Diese Thermen in Baden-Württemberg und Bayern bieten Gästen Wohnmobil-Stellplätze ganz in der Nähe. So können Sie mit Sauna, Whirlpool & Co. Erholung tanken.

Wenn es draußen kalt ist, sehnen sich viele nach Wärme. Ein Sauna-Besuch oder einmal Abtauchen im wohltemperierten Thermalbad – danach sehen sich viele. Denn: Das stärkt einerseits die Abwehrkräfte, andererseits entspannt es. Und wer es dann ins eigene Reisemobil-Bett nicht weit hat, hat den ultimativen Wellness-Jackpot gezogen.

Der Süden der Republik hat zahlreiche Thermen, Heilbäder und Saunen zu bieten – insgesamt 32 Saunabäder mit Stellplatz listet die App Stellplatz-Radar in Oberschwaben, Unterallgäu, Niederbayern, Schwäbischer Alb und Co. Viel Gastfreundschaft bringen die Bäder und Thermen Reisenden im Wohnmobil oder Camper entgegen – da wird nicht nur dem Körper eingeheizt, sondern allen Camping-Fans ganz sicher auch warm ums Herz.

Thermen mit Stellplätzen in Süddeutschland

Franken, Schwarzwald, Niederbayrisches Bäderdreieck – im Süden der Republik weiß man zu entspannen.

Aalen: Limes-Thermen

Aus 650 Meter Tiefe wird das Thermalwasser der Limes-Thermen heraufgeholt, die sich am nordöstlichen Rand der Schwäbischen Alb befindet. Das Wasser stammt aus der letzten Eiszeit. Gar nicht eiszeitlich, sondern hochmodern ist hingegen der therapeutische Ansatz, auf den hier großer Wert gelegt wird. So kann man beispielsweise an Krankengymnastik, Massagen und Bewegungstherapien teilnehmen. Einen Besuch wert ist auch der Saunabereich, der mit römisch-irischem Dampfbad, Schwitzraum, finnischer Blockhaussauna und der Panorama-Sauna glänzt. limes-thermen.de

Der Gratis-Stellplatz auf dem Parkplatz der Therme bietet für bis zu 10 Reisemobile eine Übernachtungsmöglichkeit. Nachts soll es hier allerdings recht laut sein. Viele Bewertungen in der App empfehlen, den Wohnmobilstellplatz am Freibad Hirschbach anzufahren, dieser ist allerdings wegen Bauarbeiten bis 2024 geschlossen.

Aulendorf: Schwaben-Therme

Im Thermalbad der Schwaben-Therme in der Nähe von Ravensburg erwartet den Gast eine ganze Wasserlandschaft zum Ausspannen und Regenerieren. Schwefel- und fluoridhaltiges Thermalwasser sorgt im Innen- wie im Außenbecken für angenehme 34 Grad. Abwechslungsreiche Wasserattraktionen, ein wohlig-warmer Jungbrunnen mit 40 Grad und eine Kuppel, die sich öffnen lässt, tragen ebenfalls zu einem genussvollen Besuch bei. Neu in der Schwaben-Therme ist die Salzgrotte, die vor allem bei Atemwegsbeschwerden empfohlen wird. schwaben-therme.de

Der Stellplatz ist direkt neben der Therme und unter der gleichen Adresse zu finden. Eine Bewertung in der Stellplatz-Radar-App beschreibt ihn folgendermaßen: "Optimal für die Durchreisende. Abends noch schnell in der Therme relaxen."

Bad Abbach: Kaiser-Therme

Ob Wildwasser-, Schwimmer- oder Entspannungsbecken mit Massagedüsen und Nackenbrausen: In der Kaiser-Therme in Niederbayern trifft Wellness auf Gesundheit. Der Thermal-Effekt des Heilwassers verstärkt Wassergymnastik zusätzlich – Kurse dafür bietet die Therme an. Verschiedenste Massagen sorgen für Entspannung und Wohlbefinden. Sehr wohltuend, besonders für die Atemwege, ist ein Aufenthalt in der Totes-Meer-Salzgrotte. kaiser-therme.de

Die Therme finden Sie direkt neben dem Wohnmobil-Stellplatz. Eine Bewertung der Stellplatz-Radar-App zeigt sich begeistert: "Super Platz, sehr ruhig, Bademantelgang zur Therme. Alles vorhanden. 20% Ermäßigung auf den Thermeneintritt."

