahn-Symbol auf den Eierkartons von Thieles Leckerei. Auch wenn der Hof keine eigenen Hähne aufzieht, zahlt er dem Aufzuchtbetrieb mehr Geld für die Hennen, damit dieser es tut. Das Fleisch der im Gegensatz zu Masthähnchen eher schlacksigen Bruderhähne wird zu entsprechend gekennzeichneten Produkten wie Bolognese verarbeitet. So müssen keine männlichen Küken mehr getötet werden.

Für die Camper hat Familie Thiele einen Platz an der Hühnerwiese reserviert. Morgens weckt das Kikeriki der Hähne, die die Herde vor Habichten schützen und Frieden unter den Hennen stiften, die Reisenden. Nach einem frischen Frühstücksei ist noch Zeit für eine Radtour nach Schloss Marienburg, das in Sichtweite liegt. Dann geht die Reise auch schon weiter – diesmal vielleicht zu einer Gärtnerei, einem Alpaka-Hof oder einem traditionellen Handwerksbetrieb.

Es ist noch dunkel, als Walter Zeitz die ersten Holzscheite in den Brennofen schiebt und die Maische in den Kupferkessel füllt. Aus dem Gersten-Weizen-Gemisch aus eigenem Anbau soll Whisky entstehen. Um die Destille am Laufen zu halten, muss Walter Zeitz das Feuer bis in den späten Abend hinein brennen lassen. In der unterfränkischen Weinregion rund um Hammelburg am Fuße der Rhön wurde schon immer viel gebrannt. Die Regale des Hofladens sind gefüllt mit Spirituosen. Das Sortiment reicht vom fruchtigen Aperitif, dem "Apelmeau", über verschiedene Whiskys und Bourbons bis hin zu Obst- und Nusslikören. Auch Säfte von einer benachbarten Kelterei werden angeboten.

"Bei mir schmeckt jeder Jahrgang anders", sagt Walter Zeitz im Hinblick auf seine Obstbrände. Das liegt daran, dass die Früchte von den Streuobstwiesen aus der Umgebung je nach Witterung einen anderen Geschmack entfalten. Bei Verkostungen können sich seine Gäste davon überzeugen und darüber hinaus viel über die Herstellung erfahren.

Viele Besucher kommen über den Wohnmobil-Stellplatzführer Landvergnügen zu Walter Zeitz. Er ist ganz aktuell zum achten Mal erschienen und listet mehr als 1100 Gastgeber auf, bei denen Reisende mit dem Wohnmobil oder Bulli und auf ausgewählten Höfen auch mit Caravan-Gespann eine Nacht kostenfrei stehen dürfen. Walter Zeitz hat einen Platz nahe seiner Brennerei für die Camper reserviert. Von dort aushaben sie einen weiten Blick ins grüne Saale-Tal.

Heidelberg: Spargel- und Melonenhof Gieser

Die nächste Genussstation auf der Reise durchs Landvergnügen liegt bei Heidelberg. Schon an der Landstraße östlich vor Oftersheim kündigt ein Schild Wassermelonen und Artischocken an. In diesen Breitengraden? "Auf die Idee kamen wir vor acht Jahren, als wir auf der Suche nach neuen Kulturen für unsere 35 Hektar Ackerland waren", erzählt Sabrina Moras, die den Spargel- und Melonenhof Gieser mit ihrem Lebensgefährten Christian Gieser betreibt. "Darauf wuchs früher Tabak, doch das lohnte sich nicht mehr." Die Region ist für ihr mildes Klima bekannt, und der Klimawandel tut sein Übriges, dass die frostempfindlichen Pflanzen auch hier gut gedeihen. Nebenan im Gewächshaus reifen Tomaten, Paprika, Auberginen, Gurken und Zucchini. Aus dem sandigen Boden der Oftersheimer Dünen erntet Christian Gieser jedes Jahr Spargel.

Selbst mit den begrenzten Möglichkeiten im Wohnmobil lassen sich Artischocken oder Spargel leicht zubereiten. Sabrina Moras gibt Rezepttipps für jeden Geschmack. Den passenden Wein sowie Schinken aus der Region verkauft sie im Hofladen in der ehemaligen Tabakhalle ebenfalls.

Oberfranken: Braumanufaktur Hertl

In Oberfranken kommen rund 160 Bierproduzenten auf gut eine Million Einwohner. Damit hat die Region im Nordosten von Bayern die größte Brauerei-Dichte der Welt. Obwohl ihn seine Eltern lieber als Winzer im kleinen Familien-Weinstock gesehen hätten, erlernte David Hertl das Handwerk des Brauers und Mälzers.

