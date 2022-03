Aston Martin, BMW, Ferrari, Porsche: RM Sotheby's versteigert am 5. März in Amelia Island Oldtimer und Youngtimer aus acht Jahrzehnten. Wir zeigen eine Auswahl.

Auktionen wie jene, die am Samstag, 5. März 2022 in Amelia Island, Florida stattfindet, wirken manchmal wie ein sehr zufällig zusammengestelltes Automuseum: Traumautos aller Jahrzehnte neben Alltäglichem, Millionen-Klassiker neben Bezahlbarem. Doch der Preis, den am Ende jemand bietet, sagt noch nichts aus über den Wert, den ein Auto haben kann. Was ein Traumauto ist, definieren nicht alleine Schätzwert oder Höchstpreis. Das kann rein subjektiv sein, Geld spielt dabei eine Nebenrolle. Wir haben aus dem Angebot von RM Sotheby’s elf potentielle Traumwagen ausgesucht. Die Auswahl ist weder zufällig noch objektiv. Autos aus acht Jahrzehnten sind dabei – von acht Marken.

Aston Martin Vanquish S

Natürlich müssen wir über James Bond sprechen, wenn es um Aston Martin geht. Der britische Geheimagent ist schließlich der berühmteste Fahrer dieser sehr britischen Marke. Pierce Brosnan soll sich sogar selbst einen Vanquish zugelegt haben, nachdem er 2002 in "Stirb an einem anderen Tag" einen fuhr – die drei James-Bond-Filme davor mussten ohne Aston Martin auskommen.

Heute gelänge es, einen Vanquish S für die Hälfte des damaligen Neupreises zu kaufen – sollte die Prognose von RM Sotheby’s eintreten, die den Wert des 2005 gebauten Coupé auf 110.000 bis 135.000 Euro schätzt. Die Laufleistung von 1.699 Meilen (2.718 km) entspricht wahlweise der eines viel gefahrenen Vorführ- oder eines geschonten Jahreswagens. Dabei handelt es sich sogar um die 528 PS starke S-Version, die laut Werksangabe 200 Meilen pro Stunde schafft. Für diese 320 km/h machen andere Autos dann doch deutlich mehr Krawall als der Gentleman Racer aus Newport Pagnell. Die Farbe heißt übrigens Glengarry Gold und James Bond musste noch ohne S auskommen, weil das Topmodell erst zwei Jahre nach der Filmpremiere auf dem Pariser Autosalon Premiere hatte. Wenn das mal nicht genügend Gründe sind, auf dieses Auto bieten zu wollen.

Ferrari Testarossa

Vielleicht liegt es daran, dass er nicht rot ist. Wobei ein Testarossa in nero kaum weniger dramatisch wirkt als in rosso. Pininfarinas Linien vermag an diesem Mittelmotor-Sportwagen auch kein tiefes Schwarz zu schlucken. Es handelt sich um eines von 266 US-Modellen, die Ferrari 1991 gebaut hat, weshalb die "320" am Ende der Tachoskala nur klein zu sehen ist und die Lufthutze ein drittes Bremslicht nicht unbedingt verschönert. Das sei dem schwarzen Testarossa verzeihen, denn die Laufleistung ist auch nur dann gerade eben vierstellig, wenn man sie in Kilometern angibt: 1.072 km oder 670 miles. Für 125.000 bis 160.000 Euro kann man sich dieses einstige Posterauto der Achtzigerjahre in die Garage stellen.

Weitere Traumwagen von der RM Sotheby’s Auktion in Amelia Island finden Sie in der Galerie. Darunter auch zwei Modelle, die Millionen wert sind.