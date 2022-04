Dieser wunderschöne Ford Mustang V8 Fastback aus dem Jahr 1965 hat bereits eine Atlantiküberquerung hinter sich, wurde in Deutschland überholt und neu lackiert. Der Mustang stammt von einem älteren Herrn aus Arizona, der dieses Auto in einem sehr guten Zustand verkaufte. Arizona gilt auch als das Eldorado für Oldtimer-Enthusiasten, da es dort so gut wie keine Feuchtigkeit gibt, wodurch die Oldtimer sehr wenig bis keinen Rost aufweisen.

Eine sehr gute Substanz, perfektes Blech und ein originaler Unterboden (weitestgehend noch mit der bei der Produktion 1965 aufgebrachten rotbraunen Rostschutzfarbe versehen!) sind die Grundzutaten für diesen wunderschönen Mustang. Nun entferne man den vorhanden thermoplastischen Lack und schleife ihn bis auf das Blech ab. Dann noch Kleinigkeiten füllern und man bediene sich der Farbe Highland Green. Das Endergebnis ist ein Fastback in einem so guten Zustand, wie als sei er frisch vom Band gerollt. Genau solch ein Fastback würde sicherlich auch den Geschmack von Steve McQueen treffen. Die Innenausstattung wurde im gleichen Zug mit einer neuen Polsterung, neuen Bezügen, neuen Seitenverkleidungen sowie zahlreichen neuen Chromapplikationen versehen. Diese wertet den beigen Innenraum ungemein auf. Die im Innenraum vorhandenen lackierten Flächen wurden ebenfalls vollständig neu lackiert. Dann noch das äußerst hochwertige Holzlenkrad, einfach nur ein Träumchen!

277 PS starker V8

Der Blick in den Motorraum lässt nicht nur Herzen von Mustang-Enthusiasten höherschlagen. Der Motor sieht aus wie neu und bei der Neulackierung ist der Motorraum nicht ausgespart worden. Original wurde der Fastback 1965 als A Code mit einem 289cui V8 Motor ausgeliefert. Die Motorleistung lag damals schon bei satten 225 PS. In den USA wird die Leistung anders als bei uns gemessen, von daher kann hier immer etwas Leistung abgezogen werden, sodass diese mit der in Europa zusammenpasst. Der Motor wurde aufgearbeitet, revidiert und es wurde noch mehr Leistung aus dem V8 Triebwerk geholt. Eine Edelbrock Performer Ansaugbrücke sowie Aluminiumköpfe, ein Holleyvergaser, neue Kolben und ein Fächerkrümmer verhelfen diesem 289cui Motor nun zu satten 277 PS. Diese wurden auf einem Leistungsprüfstand gemessen und sind anhand eines Diagramms nachvollziehbar.

Die Pferdchen unter der Haube machen unglaublich viel Spaß, da wandern die Mundwinkel von ganz allein nach oben. Ein der Leistungssteigerung entsprechendes Automatikgetriebe wurde nachträglich verbaut, wodurch sich die Fahrdynamik ebenso verbessert hat. Hierbei handelt es sich um ein AOD Getriebe, welches einen zusätzlichen 4. Gang bietet und somit einen großen Unterschied zum originalen 3. Gang Automatikgetriebe macht. Infolgedessen kann der Mustang mit höheren Geschwindigkeiten gefahren werden, ohne gleich in höheren Drehzahlen unterwegs zu sein. Das schont nicht nur den Motor, sondern auch den Verbrauch. Der GT Doppelauspuff, welcher in Kombination mit dem Fächerkrümmer für einen phänomenalen V8 Klang sorgt, unterstreicht den Spaßfaktor und sorgt für ordentliche Muskelbewegung in der Wangenregion. Dieser verleiht dem Mustang genau den Klang, den solch ein V8 verdient. Einfach Gänsehaut pur!

Nimm ihn! Er will Dich auch!

Für eine anständige Verzögerung bietet der Mustang eine Scheibenbremse vorne inklusive Bremskraftverstärker. Zusätzlich ist eine Servolenkung verbaut, welche kinderleichten Rangierarbeiten ermöglicht. Natürlich befinden sich sämtliche Chromanbauteile in einem hervorragenden Zustand. Die GT Nebellampen im Frontgrill sind ebenfalls zu erwähnen. 15 Zoll US Mags Felgen mit neuen Reifen geben dem Fastback zum Schluss genau den sportlichen Look, den er verdient. Der Unterboden wurde lediglich gereinigt und nicht mit Unterbodenschutz versehen. So kann er richtig in Augenschein genommen werden. Du verspürst nun das dringliche Gefühl, solch ein atemberaubendes Fahrzeug Dein eigen zu nennen? Man muss ja nicht Steve McQueen heißen und in San Francisco wohnen, um so einen mega-coolen Mustang zu fahren… Nimm ihn! Er will Dich auch!