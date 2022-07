Ursprünglich sollte der Elektro-Sportwagen sein Debüt auf dem Genfer Autosalon 2020 feiern, die Messe fiel aber als eine der ersten europäischen Großveranstaltungen wegen des Covid-19-Virus aus. Stattdessen wurde die Präsentation des Serienautos auf 2021 verschoben. Inzwischen ist es so weit: Der Rimac Nevera ist offiziell vorgestellt. Mehr noch: Mittlerweile hat der E-Auto-Hersteller das erste fertige Serienmodell auf die Räder gestellt. 18 Prototypen, 45 Crashtests und 1,6 Millionen Stunden Forschung und Entwicklung mussten dafür ins Land gehen. Das Debüt-Modell trägt die Lackierung Callisto Green in Kombination mit einem sandfarbenen Interieur und graphitgrauen Rädern. Um ein Kundenfahrzeug handelt es sich dabei allerdings nicht. Der Nevera mit der Seriennummer #000 verbleibt als Showcar im Besitz des Herstellers.

Fünf Wochen dauert die Produktion eines einzelnen Fahrzeugs. Die ersten für die Auslieferung bestimmten Modelle sind aktuell in der Mache. Unter den namhaften Kunden befindet sich beispielsweise auch Ex-F1-Pilot Nico Rosberg, der im Gespräch mit auto motor und sport zuletzt bestätigte, dass sein Nevera laut Firmenchef Mate Rimac Ende Juli 2022 bei ihm eintreffen soll.

Der Antrieb

Die Gesamtleistung der vier Elektromotoren gibt Rimac mit 1.914 PS an; das maximale Drehmoment liegt bei 2.360 Newtonmetern. Die rasante Leistung verpackt Rimac in unterschiedliche Fahrmodi. Neben Range und Comfort stehen auch Sport, Track und Drift zur Verfügung. Zudem kann der Fahrer zwei individuelle Settings programmieren.

Auf ein klassisches ESP oder eine herkömmliche Traktionskontrolle verzichtet der kroatische Hersteller. Stattdessen kommt das Allrad-Torque-Vectoring-System R-AWTV 2 zum Einsatz. Über verschiedene Sensoren sammelt dieser elektronische Helfer Daten zur Fahrbahnbeschaffenheit und unternimmt bis zu 100 Rechenschritte pro Sekunde. Jedes einzelne Rad soll so immer mit dem passenden Kraft-Traktions-Verhältnis bedacht sein. Ist irgendwann der komplette Stillstand gefragt, übernimmt eine Karbon-Keramik-Bremsanlage von Brembo die Verzögerung. Deren Scheiben messen vorne wie hinten 390 Millimeter im Durchmesser, jeweils sechs Kolben pressen den Belag auf die Scheiben. Bevor das passiert, wird per Rekuperation mit einer Leistung von bis zu 300 kW verlangsamt.

Für den Spagat zwischen Komfort und Sportlichkeit ist auch das zusammen mit dem deutschen Zulieferer KW automotive entwickelte Fahrwerk verantwortlich. Doppelquerlenkeraufhängung, elektrisch verstellbare Dämpfer und Niveauregulierung arbeiten hier zusammen. Antriebseinflüsse auf die Lenkung sind übrigens nicht zu erwarten, denn der Nevera verfügt über ein Steer-by-wire-System ohne mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und Rädern. Hier gibt ein Steuergerät die sensorisch erfassten Lenkbefehle elektrisch weiter.

Fahrleistungen und Viertelmeile

Wozu der Nevera-Antrieb in der Lage ist, deutete Firmenchef Mate Rimac bereits während der Prototypen-Entwicklung an: Auf jenem ungenutzten Flugplatz, auf dem er vor zehn Jahren mit seinem giftgrünen, auf Elektroantrieb umgebauten BMW 3er E30 bereits Beschleunigungsrekorde aufstellte, absolvierte er mit dem damals noch C-Two genannten Auto die Viertelmeile in 8,94 Sekunden. Nun wiederholte der Nevera die Übung in den USA auf dem Famoso Raceway – und verbesserte sich eklatant: In den Händen von Brooks Weiselblat, der den Nevera für "Dragtimes" testete, absolvierte das Elektro-Hypercar die Übung in nur 8,582 Sekunden. Sollten die einschlägigen im Internet verfügbaren Bestenlisten stimmen, würde das einen souveränen Weltrekord für Serienautos bedeuten. Sogar der Red Bull RB7, Sebastian Vettels Formel-1-Weltmeisterauto von 2011, war auf der Viertelmeile langsamer unterwegs.

Am Zielstrich lagen Rimac zufolge 269,6 km/h an. Hätte Weiselblat weiter beschleunigt, wäre er wohl irgendwann bei der Höchstgeschwindigkeit von 412 km/h gelandet. Wie schnell der Nevera bei seiner Rekordfahrt in der Kategorie "Null auf Hundert" war, verrät der Hersteller nicht. Als offizielle Werksangabe nennt der Hersteller 1,85 Sekunden.