Bad Aibling: Therme Bad Aibling

In der Badelandschaft im oberbayrischen Landkreis Rosenheim liegen auf mehr als 10.000 Quadratmetern in freier Anordnung die verschiedenen Badebecken und Thermenbereiche, zum Teil offen, zum Teil mit Kuppeln überdeckt. Sechs Saunen im Innenbereich, darunter zum Beispiel eine Rosenquarz- und Eukalyptus-Sauna, bieten SaunagängerInnen viel Abwechslung. Auch der Außenbereich kann sich sehen lassen: So erreicht man beispielsweise das Gradierwerk im Saunagarten über beheizte Fußwege. therme-bad-aibling.de

Fünf Minuten Fußweg ist die Therme von den Stellplätzen entfernt. Ein User der Stellplatz-Radar-App findet die Lage optimal: "Schöner Stellplatz, 10 Min bis ins Zentrum mit vielen netten Lokalen."

Bad Bellingen: Balinea Thermen

Das Angebot der Balinea Thermen im Markgräflerland reicht vom klassischem Thermal- und Saunabaden über moderne Wellnessangebote bis hin zu neuen Trends wie Aqua-Cycling oder Aqua-Nordic-Walking. Im Sauna-Park finden stündlich verschiedene Erlebnis-Aufgüsse statt. Die Düfte wechseln je nach Jahreszeit. Im Winter sind das zum Beispiel Düfte mit Apfel-Zucker oder Zimt. Wer davon hungrig wird, bekommt in der Balinea Fit-Bar kleine Snacks und wechselnde Tagesgerichte sowie leckere Salate, Müsli und vieles mehr. balinea.de

Nur wenige Meter von den Thermen liegen die Stellplätzen entfernt. Den eine Bewertung in der Stellplatz-Radar-App so beschreibt: "Sauberer Platz, freundlicher Empfang beim anmelden inklusive Tipps für Restaurants und Spaziergang. Strom, Wasser und Abwasser im Preis enthalten!"

Bad Brückenau: Sinnflut Therme

In Bad Brückenau in Unterfranken gibt es von allem ein bisschen was. Für Erholung und Entspannung ist der Saunagarten und die Saunalandschaft, mit ihrer Massage und dem Wohlfühlangeboten perfekt. Im Spaßbad können Kinder Aktion erleben oder im Bistro ihr Mittagessen verzehren. Kinder können hier aber auch ihre ersten Züge in einem Schwimmkurs machen. Gleichzeitig bietet die Therme andere Events an, welche in den Bereichen Fitness, Gesundheit oder auch Entspannung anleiten. stw-brk.de

Zu Fuß sind es sechs Minuten vom geschotterten Stellplatz bis zur Therme. Die Übernachtung ist vergleichsweise günstig, doch viel geboten wird auf dem Platz nicht: "Blick auf Brückenau und viel befahrene Straße. Strom kostet 2 Euro. Geht aber nicht. Das ist natürlich richtig ärgerlich."

Empfehlenswerter ist der Wohnmobilstellplatz Schlosspark Ludwig König, der 4,4 Kilometer von der Sinnflut Therme entfernt liegt: "Sehr ruhiger Platz mit schöner Aussicht auf den Schlosspark."

Bad Ditzenbach: Vinzenz Therme

Das Thermalwasser der Therme in Bad Ditzenbach speist sich aus der Canisiusquelle, die einen sehr hohen Gehalt an natürlicher Kohlensäure aufweist. Dessen wohltuende Wirkung spürt man bereits ab dem ersten Bad. Für noch mehr Entspannung sorgt die Saunalandschaft. Durch die Lage im Oberen Filstal hat man vom Außenbereich einen wunderbaren Blick auf die Schwäbische Alb. vinzenztherme.de

Ein kurzer Fußmarsch von 500 Metern trennt die Therme von den Stellplätzen. Eine Bewertung in der Stellplatz-Radar-App beschreibt ihn so: "Sauberer asphaltierter Parkplatz, nette Umgebung, ideal zum Übernachten auf der Durchreise."

