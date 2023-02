Ein Fahrzeug für alles: Der Panama P 12 Sport eignet sich mit sechs Sitzplätzen als Familienkutsche und mit vier Schlafplätzen als Urlaubsfahrzeug. Die Version Panama P 12 Plus hat sogar sieben Sitzplätze an Bord.

In der Bulli-Klasse mischt seit ein paar Jahren schon der Ford Transit Custom mit – hier stellen wir alle kompakten Campervans auf Ford-Basis vor. Anscheinend mit Erfolg, zumindest bei der französischen Marke Panama, die für 2023 neben P 10 und P 54 ein weiteres, und zwar drittes Modell vorstellt, den Panama P 12.

Zwei Panama 12: Plus und Sport

Die Plus-Version des P12 hat sogar sieben Sitze an Bord. Auf der Messe CMT 2023 in Stuttgart zeigte Panama den P 12 Sport, einen sportlichen Sechs-Sitzer mit 170 PS unter der Motorhaube. Vier der Sitzplätze sind mit Isofix versehen – perfekt für die Großfamilie.

Der Panama P 12 Sport ist unter fünf Meter lang und somit kaum größer als ein normaler Pkw. Seine Höhe liegt knapp über zwei Meter aufgrund des Aufstelldachs. Eventuell hat man also in Tiefgaragen Probleme, mit dem Bus einzufahren. Dafür bringt er vier Schlafplätze mit.

Im geöffneten Aufstelldach ist das Bett 1,20 x 1,94 Meter groß; das Bett unten, das aus der Schlafsitzbank gebaut wird, 1,09 x 1,87 Meter. Die Matratze oben liegt auf Tellerfedern. Bei Bedarf lässt sich der Zeltbalg öffnen, um Licht und Luft hineinzulassen.

Campingtechnik an Bord

Für Licht im Stand sorgen am Heck die Klappenbeleuchtung und im Innenraum die LED-Streifen, die in die Möbel integriert sind. Die Bordbatterie, aus der sich die Technik speist, lässt sich optional mit einer Solaranlage auf dem Dach aufladen. In Serien sind drei 230-Volt-, zwei 12-Volt-Steckdosen und fünf USB-Anschlüsse eingebaut.

Hinter dem Fahrersitz stehen die Küchenzeile und ein Schrank-Element mit Rollo zum Verstauen von Gepäck und Kleidung. Im 42-Liter-Kühlschrank bringt man Lebensmittel und Getränke unter, gekocht wird auf einem 2-Flammen-Gasherd. Ein Spülbecken befindet sich ebenfalls unter der Herdabdeckung.

Die Wasservorräte sind recht groß für dein Fahrzeug dieser Klasse: Der Frischwassertank fasst 65, der Abwassertank 35 Liter. Am Heck wartet der Panama P 12 Sport mit einem Außenduschanschluss auf. Ein Campingklo kann man in der Küchenzeile verstauen.

Die Fahrersitze vorne kann man drehen und elektrisch verstellen, manuell lassen sich Schlafsitzbank und Einzelsitz im P 12 Sport verschieben oder ein- und ausbauen. Ein Tisch, der die Sitzgelegenheiten zum Arbeits- oder Essplatz macht, lässt sich herausnehmen und mit einem Dreifuß-Ständer außerhalb des Fahrzeugs aufstellen oder in der Hecktüre platzsparend verstauen.

Zusätzliche Ausstattung

Der Ford Transit Custom fährt in Serie mit 17-Zoll-Leichtmetallfelgen vor, zweistufige Airbags, Tempomat und Geschwindigkeitsbegrenzung hat er ebenfalls dabei. Für Sicherheit sorgen Einparkhilfe, ESP, ABS und Berganfahrhilfe. Der Bordcomputer für die Campingtechnik ist ebenfalls im Grundpreis enthalten, genauso wie Lederlenkrad, Lederschaltknopf und eine manuelle Klimaanlage.

Optional kann man sich Ausstattungs-Pakete für unterschiedliche Nutzungswünsche dazubestellen. Das Paket "Living" bringt eine 2.000-Liter-Kraftstoffheizung und ein Camping-WC mit. Im "Outdoor"-Paket stecken zwei Fahrradträger und eine Markise. Auch Dachgepäckträger und ein Fliegengitter für die Schiebetür sind zusätzlich bestellbar.

Das auf der CMT 2023 ausgestellte Fahrzeug kostet inklusive Dachfahrzeuglackierung, Rückfahrkamera, Living-Paket, Fracht und Dokumenten 67.330 Euro.

Panama P 12 Sport