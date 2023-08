Fast Jeder kennt das Gefühl - eigentlich müsste man die Steuererklärung machen, die Wohnung putzen oder sich auf einen Test oder Termin vorbereiten, doch die Lust tendiert gegen Null. Also recherchiert man bei facebook nach, was die Mitschüler aus der Grundschule heute machen oder schaut sich niedliche Katzenvideos auf YouTube an.

Prokrastination nennt sich dieses Phänomen, bei dem man wichtige, aber unangenehme Handlungen aufschiebt. Besonders in Studentenkreisen gilt: "Ich habe solange ein Motivationsproblem, bis ich ein Zeitproblem habe."

Das Internet bietet einem besonders viele Möglichkeiten seine Zeit zu verschwenden. Seiten wie beispielsweise istmeincomputeran.de erscheinen völlig sinnbefreit und sind doch für ein Schmunzeln gut, das einem vielleicht dabei hilft die aufgeschobene, lästige Aufgabe später doch noch zu erledigen.

Wir haben für Sie besonders nutzlose Webseiten herausgesucht und in unserer Bildershow zusammengefasst!