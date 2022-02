In der 7. Generation des VW Transporters soll ein vollelektrischer Bulli den neuen VW Multivan ergänzen. Der ID. Buzz wird als leichtes Cargo-Fahrzeug und als Pkw und später als Reisemobil gebaut.

Im VW-Werk Hannover entsteht seit Sommer 2021 eine neue Fertigungslinie, auf der künftig der Elektro-Bus ID. Buzz gebaut wird. Dort soll dann auch der angekündigte VW ID. California entstehen (siehe unten).

promobil zeigt die ersten Fotos des Fahrzeuginnenraums und der Serienkarosserie. Sowohl die Cargo-Version als Handwerker-Transporter mit Blechhülle als auch die Pkw-Variante mit Fenstern sehen Sie in der Bildergalerie oben. Am 9. März 2022 wird das Fahrzeug übrigens offiziell vorgestellt – promobil wird Sie mit allen Details auf dem Laufenden halten. Bis dahin können Sie im Teaser-Video die Lightshow sehen, mit dem der Elektro-Bus auf sich aufmerksam macht.

Elektro-Campervan VW ID. California./p> Der Volkswagen-Konzern hat Ende 2021 verkündet, dass es aus dem ID. Buzz ein Elektro-Wohnmobil bauen will. VW Nutzfahrzeuge startete bereits die Umsetzung und Konstruktion des sogenannten VW ID. California. Carsten Intra, Vorsitzender des VWN-Markenvorstands: "Der ID. California auf Basis des ID. Buzz wird den anhaltenden Trend zur mobilen Freizeitgestaltung mit nachhaltiger, CO2-neutraler Mobilität vereinen. Made by VWN!" Der California wurde 1989 auf Basis des T3 eingeführt und zeichnet sich seitdem durch ein Aufstelldach und einen typischen Grundriss mit seitlicher Küchenzeile hinter dem Fahrersitz und einer umklappbaren Schlafsitzbank im Fonds aus. So funktioniert auch der aktuelle VW California auf dem VW T6.1 bis heute. Welche Features es davon in die elektromobile Bulli-Zukunft schaffen, steht noch nicht fest. Erster Elektro-Bulli in freier Wildbahn

Der hier fotografierte Erlkönig, der Mitte 2021 gesichtet wurde, ist ein erster Hinweis auf den zukünftigen ID.Buzz, den vollelektrischen Bulli, der dDer Erlkönig wurde bei einer Testfahrt in den Alpen gesichtet und unterscheidet sich deutlich vom zuvor abgelichteten Prototyp des Elektro-Bullis. Für diesen nutzte VW noch den VW T6, um die Antriebs- und Technik-Elemente des ID.Buzz vorab zu testen.

Modernes Design kombiniert mit T1

Das Aussehen des VW ID. Buzz erinnert stark an die vorgestellte Studie aus dem Jahr 2017 (siehe unten) und verschmilzt mit dem aktuellen Design der VW-Elektro-Autos wie dem jüngsten VW ID.5. Dabei kommt eine geschlossene Frontmaske heraus, deren LED-Scheinwerfer ein beleuchtetes LED-Band miteinander verbindet. Die Serienversion wird mit kurzen Überhängen, ausgestellten Radhäusern und einem fast ansatzlosen Übergang der Front in die Windschutzscheibe alle Blicke auf sich ziehen.

Im Gegensatz zur Studie misst der ID. Buzz eine Länge von 4,70 Meter. Das Konzept kam auf fast fünf Meter Länge. Damit gerät der Elektrobulli deutlich kürzer als der mindestens 4,90 Meter lange T7. Ob ein längeres Modell mit vergrößertem Radstand auf Niveau der Studie geplant ist, ist derzeit noch unklar. Platz gibt es im Fahrzeug auf jeden Fall genug und zwar im sogenannten Frunk, dem vorderen Kofferraum. Dabei steht "fr" für front, englisch für vorne, und "-unk" für trunk, englisch für Kofferraum. Dort sollen 200 Liter Platz finden, im Heckbereich sogar rund 600 Liter.

Dass der VW ID. Buzz auf dem Modularen Elektro-Baukasten (MEB) basiert, weiß man bereits. Diese Plattform will Volkswagen für mehrere Fahrzeug-Modelle nutzen, beispielsweise den E-Golf oder den E-Up. Zum jetzigen Zeitpunkt sind jedoch die Motorisierung und die Akku-Größen noch nicht bekannt. Es wird spekuliert, dass zwei Batteriegrößen angeboten werden: Die kleinere Akku-Einheit mit 60 kWh reicht für eine Reichweite von bis zu 300 WLTP-Kilometer, während der große 100 kWh-Akku den E-Bulli bis zu 500 km weit bringt. Ein weiteres Batteriepack soll geplant sein.