Mit 15 Jahren begann er, sein eigenes Bier zu brauen. Aus dem Hobby wurde vor acht Jahren ein Unternehmen. Sieben Mitarbeiter hat die "kleinste und geilste Brauerei Frankens", viele stammen aus der eigenen Familie: Der Vater hat den Job als Winzer an den Nagel gehängt und hilft Sohn David beim Brauen. Die Mutter versorgt die Mannschaft mit Essen und klebt die Etiketten, zum Beispiel mit dem Bild des Großvaters auf der Sorte "Opas Liebling".

44 verschiedene Biersorten stellt die Brauereimanufaktur Hertl pro Jahr her, darunter Exoten wie ein Gurken- oder Trüffelbier, aber auch im schottischen Whiskyfass gereiften Doppelbock. Unbedingt probieren sollten Besucher den Hopfen-Gin, ein Destillat aus Hopfen, Malz, Zitronengras und Wacholderbeeren. Dazu produziert die Brauerei sogar ein eigenes Tonic-Wasser.

Pfälzer Wald: Weingut Graf von Weyher

Wo man mit der weiten Aussicht über die Weinberge aufwacht, muss man sich einfach wohlfühlen. Das Weingut Graf von Weyher, Landvergnügen-Gastgeber mit Platz für drei Freizeitfahrzeuge, liegt vier Kilometer südwestlich von Edenkoben zwischen Pfälzer Wald und Rhein. Der Blick schweift in die Ebene über Weinstöcke, Wiesen und Dörfer hinweg bis hin zum Schwarzwald. Wander- und Mountainbike-Routen beginnen direkt vor der Tür.

Hinter der Tür hat Kellermeister Peter Graf das Sagen. 2017 zum zweitbesten Jungwinzer Deutschlands gekürt, verarbeitet er die überwiegend von Hand gelesenen Trauben durch die richtige Fermentierung und einen kontrollierten Gärungsprozess zu besten Weinen.

"Die Qualität eines Jahrgangs entscheidet sich zu 80 Prozent im Weinberg", erläutert sein Bruder Jürgen Graf, der sich um Marketing und Vertrieb kümmert. "Doch im Keller legt der Winzer die Eigenschaften der Trauben frei. Letztlich ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren, die sich wie ein Mosaik zusammensetzen."

Dass die Qualität bei den Weinen der "Grafen" stimmt, bestätigen regelmäßig Auszeichnungen wie der erste Platz beim internationalen Wettbewerb "Best of Riesling", bei dem sich Graf von Weyher gegen 2000 Weine aus aller Welt durchsetzte. Auch ihr Muskateller erhielt vom Deutschen Weininstitut die Auszeichnung als Bester seiner Art.

Das Talent für gute Weine liegt Peter und Jürgen Graf im Blut. Seit neun Generationen betreibt ihre Familie Weinbau, 1706 ist der erste Winzer in der Familie aktenkundig.

In "Graf’s Winzercafé" können sich Besucher von Mai bis November durch die Vielfalt der Weine in Kombination mit regionalen und saisonalen Spezialitäten probieren. Die kanadisch-philippinische Küchenchefin überrascht in uriger Atmosphäre mit Fusion-Gerichten wie einem Pfälzer Saumagen mit mexikanischer Salsa und anderen Kreationen.

Unabhängig von den gastronomischen Öffnungszeiten bietet Jürgen Graf Weinproben, -seminare und -wanderungen an. Ein Höhepunkt sind die Weinfeste am ersten Mai- und am zweiten September-Wochenende, wenn auch die anderen Weingüter in der Umgebung ihre Pforten öffnen.

Wenn es etwas ruhiger auf seinem Weingut zugeht, zieht Jürgen Graf selbst mit seinem Reisemobil los und erkundet die Welt auf vier Rädern. Zu dem weiten Blick über die Pfälzer Weinberge kehrt er aber immer wieder gerne zurück.

Nordhessen: Kirschhof Kindervatter an der Werra

Dick, prall und saftig, so sieht die perfekte Kirsche aus. Armin Kindervatter weiß, wovon er spricht. Als ungekrönter Kirschenkönig von Witzenhausen im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis kennt er die Frucht wie kaum ein anderer. 6.500 Bäume stehen auf seiner Plantage, insgesamt 15.000 auf seinem Grund und Boden.