Bad Griesbach: Wohlfühl-Therme

Das Gold von Bad Griesbach, das Thermalwasser, stammt aus einer Tiefe von bis zu 1520 Metern. Egal ob im Schwimmer- oder Therapiebecken: In der 1600 Quadratmeter großen Badelandschaft kann man es in vielfältiger Form genießen. Ebenso abwechslungsreich ist die Saunalandschaft im niederbayrischen Rottal. Besonders luxuriös wird es im Hamam, dem türkischen Dampfbad. Hier kann man verschiedene Anwendungen buchen, wie beispielsweise eine Schaummassage. wohlfuehltherme.de

Vom Mobilhafen Dreiquellenbad kommt man via Motorrad oder Fahrrad in 8 bzw. 5 Minuten zur Therme. Zu Fuß müssen Sie je nach Schrittempo etwa 20 Minuten für die 1,5 km einrechnen. Ein sehr zufriedener User der Stellplatz-Radar-App bewertet den Stellplatz durchweg positiv: "Top SP, Top Therme, super Gasthaus, alles perfekt, so wie man es sich wünscht."

Bad Göggingen: Limes-Therme Bad Göggingen

Für Abwechslung in der Therme in Niederbayern sorgen Sprudelliegen, Massageringe und -düsen, Whirlpools, ein Strömungskanal, ein Kneipp-Tretbecken, eine Sole-Sauerstoff-Kabine, ein großes Dampfbad, ein römisches Nymphäum und vieles mehr. Außergewöhnlich: Die Römer-Sauna befindet sich in einem originalgetreu nachgebauten Limes-Turm mit römischem Badehaus. Erholsam ist außerdem der 2000 Quadratmeter große Wellnessbereich. limes-therme.de

Therme und Stellplatz befinden sich in unmittelbarer Nähe. Das jüngste Erlebnis eins Users des Stellplatz-Radars lautet wie folgt: "Wir haben aktuell 12 € plus Kurtaxe bezahlt. Duschen und Toiletten im Bad incl., Entsorgung incl., bei Frischwasser ist ein dicker Schlauch empfehlenswert, Durchfluss geht auf Zeit! (10 Sek. ca. 80 Liter). Auf den Thermeneintritt bekommt man zusätzlich 30 Minuten mehr Aufenthalt."

Bad Herrenalb: Siebentäler Therme

Im Badebereich finden sich sprudelnde Pools, Massagedüsen, Nackenschwall- und Gegenstromanlagen. Zusätzlich werden Wassergymnastik, Aquahealing und Solarien angeboten. Saunen und Dampfbäder sowie Whirlpools und Anwendungen im Wellnessbereich sorgen für Entspannung. Besonders ist vor allem die Schwarzwaldsauna: Das urige Schwitzbad ist ein Kräuterdunstbad mit milder und feuchter Wärme, das nach mehrere hundert Jahre alten Traditionen konzipiert wurde und mit ätherischen Ölen aus Tannenreisig und Kräutern verwöhnt. siebentaelertherme.de

Wer kurze Wege mag, ist hier richtig: Stellplatz und Therme liegen direkt nebeneinander. Wollen Sie sich doch die Beine vertreten, ist ein Besuch in der naheliegenden Eisdiele laut der Bewertung in der Stellplatz-Radar-App empfehlenswert: "Sehr ruhig und sauber und bestes Eis im Café Paradiso (3 min um die Ecke)"

Bad Kissingen: KissSalis Therme

Im fränkischen Bad Kissingen können Sie, auf 8000 m² warmes und gesundes Thermalwasser genießen. In der KissSalis Therme führen vier Bausteine zu einem optimalen Erlebnis: Die Kombination aus Bewegung, wechselwarmen Anwendungen sowie körperliche und mentale Erholung. Der Teilweise unebene Stellplatz hat für Reisemobile angelegte und ausgewiesenen Areale. kisssalis.de

In Bad Kissingen finden Sie die Therme und den Stellplatz unter der selben Adresse. In der Stellplatz-Radar-App gibt es User, die immer wieder diesen Standort besuchen: "Wir machen oft Station hier. 1-2 Tage. Bis auf die Schräglage alles in Ordnung. Wir kommen gerne wieder."

