In den 1980er Jahren nutzte Porsche den VW T3 als Begleitfahrzeug für Tests. Dafür waren der Transporter allerdings etwas zu langsam – und so bauten sie den 3,2-Liter-Boxermotor aus dem Carrera in den Bulli.

Porsche baute den Bulli um

Experten streiten sich, was die Zahl der umgebauten Porsche-Bullis angeht. Allerdings sind es wahrscheinlich nicht mehr als 10, die es weltweit gibt. Der sogenannte Porsche T3 B32, der ab dann nicht mehr den Namen "Volkswagen" trug, ist wahrscheinlich eines der seltensten Fahrzeuge, das der süddeutsche Autobauer hergestellt hat.

Die Internet-Plattform Mobile bietet einen dieser raren Transporter zum Kauf an, der 1985 gebaut wurde. Verkäufer ist ein offizieller Händler von Porsche: Das niederländische Porsche Centrum Gelderland. Der angebotene T3 B32 wurde erstmals 1988 zugelassen und hat eine Original-Fahrgestellnummer von Porsche. Der 231-PS-Motor wird manuell geschalten. Seine Fahrleistung beträgt 130.770 Kilometer.

Hoher Preis, Renovierung nötig – trotzdem einmalig

Der Bulli hat eine Metallic-Lackierung in Perlmuttweiß, die ein wenig in die Jahre kommen ist. Auch die Tafeln an der Türe müssten neu bezogen werden.

Der ehemalige Besitzer des T3 war Porsche-CEO Peter W. Schutz. Wer das Glück und das nötige Kleingeld hat, um ihn zu ersteigern, bekommt deutsche Fahrzeugpapiere.

Der Kaufpreis liegt bei 364.900 Euro. Wer das Geld in aktuelle Porsche-Modelle investieren würde, könnte davon zwei nagelneue Porsche 911 GT3. Doch diesen gibt's ja von der Stange und ist längst keine so große Rarität wie der Porsche-Bulli T3 B32.