Was nach bäuerlicher Idylle aussieht, ist in Wirklichkeit Hightech: Eine Tröpfchenanlage bewässert jeden Baum einzeln. 35 unterschiedliche Kirschsorten werden weitgehend nacheinander reif, so dass von Juni bis August Erntezeit ist. Dank der guten Bodenqualität, der natürlichen Hanglage und der ruhig dahinplätschernden Werra im Tal finden die Kirschen beste Bedingungen vor. "Das wussten auch schon die Mönche, die im 14. Jahrhundert den Kirschanbau hier in die Gegend brachten", sagt Armin Kindervatter und beißt in eine der süßen Früchte. "Wenn Sie dieselbe Sorte im Alten Land oder im Fränkischen anbauen, gibt es nicht das Aroma."

Landwirtschaft in Deutschland hautnah mitzuerleben, das ermöglicht der Stellplatzführer Landvergnügen. Nur einen Steinwurf von Kindervatters Kirschgarten entfernt befindet sich neben der alten Scheune der sauber gemähte Stellplatz mit allem, was das Herz begehrt: Stromanschluss, Frischwasserversorgung – und wunderschöne Natur. Nur ganz wenige Reisemobile haben auf der Fläche Platz. "Wir wollen keine Massenabfertigung, sondern den persönlichen Kontakt zu den Gästen", sagt Kindervatter.

Vom Aroma seiner Kirschen können sich die Gäste im Hofladen überzeugen. Dort gehen nicht nur körbeweise Kirschen über den Tresen, sondern auch alles, was sich aus den Früchten herstellen lässt, vom Saft über Kirschwein und -bier bis hin zu Bonbons und Konfitüre.

Im Hofrestaurant schwingt Tobias Kindervatter den Kochlöffel. Die Speisekarte klingt eher nach Sternegastronomie als nach rustikaler Hofwirtschaft: Parmesanschaumsüppchen, Rumpsteak oder feinen Zander serviert der Koch, gerne mit einer gegrillten Kirsche als Dekoration. Nachmittags gibt es hausgemachten Kuchen. Kinder tollen auf dem Spielplatz vor der Terrasse.

Ein Besuch lohnt auch zur Kirschblüte, wenn die Bäume in weißer Pracht stehen. 2018 eröffnete in Zusammenarbeit mit dem "Geo-Naturpark Frau-Holle-Land" ein Kirschblütenwanderweg mit Infotafeln entlang der Plantagen.

Schwäbische Alb: Familienbetrieb "Hohensteiner Hofkäserei"

"Und, riecht das unangenehm für Sie?" Helmut Rauscher ist mit einem Dutzend Gästen am hinteren Teil des Aussiedlerhofes angelangt, dort, wo in einer großen, runden Lege aus Beton all das zwischengelagert wird, was beim Ausmisten der Ställe eben anfällt.

Zwölf Nasen wenden sich sorgenvoll dem Misthaufen zu, erschnüffeln aber lediglich milde Heunoten mit leicht tierischem Einschlag – keineswegs jene säuerlich-strengen Ausdünstungen, die ein landerfahrener Besucher wohl erwartet hätte. Das liege, doziert Rauscher, am Verzicht auf Silage: Das andernorts gerne eingesetzte Gärfutter sei für den üblen Mist-Geruch verantwortlich. In seinem Familienbetrieb "Hohensteiner Hofkäserei" auf der Schwäbischen Alb werde feiner Rohmilchkäse produziert, und statt Silage bekomme sein Vieh würziges Heu von den eigenen Wiesen serviert.

Während Rauscher schwärmt, wie bekömmlich dieses Heu sei, wie hingegen in der Silage ganze Horden von schädlichen Bazillen ihr Unwesen trieben, wie Heuwirtschaft zur Artenvielfalt und zur Landschaftspflege beitrage und dass Käse aus Heumilch dank deren Gehalt an Omega-3-Fettsäuren und konjugierten Linolsäuren der menschlichen Gesundheit enorm zuträglich sei, bewegt er sich samt Zuhörerschaft weiter zu den Kälbchen im Stall, den Rindern und Wasserbüffeln auf der Weide und biegt schließlich in den Hofladen mit seiner großen Käsetheke ein.

Büffelkäse, das ist eine Spezialität, die Rauschers Betrieb seit etwa zehn Jahren anbieten kann. Sein "Albzarella" steht dem Vorbild Mozzarella nicht nach. Völlig sorgenfrei dürfen sich die zwölf Besuchernasen aber auch Rauschers weiteren Käsesorten zuwenden, solchen aus Kuhmilch oder aus einer Mischung von Kuh- und Büffelmilch, milden wie auch würzigen Sorten, Weich- und Hartkäsen in schöner Auswahl.

