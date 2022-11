Elon Musk (51) hat als neuer Besitzer von Twitter für viel Konfusion rund um das bisherige Verifizierungssystem der blauen Haken gesorgt. Vor Musks Übernahme des Nachrichtendienstes garantierte der kostenfreie blaue Haken, dass der entsprechende Account tatsächlich von der behaupteten Person oder Organisation betrieben wird. Doch durch die Einführung eines monatlichen Preises von acht US-Dollar sollte nun jeder Twitter-User in die Lage versetzt werden, sich das blaue Häkchen zu kaufen.

Twitter-Mitarbeiterin Esther Crawford präsentierte nun am gestrigen Dienstag - per Tweet - ein zweites, zusätzliches Häkchen, welches in Zukunft die Echtheit eines Accounts anzeigen wird. Die Form entspricht exakt dem bekannten blauen Haken, jedoch besteht das neue Symbol lediglich aus einem Umriss auf weißem Hintergrund. Neben dem neuen grauen Haken steht das Wort "Official", wie ein Tweet von Crawford zeigt.

A lot of folks have asked about how you'll be able to distinguish between @TwitterBlue subscribers with blue checkmarks and accounts that are verified as official, which is why we’re introducing the “Official" label to select accounts when we launch. pic.twitter.com/0p2Ae5nWpO