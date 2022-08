Der ID.Buzz ist bei den Vans der erste, der wirklich als E-Auto entwickelt wurde. Seine Form und seine Ausstrahlung sind dank seiner Blutlinie (T1 ff) sehr auffällig. Der Urtyp des Campervans, der VW T1 ist schon seit einiger Zeit als E-Van präsentiert. Noch nie gab es einen Test als Campervan.

Wir konnten den ID.Buzz jetzt auf seine Campervan-Fähigkeiten testen, mit einem Möbelmodul von Ququq wird es möglich. Ohne Modul, lassen aber schon die umgelegten Sitze seine Camping-Eignung erahnen. Zu kaufen soll es den ID.Buzz übrigens ab 45.740 Euro geben.

Der ID.Buzz wird damit als Campervan eine enorme Rolle spielen. Denn auch wenn die Nachfrage nach einem Bus mit E-Antrieb bisher nicht unbedingt euphorisch war, beim VW ID.Buzz dürfte das anders werden. Schließlich ist er der echte E-Bulli, das Fahrzeug schlechthin für Vanlife, Roadtrips und hippe Camper-Ausbauten. Basisinfos zum ID.Buzz gibt es hier.

Wann kommt der ID.Buzz California?

Doch die Zukunft des Camper-ID.Buzz liegt noch in unbekannter Ferne. Und er wird nicht für jeden Kunden sofort in der Form greifbar sein, wie er das gerne hätte. Denn: Einen ID.Buzz California wird es nicht so bald geben, laut VW. Allerdings ist die Strategie hier nicht ganz durchschaubar, oder anders gesagt, es gibt noch keine offizielle.

Das spricht nicht unbedingt für eine klare Strategie, abseits der öffentlichen Kommentierung. Denn auch wenn der Vorstand, so weiß man, einen VW ID.Buzz California wollte: Bei der letzten Fahrzeugpräsentation von VW stand keiner und auch in den nächsten Jahren wird es keinen geben.

Der ID.Buzz als Campervan mit Ququq-Möbel

Aber, das muss gar nicht schlimm sein. Denn bei genau dieser Präsentation gab es einen anderen ID.Buzz – Nämlich einen mit einer Campingbox von Ququq. Also so einem Klappmodul, das man sich nachträglich ins Auto stellt. Dann lässt sich ein Bett über die umgelegten Sitzbänke klappen, Kaffee und Spaghetti unter der Heckklappe kochen und mit Trenntoilette oder Porta Potti Pippi machen. Seit kurzem vertreibt VW die Ququq-Module für die eigenen Vans. Wir haben hier darüber berichtet.

Ziemlich sicher werden sich bald weitere Anbieter von solchen Möbelmodulen auf ihn stürzen und aus dem ID.Buzz den modernsten, nachhaltigen Camper machen, den es aktuell gibt. Das sind alle, die im Vanlife-Fieber sind, Design-Camper besitzen oder selbst ausbauen wollen, nur ein Fahrzeug nutzen wollen und außerdem möglichst emissionsarm unterwegs sein möchten.

Schneller Umbau zum E-Camper

Schon ab Werk lässt sich der ID.Buzz erstaunlich schnell in einen Hippie-Bus verwandeln. Man benötigt eigentlich kaum Zubehör, um mit ihm campen zu gehen. Man muss lediglich die hinteren Sitze umklappen, und dann entsteht ein Zwischenboden, der zusammen mit den Rückenlehnen eine Ebene bildet.

Er ist auch wichtig, denn in diesem Zwischenboden sind die Ladekabel für die Fahrzeugbatterie untergebracht, und die braucht man zum Stromtanken. Wer noch einen Topper oder gar eine Matratze drauflegt, schläft gut und die Kopffreiheit ist nicht mal so schlecht. Bei den Lösungen mit den Campingboxen wird es nach oben schon enger.

Aufstelldach für den VW ID.Buzz?

Auch in Sachen Aufstelldächer, wird man nicht auf VW warten müssen. Dachhersteller wie Reimo sind schon dran. Sie entwickeln derzeit Aufstelldächer für das Fahrzeug und ab 2023 wird mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas am Markt sein. Andere ziehen dann sicher nach.

Richtig ausgebaute Busse, wie man sie heute kennt, zum Beispiel einen Reimo Trio Style ID.Buzz, wird es eher nicht so schnell geben, denn der ID.Buzz ist nicht einfach so zum Campingbus umzubauen. Das wird noch Jahre dauern. Den Reimo Trio Style gibt es hier auf Basis des T6 anzuschauen.

Warum ist der Ausbau so schwierig?

Die Batterieelektrik und die Fahrzeugelektronik im heutigen Stand lassen einen Ausbau einfach nicht zu. Die Problembereiche heißen: Standheizung, Kochen ohne Gas, Kühlbox mit Kompressor-Technik. Denn: Einen Elektro-Camper mit Gas, das mag man nicht. (Wobei hier vielleicht noch die Scheu fallen wird.)

Das Problem ist: Man darf nicht ran, an die Hochvoltelektrik der Batterie. Das wäre ja praktisch. Den Strom zum Heizen mit Keramiklüftern, für die Kühlbox und sonstige Verbraucher einfach aus der Batterie zu ziehen. Doch das ist untersagt. Aber das muss man auch nicht überbewerten, technische Lösungen wird es geben. Nur eben nicht ab Modellstart.

Look-and-feel im ID.Buzz

Der ID.Buzz selbst ist jetzt schon ikonisch. Sein Design ist viel ausgereifter, viel verspielter als man das auf Bilder erkennt. In live ist er super sympathisch. Total zu Ende gedacht. Sämtliche Befürchtungen, einen lieblosen Transporter zu erleben, der mit ein bisschen Marketingschminke auf T1 gemacht wurde, sind hinfällig.

Einen offiziellen Fahrbericht für den "Bulli-e" oder "E-Bulli" wird es ab dem 7. September 2022 geben. Schon jetzt kann man sagen, allein die Machart der Cockpits ist erstaunlich gelungen. Mehrzahl deshalb, weil es ja neben dem PKW auch einen Cargo gibt.

Und das ist ein Spagat, in den sich die EntwicklerInnen dehnen müssen, der weh tun kann. Aber, wie man hier sieht, nicht muss. Auf der einen Seite die Ansprüche der oben genannten urbanen Vanlife-Generation bedienen und auf der anderen Seite soll der ID.Buzz ja auch ein T – ein Transporter sein. Und auch der Eindruck im Handwerker-ID.Buzz ist top. Große Ablagen, nichts wirkt billig oder irgendwie lieblos, trotzdem robust und praktisch. Fächer für Handys, für Getränke, für die Vesperbox, für die Aufträge, alles da.

Im PKW gibt es feines Kunstleder, ohne Tier, so wie alles irgendwie CO₂-neutral sein will. Was es nicht ist, wird ausgeglichen, dafür will VW Bäume pflanzen oder ähnliches.

USB-C Stecker, beleuchtet, und süße Ablagen, eingefasst in taktil angenehmen Oberflächen. Das Design radikal auf modern gezogen. Bildschirme und deren Positionierung sind nicht mehr eher zufällig im Auto, sondern klar dort positioniert und so eingepasst, fürs Auge und mit den nötigen Materialien, dass es nun endlich wie aus einem Guss wirkt.

Technische Daten ID.Buzz