Bad Krotzingen: Vita Classica Therme

Am Rand des Schwarzwalds gelegen, profitiert die Vita Classica Therme von einer der höchsten Kohlensäurekonzentrationen weltweit. Hier kann man sich in der Kuppelhalle im 36 Grad warmen Wasser treiben lassen oder den Strömungskanal erkunden. Sprudelliegen und Massagedüsen sorgen für Abwechslung. Wer noch mehr Entspannung sucht, wird bei den exklusiven Spa-Anwendungen fündig, zum Beispiel im japanischen oder indischen Bad. bad-krozingen.info/Vita-Classica

Acht Minuten zu Fuß trennen den Stellplatz von der erholsamen Therme. Da der Platz beliebt ist, lohnt es sich vorab zu reservieren: "Plätze sind ausreichend groß. Wer nicht im Vorfeld über die Webseite reservieren möchte, kann die freien Plätze wählen, wenn vorhanden. "

Bad Königshofen: Franken-Therme

Die Franken-Therme in Bad Königshofen zwischen Thüringer Wald und Naturpark Rhön bietet Strandfeeling am Heilwassersee, der mit einer Wassertemperatur von 28 bis 30 Grad als wärmster See Deutschlands gilt. Daneben kann man im Finnisch-Fränkischen Saunadorf schwitzen, zu deren Highlights die Brauhaus-Sauna mit Erlebnisaufgüssen und Bier zählt. BesucherInnen können sich außerdem mit Ayurveda-Anwendungen oder Spezialmassagen verwöhnen lassen. frankentherme.de

Therme und Stellplatz befinden sich hier direkt an der gleichen Stelle. Ein User, dem der Aufenthalt gut gefallen hat, beschreibt Therme und Stellplatz in der Stellplatz-Radar-App: "Schöner Stellplatz, ideal für eine ambulante Badekur, zum Radfahren auch gut! Personal in der Therme sehr nett! Gerne wieder!"

Bad Mergentheim: Solymar Therme

Entspannung und Spaß liegen hier nah beieinander. In der Solymar Therme im baden-württembergischen Taubertal können Badewillige in sechs Viatal- und Solebecken entspannen. Dazu kommt die prämierte Saunalandschaft mit einer Panoramasauna, die den Blick auf das schöne Taubertal gewährt. Der Stellplatz ist eher ein geschotterter Parkplatz, mit einzelnen Stellen an denen Bäume schatten geben. solymar-therme.de

Knappe 10 Minuten zu Fuß sind es vom Stellplatz bis zur Therme. Die meisten Bewertungen der Stellplatz-Radar-App sind sehr wohlwollend: "Ebene Stellfläche, schöne Umgebung. Platz auch für große Wohnmobile oder Womo mit Anhänger geeignet. Nachts relativ ruhig."

Bad Reichenhall: Rupertus Therme

Vor der prächtigen Kulisse der Alpen kann man in der Rupertus Therme das wohltuende Alpen-Salz genießen. Das unterirdische Soleschwebebecken mit seinem zwölfprozentigen Salzgehalt erinnert nicht von ungefähr an einen Salzsee. Die Solekonzentration ist hier so hoch, dass man sich mühelos vom Salz tragen lassen kann. rupertustherme.de Weitere Infos und Urlaubstipps für Ihren Campingurlaub finden Sie in unserem Campingreiseführer zum Berchtesgadener Land und Oberbayern.

15 Minuten an der Saalach entlang spazieren und schon ist die Therme erreicht: "Guter Stellplatz, fussläufig zum Kurpark und Altstadt. Wir waren zwei Nächte hier. Würden hier wieder Halt machen. Die aktuelle Baustelle nebenan hat uns nicht gestört, da es erst ab ca. 7:30 Uhr los ging."