Mit etwas Glück und auf Voranmeldung kann dann vor Ort eine ausgiebige Käseverkostung vorgenommen werden, untermauert mit frischem Bauernbrot aus der Region. Die Käseauswahl wurde ohne vorherige Verkostung erstanden, allein der Geldbeutel und die mobilen Kühlschrankkapazitäten setzten dem lustvollen Großeinkauf Grenzen.

Die Hohensteiner Hofkäserei ist einer von mittlerweile 585 Landvergnügen-Partnerbetrieben und von Anfang an dabei. Wer hier mit der aktuellen Landvergnügen-Vignette aus dem Stellplatzführer vorfährt, darf 24 Stunden lang kostenfrei am Hof stehen bleiben und ist eingeladen, sich ein Bild davon zu machen, wie Landwirtschaft und Käseproduktion auf diesem Bio-Betrieb funktionieren. Ein Einkauf im Hofladen ist ein Gebot der Fairness und die einzige Gegenleistung, die der Betreiber für seine Gastfreundschaft erhält.

Viele weitere Empfehlungen

So oder so ähnlich funktioniert Landvergnügen auch bei allen übrigen Partnerbetrieben. Freunden ländlicher Kulinarik hat die Mehrzahl von ihnen Leckeres zu bieten, seien es Käser, Obstbauern, Schnapsbrenner, Winzer, Brauer, Imker, Bäcker, Kaffeeröster, Ölmüller oder Fischer. Hier einige Beispiele:

Bodensee : Die schönsten Früchte zum Beispiel prangen je nach Jahreszeit im Hofladen von Knolls Obstbau & Brennerei in Überlingen am Bodensee; auch Nüsse, Nussöle und Obstbrände aus der eigenen Brennerei genießen die mobilen Gäste hier.

: Die schönsten Früchte zum Beispiel prangen je nach Jahreszeit im Hofladen von Knolls Obstbau & Brennerei in Überlingen am Bodensee; auch Nüsse, Nussöle und Obstbrände aus der eigenen Brennerei genießen die mobilen Gäste hier. Schwarzwald : Hühner, Rinder wie auch Schweine leben gleichfalls auf dem Hof & Edelbrennerei Gerhard Wössner, gelegen zwischen Schwarzwald und Baar. Wössners vielfach prämierter Parade-Tropfen ist sein feines "Pfirsichwasser".

: Hühner, Rinder wie auch Schweine leben gleichfalls auf dem Hof & Edelbrennerei Gerhard Wössner, gelegen zwischen Schwarzwald und Baar. Wössners vielfach prämierter Parade-Tropfen ist sein feines "Pfirsichwasser". Sauerland: Mitten im Rothaargebirge im Sauerland liegt Bad Berleburg. Hier, auf einer Anhöhe in Wingeshausen in der Nähe des Rothaarsteigs, empfängt der Sonnenhof mobile Landvergnügen-Gäste. Silke und Mirko Sonneborn widmen sich der Tierhaltung, betreiben ihren vielfältig bestückten Hofladen und ein Café-Restaurant, in dem sie von Mittwoch bis Sonntag unter anderem selbst gebackene Kuchen servieren.

So funktioniert Landvergnügen

Mehr als ein dickes Buch: Wer den Landvergnügen-Stellplatzführer kauft, erhält nicht nur ein exklusives Verzeichnis ländlicher Gastgeber mit bis zu drei Stellplätzen, sondern zugleich auch eine Vignette, die zur gebührenfreien Nächtigung dort berechtigt. Mehr als 1300 solche Gastgeber in ganz Deutschland sind derzeit Partner von Landvergnügen. Ergänzend gibt es eine App. Buch, Vignette und Mitgliedskarte gelten vom 31. März 2022 an für ein Jahr. Rund 300 Höfe sind in diesem Jahr neu dabei. Landvergnügen leistet eine CO2-Kompensation und unterstützt Hofprojekte.

Was finde ich auf den Stellplätzen? Meist sind Hunde erlaubt, individuell werden Stromanschluss und sanitäre Anlagen vorgehalten. Häufig ist eine Bewirtung möglich, und in aller Regel können die vor Ort erzeugten Produkte direkt und günstig erworben werden. Die Gastgeber freuen sich, wen die Gäste bei Ihnen einkaufen. Caravan-Gespanne sind auf einigen Höfen ebenfalls zugelassen.

Wer sind die Gastgeber? Im Landvergnügen-Verzeichnis finden Sie Obst- und Gemüsebauern, Winzer, Braumeister, Imker, Kaffeeröster, Bäcker, Ölmüller, Käser, Fischer, Schaf-, Alpaka-, Ziegen-, Wasserbüffel- und Galloway-Züchter und Betreiber von Pferdehöfen.

