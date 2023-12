Computer, Laptops, Tablets und Smartphones. Sie gehören heute zur Grundausstattung des täglichen Lebens. Für die meisten Menschen stellt sich nicht mehr die Frage, ob sie sich die neue Generation eines digitalen Endgerätes zulegen – allenfalls wann und wie sie das tun möchten. Denn: Vielfältig geworden ist nicht nur die digitale Technologie, es sind auch die Möglichkeiten, diese anzuschaffen.

Als die beiden wichtigsten Alternativen zum klassischen Neu- und Privatkauf gelten die Modelle „Abo“ und „refurbished“: Im ersten Fall kauft man das Gerät nicht mehr, sondern nutzt es lediglich als Mieter im Rahmen eines Abonnements. Im zweiten Fall erwirbt man ein gebrauchtes Gerät bei einem Anbieter, der darauf spezialisiert ist, Second-Hand-Devices anzukaufen und für neue Nutzer:innen wieder fit zu machen. „Refurbished" ist der englische Begriff für generalüberholt. Bevor der Anbieter die Geräte zum Verkauf anbietet, hat er sie eingehend kontrolliert, gereinigt und bei Bedarf auch repariert.

Was aber spricht für diese Alternativen und was dagegen? Wir zeigen euch die wichtigsten Vor- und Nachteile im Überblick.

Refurbished – oder: Der ist doch noch gut!

Wiederaufgefrischte Second-Hand-Geräte zu kaufen, hat in der Tat einige unbestreitbare Vorzüge: Einer der wichtigsten ist die unmittelbare Kostenersparnis. Im Vergleich zum Kauf eines Neugerätes könnt ihr hier mit einem weitaus niedrigeren Preis rechnen, ohne größere Einbußen bei der Qualität. Aufgrund der umfassenden Generalüberholung, die seriöse Anbieter wie Refurbed, Back Market oder auch Apple selbst vornehmen, kann man sich dort darauf verlassen, dass die Geräte in einem gutem Zustand sind und zuverlässig funktionieren.

Daneben ist der Kauf von refurbished Geräten umweltfreundlich: Durch die Verlängerung der Lebensdauer dieser Geräte entsteht weniger Elektroschrott.

All dies kann aber nicht über einige ebenso offensichtliche Nachteile beziehungsweise Risiken hinwegtäuschen: Es geht schon damit los, dass refurbished Geräte nicht immer uneingeschränkt verfügbar sind. Es handelt sich um einen Gebrauchtmarkt, der sich nicht in erster Linie an der aktuellen Nachfrage orientiert, sondern auch an der Verfügbarkeit von Geräten aus zweiter Hand. Solltet ihr also an einem bestimmten Modell interessiert sein, kann es euch passieren, dass dieses Gerät schlichtweg nicht erhältlich ist – oder die Suche danach viel Zeit in Anspruch nimmt.

Auch mit den Garantien von refurbished Angeboten ist es so eine Sache. Mitunter sind ihre Laufzeiten deutlich kürzer als bei Neugeräten. Deshalb Achtung: Auch wenn seriöse Plattformen in der Regel brauchbare Garantien für ihre Produkte anbieten, empfiehlt es sich, die Garantiebedingungen sorgfältig zu lesen. Überzeugt euch, dass euer Kauf angemessen abgesichert ist.

Tipp: Achtet dabei auch auf die Rückgaberegelung. Welche Bedingungen gelten für eine Reparatur oder den Austausch des Gerätes, falls technische Probleme auftreten? Auch das ist zu bedenken.

Und da ist noch ein Thema, das wir kurz ansprechen müssen: Immer wieder gibt es Berichte über Betrugsfälle mit gestohlenen oder defekten Geräten. Um dem aus dem Weg zu gehen, seid ihr gut beraten, euch an die etablierten Anbieter zu halten.

Ein Abo – oder: einfach immer auf dem neuesten Stand

Abonnements – kurz Abos – für Hardware erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Jederzeit das aktuellste Gerät zu nutzen, ohne dafür gleich den vollen Kaufpreis entrichten zu müssen – diese Möglichkeit ist für viele ausgesprochen attraktiv. Das GRAVIS-Abo ist das beste Beispiel: Hier könnt ihr euer Gerät während der Laufzeit schon nach kurzer Frist ohne Weiteres auf ein aktuelleres Modell upgraden und zahlt lediglich die kleine preisliche Differenz hinzu.

Auf diese Weise bieten Abos größtmögliche Flexibilität: Man kann die Geräte auch gezielt nur für einen bestimmten Zeitraum nutzen, ohne sie dauerhaft zu besitzen. Interessant ist das nicht nur für Menschen, die technisch jederzeit up to date sein möchten, sondern auch für alle, deren Lebens- und Arbeitsumstände sich öfter mal verändern. Neben diesen Upgrade-Möglichkeiten beinhalten selbstverständlich auch die Abo-Modelle meist zusätzliche Leistungen wie Versicherungsschutz und Reparaturservices.

Die Vorteile solcher Abonnements sind offenkundig. Und doch gibt es ein paar potenzielle Nachteile, auf die hier auch hingewiesen sei: Bei sehr langen Nutzungszeiträumen können die monatlich zu entrichtenden Abogebühren in der Summe höher ausfallen als der Kaufpreis eines Neugerätes. Deshalb ist es wichtig, vor dem Abschluss gut zu überlegen und zu kalkulieren: Wie lange möchte ich das gewünschte Gerät voraussichtlich nutzen? Es wird sich dann zeigen, was für euch wirtschaftlich sinnvoller ist, ein Abonnement oder vielleicht doch ein Neukauf. Denn in der Regel verpflichtet ihr euch zu einer bestimmten festgelegten Vertragslaufzeit. Noch ein Tipp: Achtet auch darauf, ab welchem Zeitpunkt Upgrades möglich sind. Nicht jeder Anbieter bietet diese Option schon so frühzeitig.

Fazit: Refurbished oder Abo – eine Frage individueller Präferenzen

Also, lieber ein refurbished Gerät oder lieber ein Gerät im Abo? Bei dieser Frage kommt es letztendlich auf eure persönlichen Präferenzen, Bedürfnisse und finanziellen Möglichkeiten an. Vor diesem Hintergrund solltet ihr die hier zusammengefassten Vor- und Nachteile noch einmal sorgfältig abwägen.

Refurbished:

Kostenersparnis im Vergleich zum Kauf eines Neugerätes

Geringere Umweltauswirkungen durch Verlängerung der Lebensdauer von Geräten

Qualitätsprüfung und Reparatur der Geräte vor dem Verkauf

Möglicherweise eingeschränkte Modellauswahl und kürzere Garantiezeiten

Risiko von betrügerischen Angeboten oder gestohlenen Geräten

Abo-Modell:

Zugriff auf die neuesten Geräte und regelmäßige Aktualisierung

Geringere Anfangsinvestition im Vergleich zum Kauf eines Neugerätes

Zusätzliche Leistungen wie technischer Support und Versicherungsschutz

Größtmögliche Flexibilität, um auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben

Langfristige monatliche Zahlungen und potenziell höhere Gesamtkosten bei langen Nutzungsdauern

Denkt darüber nach, welche Aspekte euch am wichtigsten sind – ob es um Kosten, Umweltfreundlichkeit, Flexibilität oder das Eigentum an einem Gerät geht. Berücksichtigt auch eure finanziellen Möglichkeiten und ob ihr bereit seid, langfristig monatliche Zahlungen zu leisten. Dann trefft ihr die passende Entscheidung für euch.