Bad Rodach: ThermeNatur

Jeden Freitag von Oktober bis März kann man in Oberfrankens ThermeNatur bei Kerzenschein schwimmen und so ins Wochenende abtauchen. Cocktails aus dem Bistro dürfen dabei im Wasser verzehrt werden. Seit Frühjahr 2022 hat außerdem die neue Panorama-Sauna eröffnet, sodass es hier nun insgesamt 7 gibt. Regelmäßig finden Aufgüsse statt. Inmitten der der naturnah gestaltenten Saunawelt steht seit neuestem auch ein Baumwipfelpfad zur Erkundung bereit. Zwischen den Saunagängen kann man sich in der Kaminecke oder in kleinen Konkons ausruhen. therme-natur.de

Wer mit dem Reisemobil anreist, hat keinen weiten Weg bis zur Therme – denn direkt auf der Thermenaue befindet sich ein Stellplatz. Hier scheint alles zu passen: "Sehr schöner Platz. Sanitärhaus super. Platzwart total nett."

Bad Saulgau: Sonnenhof-Therme

In Oberschwaben lockt die umfangreiche Sonnenhof-Therme: Die Thermalbäder, die sieben Saunen, Solarien, Tauchbecken, die Therapiezentren und die Entspannungsinsel sind alle darauf ausgelegt, für Erholung zu sorgen. Ein besonderes Highlight ist der Kurgarten zwischen Therme und Teich am "Schönen Moos", auf dem BesucherInnen auf 1 Hektar Fläche verschiedene Themenbereiche wie den Aopthekergarten oder den Garten der Meditation kennenlenen können. bad-saulgau.de

Ein Stellplatz liegt keine 50 Meter Fußweg von der Therme entfernt: "Ein toller Platz. Gleich neben der Therme. Anmeldung in der Therme problemlos. Dame dort sehr nett und hilfsbereit. Vom Stellplatz in die Stadt sind es ca. 20 Minuten zu Fuß."

Bad Staffelstein: Obermain Therme

Die Obermain Therme wirbt damit die wärmste und stärkste Thermalsole in ganz Bayern zu sein. Körper und Geist zu regenerieren, vitalisieren, entspannen, pflegen und heilen steht in Oberfranken ganz oben auf der Liste. Die 15.000 Quadratmeter der Saunalandschaft laden dazu ein die Seele baumeln zu lassen. In den Herbstmonaten haben Thermenmeer und Saunaland extra lange geöffnet. obermaintherme.de

Stellplatz und und Therme liegen auf dem gleichen Gelände. Der befestigte Untergrund mit Rasengitter lässt den Stellplatz nicht nur wie einen Parkplatz aussehen. Der Stellplatz ist überwiegend eben und hat ein paar schattigen Plätze. Aber: "ACHTUNG!!, erst das "Einfahrschild" richtig lesen! Im Gegensatz zu den üblichen StP–Regel, werden die Plätze durch die Thermen–Mitarbeiter an der Anmeldung vergeben. Freier StP könnte bereits vergeben sein, dieses unübliche Verfahren ist ungewöhnlich und für ggf. zu Frust!"

Bad Steben: Therme Bad Steben Saunaland

Erst vor kurzem wurde das Saunaland in Oberfranken erweitert mit einem zusätzlichen Blockhaus mit Panorama-Sauna, einem Event-Spaß und einem Onsen-Heißbecken. Der schön angelegte Saunagarten bietet neben Sonnenliegen einen Naturbadeteich, in der Salzgrotte kann man Mineralien und Spurenelemente tanken. therme-bad-steben.de

450 Meter und sechs Minuten Fußweg sind die Therme und die Stellplätze voneinander entfernt. Vom Stellplatz an der Therme lassen sich auch Nordic-Walking-, Wander- oder Mountainbike-Strecken erkunden. Ein User der Stellplatz-Radar-App beschreibt den Stellplatz wie folgt: "Super Platz, alles was man braucht und noch mehr für 8 € muss das mal einer nachmachen. Ein Vorbild für andere gemeinde/ Städte."

