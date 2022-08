An allen Ecken und Enden lassen sich Reisemobile ergänzen, aufrüsten oder verbessern. Auch das Basisfahrzeug selbst kann jede Menge Updates bekommen. Welche Gimmicks dem Wohnmobil Bonuspunkte bringen, testen wir in dieser Kategorie.

Remis Sonnenblenden-Adapter

Ist: eine praktische Möglichkeit, den Verstellbereich der Sonnenblenden erheblich zu erweitern.

(+) Kann einfach in die Originalaufnahmen der Sonnenblenden beim Fiat Ducato und baugleichen Fabrikaten eingeschraubt werden. Blenden abschrauben, Adapter fixieren und daran die Sonnenblenden wieder anbringen.

(-) Kann nicht: Ohne Adapter ist bei installierten Faltrollos der Verstellbereich der Original-Sonnenblenden stark eingeschränkt. Die Blenden lassen sich nicht weit genug nach vorne klappen und behindern so erheblich die Sicht nach vorn. Außerdem verhindert die obere Führungsschiene der Faltrollos, dass sich die Blenden Richtung Tür schwenken lassen, um seitlich einfallende Sonnenstrahlen abzuschirmen. Der Remis-Adapter vergrößert am Drehpunkt der Blenden den Abstand zum Dachhimmel und stellt so den benötigten Schwenkbereich wieder her.

Handschuhfach-Ablage von AGLO

Ist: eine mobile Ablage für Handy, Tablet, Stifte oder Geldbeutel und hat zudem zwei Cupholder integriert.

(+) Kann passgenau auf das geöffnete Handschuhfach in der Mittelkonsole des Fiat Ducato (ab Baujahr 2006) und der baugleichen Citroën-/Peugeot- Modelle gelegt werden. Der Inhalt des Handschuhfachs kann dort bleiben, da die Ablage leicht wieder abnehmen lässt. Rutschfeste Einlagen in den Ablagefächern halten den Inhalt während der Fahrt an Ort und Stelle. Die beiden Cupholder sind groß genug, um sogar 1,5-Liter-Flaschen aufzunehmen. Auf der Fahrerseite kommt diese allerdings dem Schaltknüppel etwas in die Quere. Die Ablage integriert sich zudem so unauffällig ins Gesamtbild, dass das Klappfach darunter fast schon zum Geheimfach für Wertsachen wird.

(-) Kann nicht für kleine Flaschen (0,33 Glas, 0,5 PET) verwendet werden, da es in den Cupholdern keine Haltevorrichtung für kleine Durchmesser gibt. So können diese in scharfen Kurven oder beim Bremsen umfallen.

Wegfahrsperre Heyner Pedalblock Pro

Ist: eine Diebstahlsicherung mit Zahlenschloss, klassifiziert nach Protection-Level 4 (höchste Sicherheitsstufe).

(+) Kann als Wegfahrsperre bei länger an einem Ort abgestellten Fahrzeugen oder unterwegs genutzt werden. Speziell für letzteren Einsatz gehört eine Tasche zum Lieferumfang, in der die zwei Kilogramm schwere Kralle verstaut wird. Neben mechanischem Diebstahlschutz sollen die rot abgesetzten Teile schon optisch dafür sorgen, dass potenzielle Langfinger vom Fahrzeug ablassen. Der fünfstellige Code des Nummernschlosses lässt sich leicht mit dem beiliegenden Werkzeug ändern. Wichtig für sicheren Diebstahlschutz: Die Lenkradverstellung muss komplett eingeschoben und am unteren Anschlag sein. Steht die Säule nicht in dieser Endposition, lässt sie sich noch zusammenschieben und das Pedal-Lenkradschloss mühelos entfernen.

(-) Kann nicht in Fahrzeugen genutzt werden, die stehende Pedale haben.

Milenco BC-Lock manuelle Wegfahrsperre

Ist: eine recht einfache, aber effektive Diebstahlsicherung, die eine Betätigung von Kupplung und Bremse mithilfe einer abschließbaren Box verhindert.

(+) Kann den Fahrzeugdiebstahl auf zwei Arten vereiteln: In erster Linie wird die Nutzung von Brems- (Brake: B) und Kupplungspedal (Clutch: C) verhindert, indem diese durch eine abschließbare (Schloss: Lock) Box gesichert werden.

(+) Kann abschrecken. In zweiter Instanz wirkt die Box mit ihrer auffällig knallgelben Farbgebung schon von außen abschreckend. Die Aussicht, im aufgebrochenen Fahrzeug unkalkulierbar viel Zeit für das Öffnen der Box aufzubringen, dürfte die meisten Langfinger bereits nach einem flüchtigen Blick in den Innenraum von ihrem Plan abbringen.

(-) Kann nicht universell in jedem Fahrzeug eingesetzt werden, da die Aussparungen für Brems- und Kupplungspedal speziell auf Fiat Ducato und die nahezu identischen Modelle von Peugeot und Citroën abgestimmt sind. Kostet 114 Euro und ist online in verschiedenen Ausführungen bei Frankana-Freiko erhältlich.