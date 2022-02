Die Flexiblen: Campingbusse



Campingbusse sind die wendigsten Wohnmobile, sie basieren auf der Original-Karosserie eines Transporters mit Schiebetür. Durch ihre geringeren Abmessungen sind sie alltagstauglicher als Reisemobile anderer Gatttungen. Hecktüren erlauben die Mitnahme auch von sperrigem Gepäck. Für zwei Personen reicht der Platz aus, bei mehreren wirds eng. Bei den Campingbussen unterscheidet man zwischen den kompakten Campervans in Bulli-Größe und den ausgebauten Kastenwagen mit Bad.



Kompakte Campingbusse, oft mit einem VW T6 oder einer Mercedes V-Klasse als Basisfahrzeug, gehören zu den wendigsten Reisemobilen. Wer Alltags- und Freizeitbeschäftigungen mit nur einem Fahrzeug erledigen möchte, der ist mit einem ausgebauten Transporter dieser Größe am besten bedient. Mit den handlichen Allroundern sind Städtetrips dank schlanker Linie und Parkhaustauglichkeit genauso möglich wie ein Wochenende auf dem Campingplatz. Doch die Kompaktheit steckt auch ihre Grenzen: Das Raumangebot fällt eher bescheiden aus, so sucht man ein richtiges Bad oftmals vergebens. Auch die Staumöglichkeiten sind begrenzt, weshalb der Kompakt-Campingbus zwar ideal für reisende Paare, aberweniger gut für Familien geeignet ist.

Vor und Nachteile von Kompaktcampern:

geeignet für 2–4 Personen

Komfortlevel: niedrig

(+) Kompakt und wendig

(+) Urlaubs- und alltagstauglich

(+) Geeignet für reisende Paare

(-) Eingeschränkte Stehhöhe

(-) Eingeschränkter (Stau-)Raum

(-) Eher für den Sommerbetrieb

Kastenwagen



Ein ausgebauter großer Kastenwagen bietet in puncto Wohnraum da schon etwas mehr Komfort: Eine durchgehende Stehhöhe und eine abschließbare Nasszelle sind Standard. Das macht ihn aber auch gleich etwas länger als einen Kompakten, denn ausgebaute Kastenwagen, sehr häufig auf einem Fiat Ducato basierend, starten ab 5,40 Metern Länge. Großartigen Komfort darf man deshalb aber nicht erwarten, doch der hängt auch von der Anzahl der Besatzungsmitglieder ab. Zwei sind es üblicherweise bei großen Campingbussen, doch es gibt auch Modelle mit vier und mehr Schlafplätzen.

Vor- und Nachteile von ausgebauten Campingbussen:

geeignet für 2–4 Personen

Komfortlevel: mittel

(+) Mehr Stauraum als in einem Kompakt-Campingbus

(+) Sanitärraum vorhanden

(+) Durchgehende Stehhöhe

(-) Eingeschränktes Wintercampen

(-) Für Familien eher zu klein

Der Klassiker: Das Wohnmobil mit Alkoven



Das Alkovenmobil ist leicht an der weit vorgewölbten Nase über dem Fahrerhaus zu erkennen. In dieser Nische, dem sogenannten Alkoven, verbirgt sich ein festes Bett. Fest bedeutet bei einem Wohnmobilbett, dass es nicht aus einer Sitzgruppe umgebaut werden muss. Man kann es also immer nutzen, außer während der Fahrt.



Das Alkovenmobil ist das typische Familienmodell, die Größe der Familie spielt beim Alkovenmobil weniger eine Rolle. Neben dem Bett im Dachgeschoss oft noch weitere feste Betten hat. Manche bieten sogar bis zu sieben Personen einen Schlafplatz. Dazu kommen ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und der luftige Raumeindruck, der durch die enorme Innenhöhe entsteht.



Mehr Reisende bedeutet aber auch mehr Gepäck an Bord. Für den Alkoven ist das Thema Stauraum aber meist kein Problem: Neben Kleider- und Hängeschränken hilft eine Heckgarage, gelegentlich sogar ein Doppelboden. Doch wer A sagt, muss auch B sagen können. Die spezielle Bauweise fordert ihren Preis – und zwar an der Zapfsäule.



Alkovenmobile haben eine wuchtige Erscheinung und sind nicht gerade windschnittig. Die markante Form führt während der Fahrt zu mehr Luftwiderstand und somit zu einem erhöhten Kraftstoffverbrauch. Ungeübte Fahrer vergessen leicht den Aufbau, Vorsicht bei Schildern und Ästen. Achtung: Wegen des hohen Schwerpunkts neigt sich ein Alkovenmobil in Kurven deutlich zur Seite. Wen das und das abendliche Klettern in den Alkoven nicht abschreckt, liegt mit diesem Aufbautyp nicht nur bequem, sondern auch in puncto Anschaffung richtig.