Bad Urach: Alb Thermen

Das Biobad am Fuße der Schwäbischen Alb lohnt sich für alle, die ihr eigenes Erholungs- und Entspannungs-Tempo finden möchten. Will man sich jedoch (an)leiten lassen, dann bietet die Alb Therme sogenannte Arrangements, die sich auf individuelle Bedürfnisse zuschneiden lassen. Hierzu gehören zum Beispiel das "Bad nach einem langen Tag", "Thermen-Retro-Reise" oder auch "Bad nach Rad". albthermen.com

Vier Minuten über den Parkplatz und schon ist die Therme erreicht. Der Parkplatz-ähnlich Stellplatz liegt direkt neben einem Wald, bietet allerdings wenig Schattenfläche. Preis-Leistung finden die Bewertungen aus dem Stellplatz-Radar gut: "Stellplatz für diese Stellplatzgebühr sehr gut. 10 Euro incl Strom, freies Wlan und Entsorgung. Nahe der Bundesstrasse (Nachts war es ruhig) und den Wasserfällen."

Bad Waldsee: Waldsee-Therme

Die Waldsee-Therme rühmt sich, die heißeste Quelle in ganz Oberschwaben zu beziehen. Das Quellwasser aus 2.000 Metern Tiefe ist 65 Grad heiß. Das Wasser lässt sich in einem der vier Becken oder Im Schwimmkanal genießen. In einer Dampfgrotte und 6 Saunen können BesucherInnen schwitzen, in der Finnischen und der Urbachsauna finden täglich mehrere Aufgüsse statt. Das Day-Spa-Angebot umfasst je nach Paket Ganzkörpermassagen mit Hot Stone oder Duft-Ölen und ein Rhassulbad mit Wadseer Moorzeremonie. waldsee-therme.de

Zu Fuß sind die 500 Meter, zwischen Therme und Stellplatz, in 5 Minuten zurückgelegt. Perfekt für alle, die gerne mit dem Fahrrad anreisen: "Platz ist sauber, Strom für den der ihn braucht vorhanden, V+E ist da, Parzellen groß, kommen gerne wieder. Mit dem Fahrrad kann man alles schnell erreichen, egal ob Altstadt oder Lebensmittelläden."

Bad Windsheim: Franken-Therme

Der terassenförmig angelegte Platz, bietet Plätze für Mobile über 10 Meter und ein schönes Panorama auf den Steigerwald. In der Franken-Therme kann man sich im Außenbereich auf dem Salzsee mit hochprozentiger Sole treiben lassen und das Gefühl von Schwerelosigkeit genießen. Fünf heiße Saunen und eine Schneesauna sorgen für Abwechslung. Neu ist außerdem das Schwebe-Erlebnis für alle Sinne, das von stimmungsvollem Licht und entspannenden Klängen begleitet wird. franken-therme.net

Der Stellplatz in Bad Windsheim wurde zeitgleich zum Baubeginn der Franken-Therme geplant. Die Entfernung zwischen beiden ist mit unter 100 Meter komplett zu vernachlässigen. Auch sonst scheint alles gut zu sein: "Freundlicher und kompetenter Empfang. Ein Stellplatz ausgelegt auf Effizienz, es ist alles da, was man für einen Kurzaufenthalt benötigt. Nähe zur Therme, Park und Altstadt ist klasse."

Bad Wörishofen: Therme

Die Südsee auch in Deutschland erleben? Das geht in der Therme Bad Wörishofen im Unterallgäu. Türkisblaues Heilwasser, Palmen, exotische Thermenlandschaft und faszinierende Sauna Attraktionen lassen einen in das Urlaubsparadies eindringen. Der Einlass ist auf ein Mindestalter von 16 Jahren beschränkt, wodurch kein Kinderlärm die Entspannung stören kann. therme-badwoerishofen.de

Stellplatz und Therme liegen hier direkt nebeneinander. Das Duschen kostet extra: "Leider keine kostenlose Duschmöglichkeit vorhanden, Duschen nur innerhalb der Therme nach Bezahlung von 16 € pro Person für 2 Stunden Badnutzung möglich. Toiletten innerhalb der Öffnungszeiten im Thermengebäude kostenlos nutzbar"

Bad Wurzach: Therme feelMOOR

Entspannen auf hohem Niveau geht in der 5-Sterne-Therme in Oberschwaben ohne Probleme. Die Therme bietet eine Innen- und ein Außenbecken, eine großzügige Saunalandschaft und ein Wohlfühlhaus, in dem ein besondere Wohlfühl-Flair aufkommt. 12 Wohnmobilen bietet der Stellplatz Raum. Diese liegen überwiegend im Schatten und sind auch alle eben. feelmoor.de

