In modernen Häusern längst Standard und ein deutlicher Zugewinn an Komfort und Sicherheit, ist die vernetzte Steuerung von Funktionen in Reisemobilen noch selten. Der Mercedes-Benz Marco Polo allerdings bietet dies seit rund zwei Jahren – und das serienmäßig. Herzstück dafür ist die sogenannte MBAC Camper-Bedieneinheit. Hinter dieser Abkürzung steht ein neuartiges, in die Fahrzeugelektronik integriertes Bedienkonzept für die spezifischen Funktionen des Wohnbereichs im Marco Polo.

Bedienung über Touchscreen oder App

Sowohl über den 10,25 Zoll großen, farbigen Touchscreen im Cockpit als auch über eine Smartphone-App (verfügbar für iOS- und Android-Geräte) lassen sich dank MBAC ganz intuitiv einzelne Aufgaben im Camper-Alltag erledigen; etwa der Check des Frischwasser- und Abwasserstands, die Steuerung der Zusatzheizung oder die Bedienung des Soundsystems. Das sind jedoch nur ein paar ausgewählte Beispiele.

Die Liste ist lang. Was in anderen Reisemobilen noch über einzelne Bedienelemente an verschiedenen Orten im Fahrzeug erledigt werden muss und gerade Camper-Neulinge vor Herausforderungen stellt und nicht selten zu einer fehlerhaften Bedienung mit entsprechenden Schäden am Fahrzeug führt, kann im Marco Polo also zentral und ebenso bequem wie simpel gesteuert werden.

Ein umfassendes Warnkonzept stellt darüber hinaus sicher, dass Sie jederzeit wissen, ob das Reisemobil startklar ist, bevor Sie losfahren.

Weiter Informationen zum Mercedes-Benz Marco Polo unter: Mercedes-Benz Marco Polo.