Dem Unternehmer Romano Artioli hat die Autowelt zwei ganz unterschiedliche Sportwagen zu verdanken: Den Lotus Elise. Beide sind dem Unternehmer nicht gut bekommen, er musste 1995 für Bugatti Insolvenz anmelden. Keine 130 EB 110 wurden während vier Jahren im eigens errichteten Werk in Campogalliano gebaut. Zu seiner Zeit galt der Supersportwagen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 351 km/h als schnellstes Serienfahrzeug der Welt. Auch Michael Schumacher hat einen besessen. Damals kostete ein EB 110 neu 690.000 D-Mark. Heute liegen die Preise laut Marktbeobachter Classic-Analytics bei einer halben bis Dreiviertelmillion Euro. Doch es gibt Ausreißer wie jenen EB 110 Super Sport, den RM Sotheby's 2019 in Paris für 2,03 Millionen Euro versteigert hat.

Bugatti EB110 GT Prototyp in der Auktion

Dieser Bugatti EB110 GT ist ein Einzelstück. In der Zählung der 139 Exemplare, die offiziell die Werkhallen verließen, taucht das jetzt zum Verkauf stehende Auto nicht auf, weil es ein Prototyp ist. Das ist fahrbar und es war schon in der Schweiz, Monaco, den Niederlanden und den USA zugelassen. Während seiner Zeit in den Niederlanden führte eine deutsche Werkstatt die Wartung durch. Seine Laufleistung von 1.095 Kilometer dürfte eine der niedrigsten für einen EB110 sein.

Seit 2015 ist ein Sammler aus Chicago der Eigentümer dieses EB110 GT. Ende Juni 2021 hat der Händler Copley Motorcars Needham im US-Bundesstaat Massachusetts versucht, das seltene Auto zu verkaufen – oder er hat es verkauft. Auf jeden Fall war der Prototyp jetzt wieder im Angebot, und zwar mit der gleichen Kilometerleistung. Das Fahrzeug soll sich in einem Auslieferungszustand befinden, dementsprechend hoch ist der Preis: Die Experten des Auktionshauses RM Sotheby’s erwarteten einen Erlös in Höhe von 1,75 bis 2,2 Millionen Euro. Erzeilt wurden 2,1 Millionen US-Dollar, umgerechnet 1,93 Millionen Euro.

Bugatti EB 110 Super Sport mit 916 km

Nur 30 mal baute Bugatti den EB 110 Super Sport. Einen davon hat RM Sotheby’s am 6. Februar 2019 in Paris während der Auktion zur Retromobile versteigert. Die Messe gilt als Auftakt im europäischen Oldtimerjahr, die Auktion als erstes Preisbarometer der Branche. Etwa 80 Autos waren in der Auktion, darunter drei Bugatti.

Echte Raritäten also und – passend zum 110. Geburtstag der Firma Bugatti – drei Modelle aus der Geschichte der Marke: Der EB 110 Super Sport von 1994 stammt aus der Zeit des ersten Comebacks unter Romano Artioli. Der Supersportwagen mit aufgeladenem V12 wurde 1991 präsentiert, der leichtere und stärkere Super Sport kam ein Jahr später. Sein 3,5-Liter-V12 mit vier Turboladern leistet 600 PS. Die Beschleunigungszeit für den Spurt von null auf 100 km/h ist mit 3,2 Sekunden angegeben, die Höchstgeschwindigkeit mit 348 km/h. Das zu versteigernde Exemplar ist gerade mal 916 Kilometer gelaufen. Versteigert wurde das Auto für 2,03 Millionen Euro.

Bugatti Nummer zwei und drei: Veyron und Chiron

Das ist viel Geld. Günstiger kommt man jedoch kaum an einen neuwertigen Bugatti. Die Preise für einen Veyron oder erst recht für den Chiron liegen höher. Bei derselben Auktion versteigert RM Sotheby’s einen Chiron an, der als 2018er-Modell neu an Bugatti Düsseldorf ausgeliefert wurde. Lackiert ist der 1.500 PS starke Sportwagen ganz klassisch in den Bugatti-Farben Blau und Schwarz. Weil das Modell auf 500 Exemplare limitiert und längst ausverkauft ist, ist dies eine Möglichkeit, an ein schnell verfügbares Exemplar zu bekommen. Mit 2,275 Millionen Euro lag der Verkaufspreis leicht unter dem Schätzwert.