Vor- und Nachteile von Alkoven:

geeignet für 4–6 Personen

Komfortlevel: mittel bis hoch

(+) Ideal für Familien

(+) Abschottbares Fahrerhaus

(+) Genug Platz für Küche und Bad

(-) Erschwerter Alkoven-Einstieg

(-) Erhöhter Kraftstoffverbrauch

(-) Ungewohnte Gesamthöhe

Die Windschnittigen: Teilintegrierte Wohnmobile



Eine Alternative zum Alkovenmobil bietet der Teilintegrierte. Ihren Namen hat diese Mobilgattung von der Bauweise, bei der das Original-Fahrerhaus teilweise in den Wohnbereich eingebundenist. So sind die Fahrersitze – wie bei Campingbussen – meistens drehbar und gehörenebenfalls zur Sitzgruppe. Vier Personen haben bequem am Esstisch Platz.



Die Schlafmöglichkeiten sind im Vergleich zum Alkovenmobil jedoch begrenzt – Liegeflächen befinden sich in der Regel im Heck oder als Hubbett über dem Wohnbereich. Auch eine Sitzgruppe kann gelegentlich noch zum Schlafplatz umgebaut werden. Somit ist Platz für Paare oder kleinere Familien vorhanden.



Teilintegrierte (TI) gibt es in zwei Ausführungen: mit und ohne Hubbett. Dieses Bett hängt tagsüber an der Decke und kann zum Schlafen abgesenkt werden – dann ist die Sitzgruppe darunter allerdings meist blockiert. Ein Hubbett-TI hat oft ein aufgewölbtes Dach, um das Zusatzbett unterzubringen. Teilintegrierte ohne Hubbett sind aerodynamisch günstig, damit spritsparend und im Preis ähnlich wie Alkovenmobile angesiedelt. Sie eignen sich vor allem für Paare, die nur ab und zu weitere Reisende mitnehmen.



Im Gegensatz zum Alkovenmobil ist der Teilintegrierte flach und niedrig. Dies führt zu einem tieferen Schwerpunkt, so dass sich das Fahrgefühl weniger von dem eines Pkws unterscheidet – und Sprit spart man auch.

Vor- und Nachteile von Teilintegrierten:

geeignet für 2–4 Personen

Komfortlevel: mittel bis hoch

(+) Ideal für Paare und Kleinfamilien

(+) Angenehmes Fahrgefühl

(+) Niedrigerer Kraftstoffverbrauch

(-) Schlecht isoliertes Fahrerhaus

(-) Teils nur ein richtiges Bett, wahlweise mit Hubbett

Die Komfortablen: Integrierte



Der große Bruder des Teilintegrierten ist der Integrierte. Sie sind die extravagantesten Wohnmobile. Er besticht durch eine eigenständige Bugmaske anstelle des Original-Fahrerhauses und eine riesige Frontscheibe, die auch im Inneren für Luftigkeit sorgt. Integrierte sind zwar nicht unbedingt länger als Teilintegrierte, stehen jedoch für mehr Wohnkomfort. Das eigenständig gestaltete Fahrerhaus geht nahtlos in den Wohnbereich über, der deshalb besonders geräumig wirkt.



Integrierte verfügen über den Vordersitzen häufig über ein Hubbett im Bug und damit in der Regel bereits serienmäßig vier Schlafplätze. Doch das alles kostet Gewicht: Integrierte sind häufig schwerer als 3,5 Tonnen. Alle, die nach 1999 den Führerschein erworben haben, brauchen dafür eine zusätzliche Fahrerlaubnis. Eine Fahrertür gibt es manchmal nur gegen Aufpreis, eine Beifahrertür nur sehr selten. Außerdem sind durch die spezielle Frontbauweise Service- und Wartungsarbeiten am Motor zeitintensiv. Nachteile: Ein unübersichtlicher Bug mit teils schlechtem Motorzugang und ein relativ hoher Preis.

Vor und Nachteile von Integrierten:

geeignet für 2–4 Personen

Komfortlevel: hoch

(+) Tolles Raumgefühl

(+) Gefälliger Aufbautyp

(+) Gute Isolierung

(-) Erschwerte Wartungsarbeiten

(-) Eingeschränkte Übersichtlichkeit

(-) Teurer als Teilintegrierte

Die Luxuriösen: Liner



Geld darf beim nächsten und letzten Aufbautyp nicht die Hauptrolle spielen: Der Liner dominiert die Oberklasse. Bei Startpreisen von 120.000 Euro ist diese Einordnung aber auch angemessen. Die technisch anspruchsvollen und schick eingerichteten Aufbauten basieren teils auf ausgewachsenen Lkw-Chassis. Das Fahrerhaus wird oft aufwendig auf das Niveau des Wohnraums angehoben.



Zur Vergrößerung des eh schon üppigen Platzangebots setzen manche zudem auf ein- und ausfahrbare Erker (Slide-Outs). High-End sind schließlich Modelle mit Pkw-Garagen. Doch auch Liner haben Schwächen: Die Abmessungen erfordern nicht nur die Umsicht des Fahrers, sondern auch eine angepasste Urlaubsplanung.