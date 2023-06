Offline spielen? Kein Problem! Weltweit ist das Smartphone die beliebteste Plattform für Spiele. PCs und Konsolen können aufgrund der schieren Masse der Geräte nicht mithalten. In den App-Stores finden Sie dazu passende Spiele, die teilweise auch offline spielbar sind. Meistens finden Sie dazu in der Produktbeschreibung einen Hinweis, sodass Sie sich die App herunterladen und garantiert ohne Verbindung spielen können.

Das Repertoire reicht von Rollenspielen über Strategie bis zu Action und Sport. Mit vielen dieser Spiele können Sie in jedem Fall so viel Zeit totschlagen, dass die fehlende Internetverbindung nicht mehr so stark schmerzt.

Lesen auf dem Smartphone Klassische Bücher oder eBook-Reader kann das Smartphone nur bedingt ersetzen. Die meisten Menschen finden stundenlanges Lesen am Smartphone irgendwann nur noch wenig ergonomisch. Für ein bisschen Leseabenteuer zwischendurch reicht es aber voll aus - und manche Smartphones, wie das Galaxy Z Fold 5, können durch den Ausklappmechanismus wesentlich mehr Fläche bereitstellen.

Moderne Smartphones können typischerweise leicht mehrere tausend eBooks in ihrem Speicher aufnehmen. Dazu benötigen Sie eventuell aber noch die richtige App. Nutzen Sie beispielsweise die recht beliebte Kindle-App von Amazon, können Sie sich die Bücher herunterladen und auch offline lesen. Dort finden Sie außerdem sehr viele kostenlose Bücher, sodass es Sie keinen einzigen Cent kostet, Ihre Bibliothek aufzustocken.

Andere eBook-Reader sind nicht an große Hersteller gebunden, sondern lassen Ihnen die freie Wahl. Auch dafür finden Sie sehr viele (kostenlose) Bücher, die Sie nach dem Download öffnen können, wann und wo Sie wollen. Typische Anlaufstellen sind etwa ebook.de sowie Unternehmen wie Hugendubel und Weltbild.

Navigation auch offline - wie geht das? Die Internetverbindung ist für Navigationsdienste wichtig, um Karten auf dem aktuellen Stand zu halten. Über kurzfristige Zeiträume ist es jedoch gar nicht so bedeutend, das jeweils aktuellste Material zu haben - denn so häufig ändern sich Straßenverhältnisse in der Regel nicht. Die passenden Apps leiten Sie daher auch offline gut durch die Welt. Wir stellen Ihnen einige Optionen vor:

Osmand für Android und iOS bringt einen Offline-Modus mit und kann alles, was Sie von einer derartigen App erwarten würde. Mit an Bord sind beispielsweise auch Fahrradwege, die Berechnung von Abreise- und Ankunftszeiten, die Bedienung via Sprache und eine intelligente Routenführung, mit der Sie unterschiedliche Prioritäten setzen können. Selbst exotische Wege - wie Skifahrtspisten - sind eingezeichnet.

Sygic GPS Navigation: Diese ebenfalls für iOS und Android erhältliche App bietet Offlinekarten für die allermeisten Länder auf unserem Planeten. Interessant: Die Wegbeschreibungen können Sie sich auch direkt auf das Bild der Kamera legen lassen, was ein wenig Augmented-Reality-Feeling aufkommen lässt. Der GPS-Modus ist auch für Fußgänger dabei und bei Bedarf bedienen Sie die App einfach mit Ihrer Stimme.

Google Maps hat den Vorteil, dass es auf den meisten Android-Smartphones bereits vorhanden ist - und für iOS gibt es die App auch. Mit der App finden Sie nicht nur Routen, sondern auch Orte, Sehenswürdigkeiten, Schuhgeschäfte, Restaurants und alles, was Sie sich vorstellen können. Speziell gewünschte Karten können Sie sich herunterladen und auf dem Smartphone speichern - praktisch für Urlaubsfahrten, wenn Sie den Netzausbau vor Ort nicht kennen.

Um den Modus zu aktivieren, tippen Sie in Google Maps auf das Profilbild und danach auf "Offlinekarten". Dort entscheiden Sie direkt, welche Daten Sie wo herunterladen möchten. Achtung: Dies ist mit teilweise erheblichem(!) Speicherbedarf verbunden. Achten Sie darauf, wenn Sie ein Smartphone mit einer eher geringen (Rest-)Kapazität verwenden.