Die ersten Serienmodelle werden mit einem 150 kW-starken Elektromotor auf der Hinterachse ausgestattet sein. Eine Allrad-Version mit zusätzlichem Motor (150 kW) auf der Vorderachse soll etwas später folgen.

Blick ins Cockpit des E-Bulli

Da der ID. Buzz auf dem MEB basiert, gilt es als ziemlich sicher, dass der Modulare Infotainment-Baukasten (MIB) genutzt wird. Die ersten Bilder vom Cockpit geben bereits einen guten Eindruck vom zukünftigen Serienmodell: Wie in der Studie versteckt sich hinter dem Lenkrad ein kleines, leicht geschwungenes Cockpit-Display. In der Mitte ist außerdem ein Display im Querformat platziert, das weit in den Innenraum ragt. Darunter befinden sich Tasten zur Steuerung der Klimaautomatik und des Infotainmentsystems. Letzteres ist via Gesten und Sprache steuerbar, möglicherweise wird sogar Gesichtserkennung genutzt. Dieses ermöglicht es dem Fahrzeug, individuelle Einstellungen je nach Fahrer durchzuführen. Auch ein Head-up-Display mit Augmented Reality ist im Innenraum geplant.

Zu weiteren Modellen ist zum jetzigen Zeitpunkt nur wenig bekannt. Ab 2025 soll unter anderem ein voll autonomes Modell bei der Ridepooling-Tochter Moia angeboten werden. Deutlich konkreter ist die geplante VW-Nutzfahrzeugversion, die für die Wohnmobil-Branche eine interessante Rolle spielen könnte.

Auch der Name der Serienversion bleibt vorläufig ein gut gehütetes Geheimnis. Erste Hinweise gibt es darauf, dass VW die Bezeichnung Samba oder E-Samba nutzen möchte – der Hersteller hat die beiden Namen erst vor kurzem schützen lassen. Überzeugen kann aber auch der Name der Studie: Buzz. Auf Deutsch übersetzt heißt das so viel wie Surren oder Brummen, was perfekt zum Elektroauto passen würde.

2018: Präsentation der Elektro-Studie

2018 zeigte Volkswagen seine neueste Studie I.D.Buzz Cargo auf der Los Angeles Auto Show. Hier ergriff der deutsche Autobauer die Elektro-Intitiative und zeigte, wie autonomes Fahren und Elektromobilität zusammen kommen können. Wie Dr. Thomas Sedran, Vorsitzender des Markenvorstands, es ausdrückte: "Dieser Wagen hat das Potenzial, weltweit als Zero-Emission-Transporter erfolgreich zu sein. Die Elektromobilität erhält mit dieser Design-Ikone zudem ein unverwechselbares Gesicht."

Einen ersten Null-Emissionen-Transporter hat VW dieses Jahr bereits mit dem E-Crafter zur Serienreife und auf den Markt gebracht. Die Studie ID. Buzz Cargo soll wie die 2017 bereits vorgestellte Studie auf dem MEB basieren, dem Modularen E-Antriebs-Baukasten (siehe unten). Für die Cargo-Version erreicht dieses System nach WLTP-Prüfstandart Reichweite. bis zu 550 Kilometer. Ein Solardach auf dem Transporter sorgt bei Sonnenschein außerdem für zusätzliche Reichweite. Vernetzt ist der Transporter ebenfalls: Der Cargo meldet seinen Bestand auf der Ladefläche automatisch ans Lager, um so Nachbestellungen abzugeben.

2017: Volkswagen ID. Buzz

Der Vorgänger Volkswagen ID. Buzz wurde bereits 2017 auf der Automobil-Messe in Detroit vorgestellt. Im August desselben Jahres verkündet der Konzern, dass der ID. Buzz bis 2022 Jahren serienreif sein wird, bekannt gegeben wurde das beim Concours d'Elegance Oldtimer-Treffen in Pebble Beach, Kalifornien.

VWs Plan lautet folgendermaßen: Direkt nach dem Viertürer I.D. soll der Elektro-Bulli ID. Buzz 2022 Serienreife erlangen. Bis 2025 will VW einer der größten Elektroautohersteller der Welt werden – dann sollen jedes Jahr bis zu eine Million Elektro-Volkswagen entstehen.

