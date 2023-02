Der neue Homepod 2 hat enttäuschend wenig Veränderungen im Vergleich zur ersten Generation gebracht. Optisch hat sich nur wenig getan und Apple bleibt beim "ikonischen" Design der ersten Generation. Es gibt zwei Farboptionen: "Mitternacht" schwarz oder weiß. Die bunten Farben sind jedoch ausschließlich für die Mini-Modelle verfügbar. Im Gegensatz dazu hat das 2023er-Modell ein größeres Display.

Apple hat in der neuen Generation des Homepod 2 eine umfassende Erweiterung der Funktionalität vorgenommen. Eines der wichtigsten neuen Merkmale sind die hinzugefügten Sensoren, die den Homepod zu einem unverzichtbaren Gerät für ein intelligentes Zuhause machen. Durch die neuen Sensoren kann der Homepod standardmäßig Geräusche wie Rauch- und Kohlenmonoxidalarme erkennen, sowie die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Innenbereich messen. Dies ist ein großer Schritt für Apple, um die Sicherheit und den Komfort der Benutzer zu verbessern.

Der Homepod 2 arbeitet auch perfekt mit dem HomeKit-Zubehör zusammen und bietet eine reibungslose Integration. Darüber hinaus ist er jetzt auch ein wichtiger Baustein für Matter, dem neuen Standard für Smart Home-Konnektivität. Dies bedeutet, dass der Homepod 2 jetzt noch mehr Zubehör unterstützt, was ihn zu einem noch vielseitigeren Gerät macht.

Sollte man den neuen HomePod für 349 Euro vorbestellen oder reicht ein Homepod Mini? Diese Frage stellt sich, da man für den Preis eines Homepod 2 auch drei Homepod Minis bekommen kann. Aber was sind die Unterschiede zwischen den Modellen und welche Vorteile und Nachteile bieten sie?

Das sollten Sie beachten

Es ist ratsam, Ihre Erwartungen an den Klangqualität und die Lautstärke zu berücksichtigen, insbesondere wenn Sie Musik hören oder Filme anschauen möchten. Überlegen Sie sich, ob Sie den Homepod auch als Sprachassistenten verwenden möchten, um beispielsweise Fragen zu stellen oder Aufgaben zu erledigen. Überprüfen Sie auch, ob Ihre bevorzugten Smart-Home-Geräte und -Dienste mit dem Homepod kompatibel sind und ob Sie die neuesten Funktionen wie den sprachgesteuerten Zugriff auf Ihre HomeKit-kompatiblen Geräte nutzen möchten.

Berücksichtigen Sie schließlich, dass der Homepod ein wichtiger Bestandteil für ein umfassendes Smart Home ist und dass es sinnvoll sein kann, ihn mit anderen HomeKit-kompatiblen Geräten zu kombinieren, um eine einheitliche Benutzererfahrung zu erzielen. Überlegen Sie sich auch, ob Sie zusätzliches Zubehör wie eine Schutzhülle oder eine Ladestation benötigen.

Bei der Wahl zwischen dem HomePod Mini und dem HomePod 2 ist es wichtig, auf verschiedene Faktoren zu achten. Diese umfassen die Größe, die Klangqualität und den Preis. Während beide Geräte eine ständige Stromversorgung benötigen, gibt es die Möglichkeit, mit einem tragbaren Akku-Stand den HomePod Mini unterwegs zu nutzen. Obwohl der HomePod Mini im Vergleich zu seinem großen Bruder nicht die gleiche Klangqualität bietet, überrascht er dennoch mit hervorragenden Leistungen für seine Größe. Der HomePod Mini ist ein mächtiger Lautsprecher mit eingeschränkter Leistung.

Der HomePod Mini ist eine ausgezeichnete Option für ein Stereo-Paar in Verbindung mit dem Apple-TV, da seine Klangwiedergabe nicht übermäßig bassbetont ist. Obwohl es möglich ist, den Bass in den Einstellungen der Home-App anzupassen, ist der Mini eine bessere Wahl, wenn Sie vermeiden möchten, dass der Lautsprecher Ihre gute Nachbarschaft durch lauten Sound bei Filmabenden stört. Da Apple in einem kurzfristigen Update Sensoren für die Überwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit im HomePod Mini einführen wird, hat das Modell 2 nur geringfügige Vorteile, wie 3D-Audio und Raumerkennung, und auch hochwertigere technische Komponenten.

Was Sie folgern können

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Apple den Preis des HomePod Mini auf 109 Euro angehoben hat. Trotzdem kann man das Gerät bereits zu einem deutlich reduzierten Preis erwerben. Derzeit bietet sich die 2. Generation des HomePod in Weiß zum besten Preis an.

Wer den Homepod mit dem besten Klang erleben möchte, sollte die neue Generation wählen. Ein einzelnes Modell ist für 349 Euro erhältlich. Falls Sie bereits einen Homepod der ersten Generation besitzen, können Sie diesen nicht mit einem der zweiten Generation zu einem Stereo-System verbinden. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie rund 700 Euro bereitstellen.

Wir empfehlen, statt eines Homepod 2, drei oder bei besonderen Angeboten sogar vier Homepod Minis zu kaufen. Dadurch haben Sie mehr Flexibilität, da Sie die Minis als Stereo-Paare koppeln oder in verschiedenen Räumen platzieren können, um das Intercom-Feature zu nutzen. Außerdem gibt es mehr Farbauswahl, aber Sie müssen Abstriche bei Klangqualität und Funktionen wie 3D-Audio und Raumerkennung machen. Wir halten dies jedoch für einen angemessenen Kompromiss.

Homepod 2 und Homepod Mini im Vergleich