Für den Notfall: Medien auf dem Gerät ablegen Bei den eBooks haben wir das Offline-Speichern von Medien bereits kurz angerissen. Dies können Sie aber natürlich für Medien aller Art durchführen, also auch Musik, Serien oder Filme. Dies ist sinnvoll, damit das Gerät im Notfall trotzdem noch Unterhaltung liefern kann - vielleicht auf einer langen Auto- oder Zugfahrt.

Softwaretechnisch ist dies keine große Hürde: Anwendungen wie MyPhoneExplorer übertragen zum Beispiel schnell Daten zwischen Windows-PCs und Android-Smartphones. Praktisch wäre es außerdem, wenn Ihr Smartphone einen microSD-Slot hätte. Dann müssen Sie Daten nicht im möglicherweise knapp bemessenen Systemspeicher ablegen, sondern können üppig dimensionierte Speicherkarten dafür verwenden.

Fehlen noch die Inhalte? Für diese gibt es sehr viele Quellen, die teilweise völlig kostenlos arbeiten: Auf archive.org finden Sie gewaltige Mengen Musik, Bücher und Videos. Es handelt sich um eine gemeinnützige Organisation, die dafür sorgen will, dass Inhalte aus dem Internet nicht in Vergessenheit geraten. Daher stehen unzählige Terabytes Daten aus allen Medienbereichen zur Verfügung.

Bei Jamendo können Sie kostenlose Musik herunterladen, die unter der Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht wurde. Typische Musik aus den Charts bleibt damit aus, aber das heißt nicht, dass es qualitativ nicht trotzdem hochwertig zugeht.

Über MediathekView können Sie die typischen Mediatheken öffentlicher Sender wie ZDF oder ARD ansehen und diese Inhalte herunterladen. Durch Filter durchsuchen Sie die Inhalte schneller. Beachten Sie, dass Sie zusätzlich eine App benötigen, die die Dateien auch abspielen kann. VLC ist sowohl auf PCs als auch Smartphones dafür beliebt.

Musik offline genießen Streaming über Spotify oder auch Amazon Music ist heutzutage beliebt. Gleichzeitig bringen Ihnen diese Dienste nicht viel, wenn Sie offline sind. Eine Ausnahme besteht dann, wenn Sie dort Musik für den Offlinegenuss herunterladen - was aber mit kostenpflichtigen Accounts verbunden ist.

Dabei sind Smartphones prinzipiell hervorragende Geräte für Musik: Der Speicherplatz ist überaus üppig bemessen, sodass ein paar MP3s nicht ins Gewicht fallen. Außerdem halten die Akkus heute sehr lange durch - und die Apps für die Musikwiedergabe sind komfortabel und bieten sinnvolle Features wie eine Liveansicht der Songtexte.

Haben Sie keine Lust auf Spotify & Co., können Sie Ihre eigene Musik auf das Smartphone übertragen und dann offline hören. Dies geht sehr einfach mit dem oben bereits erwähnten MyPhoneExplorer. So hören Sie auch offline stundenlang Musik - und zwar nicht unbedingt über die Gerätelautsprecher. Bluetooth beispielsweise funktioniert auch ohne Internetverbindung, sodass Sie Ihr Smartphone mit größeren Lautsprechern oder auch Kopfhörern koppeln können.

Fotografie und Bildung Alternativ nutzen Sie die Offline-Zeit, um Fotos zu schießen oder Videos aufzunehmen. Moderne Smartphones erstellen dabei Aufnahmen, für die Sie früher viel Geld in professionelle Fernsehkameras investieren mussten. 4K-Videos bei 60 fps sind dabei keine Seltenheit mehr - und den Rest erledigt die Bildsoftware, die heute extrem stark ist und Ihnen unter die Arme greift. Selbst am Smartphone können Sie heute viele Schritte für die Nachbearbeitung erledigen, sodass Sie sich nicht an einen PC setzen müssen.

Möchten Sie sich lieber bilden, nutzen Sie hingegen die Offlinefunktion von Wikipedia. Zwar ist das Lexikon normalerweise an einen Internetzugang gebunden, doch passende Funktionen ermöglichen den Download der Inhalte und damit das Stöbern ohne Internetverbindung. Dazu nutzen Sie entweder die normale Wikipedia-App oder eine dritte Alternative wie vielleicht Kiwix für Android und iOS.