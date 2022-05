Endlich Feierabend! Lassen Sie andere an Ihrer Freude auf Instagram, Whatsapp und Co. teilhaben. Viel Spaß beim Durchstöbern unserer Sprüchesammlung.

Wenn Sie nichts so sehr herbeisehnen wie das tägliche Arbeitsende, sollten Sie das auch dokumentieren. Wie wäre es, einen flotten Spruch mit Freunden auf Facebook, Instagram, Whatsapp und Co. zu teilen? So können Sie mit Bekannten, Freunden und Followern gemeinsam den Feierabend "feiern".

Lustige Feierabend .prüche für Instagram , Whatsapp und Co.

Wir haben für Sie einige Sprüche zusammengetragen, die Sie einfach per Copy & Paste verwenden können. Sie können die Sprüche natürlich auch als Inspirationsquelle nutzen, um einen eigenen Text zu verfassen. Den sollten Sie am besten gleich mit Ihren Freunden im Whatsapp-Status oder -Chat teilen. Vergessen Sie nicht, ihn noch mit ein paar passenden Emojis zu dekorieren.

Die besten Feierabend-Sprüche:

Der Morgen ist das Beste am Tag, doch erst der Feierabend macht ihn schön! Ich kann es nicht ausstehen, wenn mir mein Chef acht Stunden vor Feierabend noch Arbeit auftischt. "Was ist Ihr Tagesziel?" - "Feierabend" - "… und langfristig?" - "Wochenende". Seitdem meine Kollegen wissen, dass Sie mich vor dem ersten Kaffee nicht ansprechen können, trinke ich ihn prinzipiell immer erst gegen 17 Uhr. Ich gehe gern arbeiten, weil es immer so schön im Bauch kribbelt, wenn es dem Feierabend entgegengeht. Weg da! Ich habe Feierabend. Acht Mal noch den Bildschirmschoner verhindern und schon ist er da der Feierabend. Ein schönes Gefühl, endlich Feierabend zu haben! Bis irgendein Depp dir beim Verlassen des Büros hinterherruft "Bis morgen!". "Cheffe, kann ich heute zwei Stunden früher Feierabend machen?" - "Nee" - "Ok, können Sie dann zwei Stunden eher Feierabend machen?" - "Was?" - "Was?". Als ein junges, dynamisches Team sind wir auch nach Feierabend noch gerne zusammen. - Danke, an dem Job habe ich kein Interesse mehr!

Die besten Sprüche zum Wochenende: