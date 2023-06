Dank einer AGB-Änderung müssen DHL-Paketboten nicht mehr in jedem Fall klingeln. Wir erläutern die Ausnahmen.

Es ist ein lästiges Thema und fast jeder hat es bereits einmal erlebt. Man wartet Zuhause auf ein sehnlichst erwartetes Paket und der Paketbote klingelt nicht bei der Zustellung. Im Netz sind zum Thema Paket-Lieferung zahlreiche lustige Anekdoten zu finden:

Die lustigsten Paket-Tweets:

Abstellen ohne zu Klingeln

Trotz aller berechtigten Beschwerden müssen DHL-Boten auch nicht mehr bei jeder Lieferung Klingeln. DHL hat in den neuen AGB festgelegt, dass Kunden für die Lieferung einen Ablageort bestimmen können. In diesem Fall kommt es nicht mehr wie zuvor zu einem persönlichen Zustellungsversuch.

Es wird in diesem Fall nicht mehr geklingelt bei Zustellung. Außerdem wird auch keine Benachrichtigungskarte in den Briefkasten eingeworfen. Kunden werden lediglich per Mail und über die Sendungsverfolgung eines Paketes informiert. Diese Neuregelung soll den oftmals engen Terminplan der Paketboten entlasten. Kunden sollen durch diese Zeitersparnis schneller beliefert werden können.

Diese Regelung erklärt jedoch nicht, warum viele Paketboten, aller verschiedenen Lieferdienste, bei zahlreichen Zustellungen nach wie vor nicht Klingeln. Auch wenn kein Ablageort vereinbart wurde und man sich den ganzen Tag in der Wohnung aufhält.