Der Akku

Die H-förmige Traktionsbatterie des Hypercars zieht sich vom Fußraum bis hinter die Sitze und verfügt über eine Kapazität von 120 kWh. 6.960 Zellen speichern bis zu 1,4 Megawatt, die Zellchemie setzt sich aus Lithium, Mangan und Nickel zusammen. Die Akku-Konstruktion versorgt nicht nur den Antrieb mit Energie, sondern trägt auch mit 37 Prozent zur strukturellen Steifigkeit des gesamten Fahrzeugs bei.

Im Range-Fahrmodus sollen geübte Elektroauto-Piloten bis zu 550 Kilometer (WLTP) abspulen können. Die maximale Ladeleistung gibt Rimac mit 500 kW an. So füllt sich der Akku in nur 19 Minuten von null auf 80 Prozent.

Die Konstruktion

Dass ein Auto von diesem Kaliber dramatische Auftritte hinlegen muss, versteht sich von selbst. Dabei helfen auch die weit ausgeschnittenen Schmetterlingstüren. Fahrdynamisch relevanter sind allerdings die Verbesserungen der Aerodynamik. Deren Effizienz hat sich durch die Modellierung von Karosserieteilen, Diffusor, Splitter und Lufteinlässen gegenüber früheren Prototypen beim Serienmodell nun um 34 Prozent verbessert. Alle aktiven Aero-Teile, zu denen auch der Heckflügel gehört, verstellen sich je nach Fahrsituation unabhängig voneinander. Der Fahrer kann allerdings auch selbst Einfluss nehmen und zwischen "Low Drag" und "High Downforce" wählen.

Die Basis der Konstruktion bildet ein Karbon-Monocoque, das nach eigenen Angaben das größte Kohlefaser-Einzelteil der gesamten Automobilindustrie ist. Es wiegt weniger als 200 Kilo und bietet eine Torsionssteifigkeit von 70.000 Newtonmeter pro Grad. Auch diesen Wert sortiert Rimac an der Spitze aller jemals gebauten Autos ein.

Das Interieur

Der Innenraum zeigt sich auf den ersten Bildern als Kombination aus hellbraunem Leder und Karbon. Das jedoch ist nur eine von unzähligen möglichen Konfigurationen. Drei Modelvarianten bietet Rimac an – GT, Signature und Timeless. Darüber hinaus haben die Kunden auch die Möglichkeit, das Auto komplett nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. In jedem Fall nehmen die Insassen auf Alcantara-bespannten Karbon-Sitzen Platz, die sich elektrisch verstellen lassen.

Zu den digitalen Instrumenten gesellt sich ein zentraler Touchscreen, unter dem auch einige mechanische Tasten auf der Mittelkonsole sitzen. Der Fahrstufen-Drehregler sitzt auf der linken Seite des Lenkrads und startet nach einem Druckbefehl das Fahrzeug, weitere Aluminium-Drehregler steuern Fahrmodi und die Kraftverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse. Auch der Beifahrer erhält ein eigenes Display, auf dem Geschwindigkeit und die aktuell abgerufene Leistung angezeigt werden. Auf Lenkstockhebel verzichtet Rimac gänzlich. Blinker, Beleuchtung und Wischer werden über Lenkradtasten bedient. Die Lüftungsdüsen sind aus mattiertem Aluminium gefertigt, der komplette Armaturenträger ist leicht zum Fahrer hin geneigt.

Alle Daten zur Performance des Autos lassen sich auf dem zentralen Display darstellen und bei Bedarf auch auf ein mobiles Endgerät übertragen. Eine Rimac-Smartphone-App gehört ebenso zum Gesamtpaket. Spannend ist auch die Integration eines virtuellen Fahrlehrers. Versorgt mit Daten zu allen bekannten Rennstrecken, gibt die künstliche Intelligenz akustisch und optisch Tipps zu Ideallinie, Brems- und Beschleunigungspunkten in Echtzeit – also direkt live während des Fahrens auf dem jeweiligen Kurs.

Der Preis

Superlative gibt es auf dem Automobilmarkt selten für kleines Geld und da macht der Rimac Nevera absolut keine Ausnahme. Zwei Millionen Euro möchte CEO Mate Rimac für sein neues Elektro-Sportgerät. Auch die Limitierung auf 150 Exemplare trägt, wie üblich, ihren Teil zur Preisgestaltung bei. So werden auch "Gebrauchte" in den kommenden Jahren wohl kaum günstiger zu bekommen sein. Immerhin: Der Chef lässt es sich nicht nehmen, jedes einzelne Auto persönlich zu signieren. Ist doch auch was.

Sobald die Serienfertigung in der neuen Produktionslinie im Werk im kroatischen Veliko Trgovišće startet, dauert die Produktion eines Modells fünf Wochen. Arbeitet das Werk unter Volllast, entstehen später vier Kundenautos pro Monat. Seit Ende Dezember 2020 läuft allerdings erst die Vorproduktion. Parallel finden die finalen Tests statt. An insgesamt 17 Prototypen und zehn Vorserienautos findet der letzte Schliff in Sachen Leistungselektronik, Aerodynamik und Fahrwerk statt; schon seit geraumer Zeit führt die Truppe um Mate Rimac auch Crashtests mit ihnen durch. "Wir wollen, dass dieses Auto intuitiv und benutzerfreundlich, aber dennoch zackig und leistungsfähig ist", sagt der Firmengründer. "Dieser Prozess des Testens und der Verfeinerung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass wir unsere Versprechen einhalten."