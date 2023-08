Samsung hat mit den 5er-Versionen der Galaxy-Z-Fold- und Galaxy-Z-Flip-Reihe neue Falt-Smartphones vorgestellt, die ein neues Feature mitbringen. Wir zeigen, welches.

Ende Juli hat Samsung auf einem Unpacked-Event seine aktuellen Falt-Handys vorgestellt. Das Klapp-Konzept des Galaxy Z Flip 5 und des Galaxy Z Fold 5 ist vergleichbar mit denen ihrer Vorgänger. Lediglich eine wesentliche Änderung ist augenfällig: Der "Falz" in der Mitte des Displays schließt jetzt lückenlos und ohne Spalt. Lesen Sie im Folgenden alles Wichtige zu den Smartphones.

Samsung Galaxy Z Flip 5

Den Samsung-Entwicklern ist es mit der Falt-Mechanik gelungen, dass das Scharnier im Display keine störende Lücke zwischen den beiden Gehäusehälften mehr aufweist. So etwas hat man zuletzt beim Pixel Fold von Google vorgefunden.

In einem ersten Test macht die Technik einen durchaus robusten und zuverlässigen Eindruck. Das Galaxy Z Flip 5 kann horizontal gefaltet werden. In der Praxis sieht es so aus, dass das Handy im zusammengeklappten Zustand sehr klein ist, im entfalteten Zustand hat es die Größe eines normalen Smartphones. Jedoch ist ein störender Knick im Display sichtbar, aber das ist bei vergleichbaren Geräten auch so, das muss man bei aktuellen faltbaren Smartphones in Kauf nehmen.

Während es beim Flip 4 der Galaxy-Z-Reihe ein kleines Außen-Display auf der Front zu sehen gab, mit dem die wichtigsten Infos schnell abgelesen werden konnten, gibt es beim neuen Z Flip 5 ein Front-Display im 3,4-Zoll-Format, das beinahe 4x größer ist als das seines Vorgängers. Somit muss das Smartphone nicht ständig auf- und zugeklappt werden.

Für ein Selfie kann das Bild der Kamera auf dem Front-Display angezeigt werden - entweder das Bild der Selfiekamera oder das Bild der Hauptkamera, sodass sich die zu fotografierende Person selbst im Display sehen kann. Motive können während der Bildkomposition in brauchbarer Größe betrachtet werden.

Im ausgeklappten Zustand weist das Display eine Größe von 6,7 Zoll auf. Mittels der LTPO-Technik wird die Bildwiederholrate des AMOLED-Displays automatisch zwischen 1 und 120 Hertz angepasst - praktisch für flüssiges Scrollen oder Spielen. Beim Lesen von statischen Textinhalten wird die Bildwiederholfrequenz automatisch heruntergeregelt, wodurch sich der Energieverbrauch deutlich verringert.

Auf der Geräterückseite hat Samsung eine Dual-Cam mit jeweils 12 MP verbaut. Hiermit gelangen uns ansprechende und naturgetreue Fotos. Als Prozessor verrichtet der Snapdragon 8 Gen 2 seinen Dienst, der auch in der Samsung-Galaxy-S23-Reihe eingebaut ist. Dieser Chip bietet eine außerordentlich hohe Leistung bei hoher Energieeffizienz. Als Arbeitsspeicher dienen 8 GB RAM, zum Speichern von Apps und Daten werden wahlweise 256 oder 512 GB angeboten.

Das Galaxy Z Flip 5 setzt bei der Markteinführung auf Android 13 und die Benutzeroberfläche One UI 5.1.1. Das Gerät wiegt 187 Gramm. Samsung sagt Software-Updates über vier Jahre zu, für die Dauer von fünf Jahren werden Sicherheitsupdates zur Verfügung gestellt. Weitere Features sind Dual-SIM, NFC und der Mobilfunkstandard 5G. Des Weiteren ist das Gerät wassergeschützt nach IPX8.

Das Galaxy Z Flip 5 gibt es in den Farben Cream, Mint, Graphite und Lavender. Zur Markteinführung am 11. August 2023 kostet die 256-GB-Version 1.199 Euro, die 512-GB-Variante ist für 1.349 Euro erhältlich.

Samsung Galaxy Z Fold 5

Die Falt-Technik des Galaxy Z Fold 5 ermöglicht eine Wasserdichtigkeit des Gerätes und schließt lückenlos. Im Gegensatz zum Z Flip 5 klappt man dieses Gerät vertikal auf. Somit verfügt der Nutzer über ein Smartphone in normaler Größe, das in aufgeklapptem Zustand zu einem Tablet wird - hilfreich beim produktiven Arbeiten.

Das Front-Display hat mit 6,2 Zoll Bildschirmgröße das gleiche Format wie das seines Vorgängers. Beim Aufklappen erscheint ein 7,6 Zoll großes Display. Das Außendisplay bietet eine automatisch angepasste Bildwiederholrate von 48 bis 120 Hertz, der große Bildschirm ermöglicht eine Frequenz von 1 bis 120 Hertz. Auf dem großen Display können mehrere Apps gleichzeitig angezeigt werden.

Alles in allem ist das Gerät hochwertig verarbeitet. Auch wenn man die Falte im Display mit den Fingerspitzen ein wenig spürt und je nach Einfallwinkel des Lichtes auch sieht, stört dies beim Arbeiten mit dem Gerät nicht wirklich.

Bei der Hauptkamera kommt beim Galaxy Z Fold 5 ein Sensor mit 50 Megapixel zum Einsatz. Die Frontkamera ist unter dem Display-Glas des großen Displays nicht zu sehen. Somit erscheint kein störendes "schwarzes Loch" beim Betrachten von Fotos und Videos im Vollbild-Modus. Die Selfie-Kamera verfügt über eine Auflösung von 12 MP.

Auch im Z Fold 5 versieht ein Snapdragon 8 Gen 2 als Prozessor seinen Dienst. Hohe Prozessorleistung bei gleichzeitiger Energieeffizienz sorgen für lange Akkulaufzeiten - eine spürbare Verbesserung gegenüber dem Exynos-Prozessor, der in früheren Geräten dieser Gerätereihe verbaut wurde.

Das Samsung Galaxy Z Fold 5 ist in drei Speicherversionen erhältlich: 256 und 512 GB sowie eine exklusiv direkt in Samsungs Online-Store beziehbare Variante mit 1 TB. Die Geräteversionen mit 256 und 512 GB kann man auch bei anderen Händlern kaufen. Das Galaxy Z Fold 5 wiegt 275 Gramm und kommt zusammengefaltet auf ein Gerätemaß von 154,9 x 67,1 x 13,4 Millimeter.

Das Galaxy Z Fold 5 kostet zur der Markteinführung am 11. August 2023 1.899 Euro in der Variante mit 256 GB. Für die Version mit 512 GB werden 2.019 Euro fällig. Für die 1-TB-Version stellt Samsung 2.259 Euro in Rechnung. Als Gehäusefarben werden Phantom Black, Icy Blue und Cream angeboten.