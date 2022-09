Kaltgetränke sind das Sahnehäubchen beim Campen und das nicht nur an heißen Sommertagen. Mit Lithium-Akkus kommen Kühlboxen zeitweise ohne Stromkabel aus und sind damit perfekt für Strand und Camping.

Für den mobilen Einsatz eignen sich vier Arten der Kühlung. Dabei wird zwischen aktiven und passiven Geräten unterschieden. Was es damit auf sich hat und wie die Kühltechnik im Detail funktioniert, zeigen wir hier.

Steht die Kühlbox dauerhaft im Fahrzeug, sollten die Tragegriffe möglichst klappbar ausgeführt sein oder sich leicht demontieren lassen. Feste Griffe verschenken wertvollen Raum. Aus diesem Grund verschwinden sie bei vielen modernen Geräten plan im Gehäuse.

Lautstärke von Kühlboxen im Fahrzeug

Das wichtigste Kriterium für die Nutzung im Fahrzeug ist die Lautstärke. Einen Kühler, der einen mit seinem Brummen um den Schlaf bringt, nervt auf Dauer gewaltig. Daher am besten vor dem Kauf einmal "Probe hören", denn es gibt unüberhörbare Unterschiede.

Als Nächstes folgt der Blick in die Kühlkammer. Wer überwiegend Flaschen kühlen will, freut sich über einen großen offenen Kühlraum, wie ihn die Greenakku-Box mitbringt. Besser Ordnung halten lässt sich hingegen mit den mehrschichtigen Einhängekörben der Truma C30. Sie glänzt zudem mit einer Beleuchtung, die sich über einen Kontaktschalter mit Öffnen des Deckels aktiviert.

In den größeren Varianten gibt es teilweise zwei Kühlzonen, sodass zeitgleich ein Teil als Kühl- und ein Teil als Frostfach genutzt werden kann. Weitere Entscheidungshilfen liefern Zubehör und Ausstattungsmerkmale.

Passive Kühlboxen

Passive Kühlboxen eignen sich besonders für den Transport von Kühlgut oder den komplett autarken Einsatz wie zum Beispiel beim Angeln oder Wildcampen. Die Preisspanne bei den Passivkühlboxen reicht von der 15 Euro teuren Falt-Box bis hin zum Premium-Modell mit Vakuumisolationspaneelen und Kühlmodulen für 525 Euro.

So funktionieren Passive Kühlboxen

Passive Kühlboxen machen sich die schlechte Wärmeleitfähigkeit von Luft zunutze. Bei der Flip-Box-Premium ist viel Luft im aufgeschäumten Dämmmaterial gebunden. Aufwendiger und teurer sind die Boxen von Qool, die dank Vakuumisolierung und spezieller Kühlmodule bis zu zehn Tage ohne Stromversorgung funktionieren. Damit die Temperaturverluste beim Öffnen möglichst gering bleiben, öffnen fast alle Kühlboxen nach oben, damit die schwerere kalte Luft nicht "herausfallen" kann.

(+) Geringes Gewicht(+) Völlig lautlos(+) Günstiger Einstiegspreis(+) Schräglagenunempfindlich(+) Funktioniert nach dem Vorkühlen ohne Stromversorgung.(+) Eignet sich auch zum Warmhalten.

(-) Langzeitkühlung nur mit vorgekühlten Eisakkus oder Kühlmodulen möglich.(-) Kühlmodule erfordern ein großes und vor allem freies Eisfach zum Vorkühlen.



Thermoelektrische Kühlboxen

Das thermoelektrische Prinzip ist ideal für kleine bis mittlere Kühlvolumina. Oftmals begegnet einem auch der Begriff Peltier-Effekt, der auf den Namen des Entdeckers zurückgeht. Das Interessante an dem Prinzip ist seine Umkehrbarkeit, sodass man mit manchen Geräten je nach Bedarf kühlen und erwärmen kann. Interessant auch die Preise, die mitunter schon bei 50 Euro beginnen.

So funktionieren Thermoelektrische Kühlboxen

Das Prinzip der Thermoelektrik beruht darauf, dass bei Durchfluss von Gleichstrom an der Verbindungsstelle verschiedener Metalle je nach Polarität entweder Kälte oder Wärme entsteht,die dann entsprechend an den Innenraum oder die Umgebung abgegeben wird. Mithilfe von Kühllamellen (Wärmetauschern) und Lüftern wird die Kühl- beziehungsweise Heizleistung erhöht.