Der Thermen eigene Stellplatz liegt 350 Meter entfernt. Vorsicht: "Aktuell wird der Platz renoviert. Der alternative SP ist beim alten Hallenbad am Birkenweg 4 an der B 465 am nördlichen Ortsausgang in Richtung Unterschwarzach" (verfasst am 3. Oktober 2022)

Bayreuth: Lohengrin Therme

Die Therme in Bayreuth bietet 1000 Quadratmeter Wasserfläche, acht Saunen und jede halbe Stunde einen Aufguss. Der Eintrittspreis beinhaltet ein Aktivprogramm mit Kursen wie Wassergymnastik, Tai Chi und Aqua Sound. Der Spa-Bereich bietet Wellness-Pakete für Einzelpersonen oder Paare mit Öl- oder Seifenbürsten-Massagen, Rasulbad, Brechelbad und Schoko-Packungen. lohengrin-therme.de

Ein kleiner Spaziergang vorbei an kleinen Seen liegt zwischen der Therme und dem Stellplatz. Aber Augen auf bei der Platzwahl: "Der Stellplatz an sich ist schön aber im oberen Beteich gibt es keinen Strom. Daher geb ich bei Ausstattung nur 3 Sterne."

Beuren: Panorama-Therme

Sieben unterschiedlich temperierten Becken kann man auf der Schwäbischen Alb in Beuren erleben. Neben den Thermalwasser- und einem Kaltwasserbecken (24 bis 40 Grad), finden Sie auch einen großzügig angelegten Dampfbadbereich oder eine einzigartige Thermengrotte. Natürlich darf eine Saunalandschaft zum Ausschwitzen nicht fehlen. panorama-therme.de

Nur eine Minute Fußweg liegt zwischen dem Stellplatz und der Therme. Der Untergrund ist gefestigt da der Stellplatz direkt auf dem Parkplatz der Therme liegt. Eine Bewerbung für den Platz aus der Stellplatz-Radar-App lobt das Gesamtpaket: "Guter Platz. Für 6 Euro. Für 5 Fahrzeuge geeignet. Super saubere sanitär Einrichtung in der Therme ( noch vor der Kasse). Therme sehr schön. Man kann auch sehr gute Wanderung mach zb auf eine Burg ( Hohenneufen)."

Breitenbrunn: Naturtherme

Für den Winter ist diese Therme leider nicht geeignet und wird deshalb nur von April bis Oktober betrieben. Die offen gestalteten überdachten Becken und der Schwimmteich bieten Badespaß für jung und alt, bei 33-34° C Beckentemperatur. naturtherme-bedernau.de

Keine 50 Meter trennen hier Therme und Stellplatz. Der gebührenpflichtige Stellplatz ist zum großen Teil uneben und hat kaum Schatten. Wer Frösche liebt, kommt hier auf volle Kosten: "Einfacher, aber sehr schöner Platz. Was für ein tolles Froschkonzert. wow."

Erding: Therme

Erding will die größte Therme der Welt bieten. Echte Südseepalmen und Cocktails am Pool verwandeln den Aufenthalt in einen Urlaub. Wellness und Erholung für den Körper finden Sie in den klassischen Spa Bereichen der VitalTherme & Saunen. Für Aktion sorgen 27 Wasserrutschen mit 3 verschiedenen Schwierigkeitsleveln. therme-erding.de

Einzig der für 40 Wohnmobile ausgelegte Stellplatz, kann nicht mit seiner Schönheit überzeugen. Braun geschotterter Boden und fehlender Schatten laden nicht zum Wohlfühlen ein. Ein User bewertet die den Stellplatz in der Stellplatz-Radar-App wie beschrieben: "Der Platz bietet sehr viele Stellplätze und ist eben. Die Lage direkt neben der Therme und Erding ist gut. Zum Übernachten völlig ok."