Die Batterie des MEB-Systems soll für eine Reichweite für bis zu 600 Kilometern sorgen. VW plant dafür zwei Größen mit 83 und 111 kWh. Per Schnelllader benötigt sie laut Konzern nur 30 Minuten, um 80 Prozent der Ladung zu erreichen. Der Energiespeicher ist flach und kommt im Fahrzeugboden unter. Das führt zu einem niedrigen Fahrzeug-Schwerpunkt, einer guten Verteilung des Gewichts und so letztendlich zu mehr Agilität auf der Straße.

Einen Design-Vorteil hat das Ganze, wie die Elektro-Bulli-Studie ID. Buzz zeigt: Durch den batteriebetriebenen Heckmotor muss kein Verbrennungsmotor im Vorderraum untergebracht werden. Anstelle des Motorraums tritt ein Frontscheibe, die weit nach vorne reicht. Die flache Batterie zwischen den Achsen sorgt zudem für einen langen Radstand von 3,30 Metern und so für viel Platz für die Passagiere – hier wäre also auch viel Raum für eine Campingausstattung.

Designer Einar Castillo, der von VW mit der Gestaltung des VW-I.D.-Buzz-Studie beauftragt wurde, hat sich neben dem Transporter schon ausführlich mit anderen Campingmobilen und Pick-Ups beschäftigt. Und zeigt in einer ersten Sitzprobe in der gläsernen Manufaktur in Dresden wie smart der Raum im Bus genutzt werden kann (hier geht's zum ausführlichen Artikel von Auto-Motor-und-Sport.de)

Allradantrieb und Autopilot

Ein Allradantrieb beweist, dass der Elektrobulli VW ID. Buzz ein Abenteurer ist. Auf der Vorderachse sitzt ein zweiter Elektromotor. Beide E-Motoren haben jeweils eine Leistung von 150 kW und sind mit einer Kardanwelle gekoppelt. Insgesamt gibt VW die Leistung des ID. Buzz mit stolzen 374 PS an. Laut VW kommt der Elektrobulli in fünf Sekunden von null auf hundert, seine Höchstgeschwindigkeit soll allerdings auf 160 km/h gedrosselt werden.

Alle Beleuchtungselemente im VW ID. Buzz setzen auf LED-Technik und kommunizieren mit der Umwelt. Dank der vollen Vernetzung des Fahrzeugs soll der Transporter in Zukunft autonom fahren können. Per Knopfdruck wird das Lenkrad elektrisch im Armaturenbrett versenkt und die Beleuchtung im Cockpit ändert sich von gelb auf weiß. Dann kann sich der Fahrer entspannt zurücklehnen.

So sieht die Zukunft des Bullis aus?

Der Bordcomputer übernimmt im E-Bulli mit Autopilot das Ruder bzw. die Lenkung und bringt die Passagiere an den gewünschten Zielort. Bis 2022 könnten Asisstenzsysteme soweit gedeihen, dass Fahrfunktionen komplett autonom vom Bordcomputer übernommen werden. Das Geradeausfahren auf langen Strecken beispielsweise ermöglichen vier Laserscanner und mehrerer Radar- und Ultraschallsensoren.

Die Fahrzeuginsassen des VW ID. Buzz können wie im Flugzeug den (Auto-)Piloten auf einem Head-Up-Display überwachen: Sämtliche Fahrdatenwerden auf die große Frontscheibe projiziert. Daneben kann man Funktionen wie Klimaanlage und Infotainment-System via Tablet steuern, das sich in einer Mittelkonsole befindet.

Traumhaft bequem könnte man sich also mittels Autopilot in den Campingurlaub chauffieren lassen: Der Fahrersitz lässt sich drehen, die Sitze der zweiten Reihe lassen sich verschieben und zusammenklappen, die dritte Sitzreihe kann zur Liegefläche umgebaut werden.

Das Design des VW ID. Buzz orientiert sich am Klassiker T1, von dem nicht nur die ikonische Zweifarbenlackierung stammt. Hinten hat der Elektrobulli Schiebetüren, die wie alle Türen und Hauben elektrisch bedienbar sind.

Eine Sitzprobe des ID.Buzz (2017) und einen ausführlichen Bericht von Detroit Motor Show lesen Sie bei unseren Kollegen von Auto-Motor-und-Sport.de.