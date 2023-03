Diese Gamerin sorgt für Aufregung im Netz

Mit knapp 190.000 Abonnenten beim Live-Streaming-Portal Twitch und rund einer halben Millionen Abonnenten bei YouTube zählt die Amerikanerin Tara Babcock zu den erfolgreichsten Gaming-Influencerinnen im Netz.

Neben ihrer Begeisterung für Videospiele und ihrem offenen Humor dürfte vor allem die Freizügigkeit ihrer Outfits, in denen die Blondine ihren kurvenreichen Körper präsentiert, Teil ihres Erfolgsrezeptes sein.

Gamerin Tara Babcock lässt auf Instagram die Hüllen fallen

Als ehemaliges Model weiß die am 9. November 1989 in Seattle, Washington geborene Schönheit ihre Reize gekonnt in Szene zu setzen und lässt auf ihrem Instagram-Profil regelmäßig die Hüllen fallen.

Mit knappen Bikinis, heißen Dessous oder lediglich abgeklebten Nippeln geht die mittlerweile in Las Vegas, Nevada lebende Tara Babcock dabei bis an die Grenzen des Erlaubten in dem sozialen Netzwerk. Ihren zahlreichen Fans scheint es zu gefallen!