Hersbruck: Fackelmann Therme

Im Nürnberger Land, direkt neben dem Erholungsgebiet Hersbruck, liegend die Fackelmann Therme. Durch ihr staatlich anerkanntes Heilwasser ist ein Aufenthalt nachweislich gesundheitsfördernd. Hier kann man baden oder im naturnahen Saunapark saunieren. Der Blick auf die Landschaft der Frankenalb und das Bistro lädt zum Verweilen ein. fackelmanntherme.de

In Hersbruck können Sie gemütlich ohne langen Fußweg vom Stellplatz zur Therme spazieren. Der Stellplatz hat geschotterten Untergrund und ist gebührenpflichtig. Bei der Entsorgung müssen Sie aufpassen: "Ruhiger Platz, freundliche Unterstützung in der Therme. Entsorgungsstation schlecht geplant. Für Abwasser einen Schlauch mitnehmen."

Lindau (Bodensee): Therme Lindau

Eine Therme im Premiumformat finden Sie am Bodensee. Auf der 13.000 m² großen Nutzfläche können sich Gäste an einem Paradies aus Wärme und Wasser erfreuen. Die Therme ist in einer minimalistischen Architektur gestaltet, was sie zu einem perfekten Erholungsort für die Sinne machen soll. therme-lindau.com

Direkt am Bodensee liegen die Therme und der Stellplatz nebeneinander. Der Stellplatz hat geschotterten Untergrund. Der Ausblick ist schön, kann aber nicht über die Mängel des Platzes hinwegtäuschen: "Lage super für Unternehmungen, leider läuft eine Bahnstrecke nebenan. Der Stellplatz ist für diesen Preis nicht schön."

Mistelgau: Therme Obernsees

Die Therme in der Fränkischen Schweiz besteht aus einem Saunaparadies und einer Badewelt. Die Innen- und Außenbecken sind 30 bis 36 Grad warm und bieten Spiel und Entspannung für Groß und Klein. Der 5-Sterne-Saunabereich wurde vom Deutschen Saunabund ausgezeichnet: Im Jura-Steinbad kann man wie die alten Römer dampfbaden, im fränkischen Kräutersanarium während der 4-Farben-Lichttherapie ins Träumen kommen oder in der Fränkischen Bier- und Genuss-Sauna bei 90 Grad mit Blick auf den Saunasee schwitzen. therme-obernsees.de

In Mistelgau befindet sich die Therme direkt neben dem Stellplatz. Ein User der beschrieb den Stellplatz kurz als: "Absolut top! Gibt nix zu bemängeln👍alles wie beschrieben!"

Waldbrunn: Therme

Mit dem Blick auf den Katzenbuckel, dem größten Berg des Odenwaldes, kann im Ruhebereich der Therme Waldbrunn, die Seele dem Alltag entfliehen. Möchten Sie ihrem Körper und Gesundheit etwas Gutes tun, ist ein Besuch in der Niedertemperatur-Infrarotkabinen genau das Richtige. Die Infrarotwärme fördert die Durchblutung im Körper und in den Organen, im Muskelgewebe, im Bindegewebe oder auch der Haut. katzenbuckel-therme.de

Hier sind Sie weniger als 2 Minuten zu Fuß unterwegs bis Sie die Therme erreicht haben. Aber Vorsicht: "Stellplatz auf der Busspur, sehr schräg, leider auch ohne Strom, Therme und Umgebung jedoch sehr schön."

Weißenstadt: Therme Siebenquell

Direkt neben dem Fichtelgebirge gibt's Wellness und Erholung pur in Franken. Die Therme Siebenquell hat nicht nur neun Erlebnissaunen, sondern auch Mineralienbäder, Außenbecken, eine Poolbar, eine Schneekammer und Bistros. Eine Besonderheit der Therme sind die Schwefel-Thermalwasser, die zu den fluoridhaltigsten Wassern der Republik gehören. siebenquell.com

In Weißenstadt liegen Stellplatz und Therme nebeneinander auf dem gleichen Gelände. Das sagt eine Bewertung über den Stellplatz: "Alles in Ordnung. Stellplatz sauber, Entsorgung sehr gut, Anmeldung im Hotel funktioniert gut. Man bekommt einen Schlüssel für den Stellplatz und kann damit die Kette öffnen und drauf fahren."

