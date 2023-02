Die junge Marke Spectra wird nur den wenigsten Wohnmobil-Fans ein Begriff sein. Die im baden-württembergischen Stutensee ansässige Firma baut in kleiner Produktion mit nur 10 MitarbeiterInnen Fahrzeuge individuell nach Kundenwunsch.

Auf der CMT 2023 in Stuttgart stellte Spectra eines seiner Expeditionsmobile aus. Das Modell Circular 63 VL wurde im Kundeauftrag für ein Biker-Team gebaut und steht zum Verkauf. Als Basisfahrzeug hält ein leistungsstarker Iveco Trakker mit 310 PS und Allradantrieb her, der als Gebrauchtwagen zum Einsatz kam und schon rund 14.500 Kilometer auf dem Tacho hat. Der Dieseltank umfasst ganze 300 Liter, was für eine große Reichweite sorgt – praktisch für Gegenden mit dünnerem Tankstellennetz. Die solide Garagen- und Wohnkabine besteht aus einem Kofferaufbau in GFK/PU/GFK-Bauweise.

Starker Vertikallift

Das Highlight im Spectra Circular ist der große Heck-Lift, der Motorräder oder Quads mit zwei Tonnen Hubkraft auf Höhe der Garage hebt. Im großen Innenraum der Garage (2,3 x 2,3 x 1,5-1,7 Meter) finden je nach Größe bis zu vier Motorräder Platz. Wenn die Lift-Plattform geöffnet ist, kann diese als Terrasse genutzt werden. Die offene, isolierte Heckklappe dient dabei als Sonnen- bzw. Regenschutz. Ein Vorteil der massiven Stahlkonstruktion ist sicher, dass sie im geschlossenen Zustand nicht als Lift erkennbar ist. Die hydraulische Bühne darf stolze zwei Tonnen heben.

Funktionaler Wohnbereich

Der Wohnbereich ist über eine Scherenklapptreppe durch die seitliche Eingangstür oder per Durchgangstür von der Garage aus erreichbar. Oberhalb der Garage befindet sich der Schlafbereich mit zwei Einzelbetten, über eine Leiter gelangt man ins Oberstübchen. Direkt neben der Leiter ist die große Schrankwand als Hauptstauraum des Wohnbereichs platziert.

Gegenüber der Eingangstür liegt das funktionale Bad mit Dusche und Toilette. Der sanitäre Raum ist, wie das restliche Fahrzeug, mit schlichten Möbeln ausgestattet, der Fokus ist klar auf die Funktionalität und Qualität des Interieurs ausgerichtet. Die Ausstattung der Küche ist mit einem 115-Liter-Kühlschrank, einer integrierten Backofen-Mikrowellen-Kombi sowie einem Induktionskochfeld hochwertig und verdeutlicht den Oberklasse-Anspruch des Circular. Auf der anderen Seite der Küche liegt die schlichte Vierer-Dinette, die in der Optik eher schlicht als luxuriös wirkt.

Technik

Die technische Ausstattung der Wohnkabine lässt Erkundungen abseits befestigter Straßen zu. Die eingebaute Batterie mit 240 Ah wird durch eine 750-Wp-Solaranlage unterstützt.

Die Tanks für Frisch-, Ab- und Grauwasser fassen 300, 200 bzw. 100 Liter. Eine Dachklimaanlage im Wohn- und im Fahrerhaus, sowie eine Truma D6E Heizung mit Warmwasserboiler sorgen für die richtige Temperatur. An Fahrassistenzsystemen ist im Fahrerhaus eine Radio-Kamera-Navigationseinheit mit Touchscreen verbaut.

Vorteile und Nachteile

(+) solide, dick isolierte Wohnkabine in massiver Bauweise(+) hohe Geländegängigkeit(+) riesige Motorradgarage mit Hebebühne(+) vielfältige Kundenwünsche realisierbar

(-) kein Durchstieg ins Fahrerhaus(-) geringe Kopffreiheit über den Heckbetten

Spectra Circular 63 VL