(+) Vergleichsweise geringes Gewicht(+) Unempfindlich gegen Schräglagen(+) Günstiger Einstiegspreis(+) Funktioniert mit 12 und 230 Volt(+) Kühlen und Erwärmen möglich

(-) Kühlleistung bis etwa 20 Grad unter die jeweilige Umgebungstemperatur(-) Keine Tiefkühlung möglich(-) Permanentes Lüftergeräusch im Betrieb



Absorberkühlboxen

Das Absorberprinzip kommt auch bei den Kühlschränken in Caravans und Wohnmobilen zum Einsatz. Für Flexibilität und Autarkie sorgen verschiedene Betriebsmodi, denn die Box läuft wahlweise mit 12 und 230 Volt oder, falls kein Strom zur Verfügung steht, auch mit Gas. Die Kühlleistung ist dabei abhängig von der Umgebungstemperatur und erreicht maximal Ein-Sterne-Niveau. Gute Geräte sind ab etwa 250 Euro zu haben.

So funktionieren Absorberkühlboxen

In einem geschlossenen System wird konzentrierte Ammoniaklösung mithilfe eines Boilers erhitzt, sodass sie verdampft. Das unter hohem Druck stehende Gas verflüssigt sich in einem Kondensator und verdampft unter Zusatz von Wasserstoff. Durch diesen Wechsel des Aggregatzustands wird dem Kühlraum Wärme entzogen. Im Absorber – daher auch der Name dieses Prinzips – wird das entstandene Ammoniakgas von einer schwachen Ammoniaklösung absorbiert. Anschließend fließt die gesättigte Lösung zurück zum Boiler, und der Kreislauf beginnt von Neuem.

(+) Funktioniert wahlweise mit Strom (12 Volt oder 230 Volt) sowie mit Gas(+) Ermöglicht autarke Kühlung mit Gas(+) Arbeitet fast geräuschlos

(-) Kühlleistung abhängig von Umgebungstemperatur(-) Tiefkühlung nur bis maximal –5 Grad



Kompressorkühlboxen

Ob 40 Grad in Spanien oder 15 Grad in Norwegen – Kompressorkühlboxen kühlen unabhängig von der Außentemperatur und können auf Wunsch sogar tiefkühlen. Die Preisspanne reicht von 300 Euro bis über 1.000 Euro. Wer einen Einbau plant, sollte vor dem Kauf die Lautstärke im Betrieb checken, da es hier teils erhebliche Unterschiede gibt.

So funktionieren Kompressorkühlboxen

Kompressorgeräte arbeiten mit einem Kühlmittel, das im Verdampfer vom flüssigen in einen gasförmigen Zustand übergeht. Weil der Verdampfer dabei Wärme aus dem Innenraum der Kühlbox bindet, entsteht Kälte. Anschließend saugt der Kompressor das jetzt gasförmige Kältemittel an, verdichtet es und leitet es an den Kondensator weiter, wo die im Verdampfer gebundene Wärme abgegeben wird. Nun wird das Kältemittel wieder flüssig und fließt schließlich zum Ausgangspunkt.

(+) Ermöglicht Tiefkühlung(+) Kühlleistung unabhängig von Umgebungstemperatur(+) Funktioniert mit 12 und mit 230 Volt(+) Energieeffizient

(-) Vergleichsweise teuer(-) Vergleichsweise schwer(-) Kompressorgeräusch in Intervallen



Tipps für besseres Kühlen beim Campen

Tipp 1: Sonne meiden. Steht die Kühlbox schattig, arbeitet sie effizienter. Daher sollte man direkte Sonneneinstrahlung meiden.

Sonne meiden. Steht die Kühlbox schattig, arbeitet sie effizienter. Daher sollte man direkte Sonneneinstrahlung meiden. Tipp 2: Vorkühlzeit einplanen. Absorber- und thermoelektrische Boxen brauchen etwas, bis der Innenraum kalt ist. Daher lohnt es sich, etwas Vorlaufzeit einzuplanen.

Vorkühlzeit einplanen. Absorber- und thermoelektrische Boxen brauchen etwas, bis der Innenraum kalt ist. Daher lohnt es sich, etwas Vorlaufzeit einzuplanen. Tipp 3: Lüftungsgitter freihalten. Alle Boxen müssen sich ihrer heißen Abluft entledigen. Daher sollte vor sämtlichen Lüftungsgittern etwa zehn Zentimeter Platz bleiben.

Lüftungsgitter freihalten. Alle Boxen müssen sich ihrer heißen Abluft entledigen. Daher sollte vor sämtlichen Lüftungsgittern etwa zehn Zentimeter Platz bleiben. Tipp 4: Aufstellhinweise beachten. Absorber reagieren empfindlich auf Schräglage. Daher möglichst gerade aufstellen.

Ausstattung und Zubehör für Kühlboxen

Sie wollen die Leistung ihrer Kühlbox noch besser machen? Dann können Sie sich zusätzliches Zubehör anschaffen. Praktisch sind auch Hocker zum Abstellen, oder zusätzliche Batterien. In der Bildergalerie finden Sie noch mehr praktische Teile.