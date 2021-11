Heizkosten sparen? So hilft das Smart Home

In der kalten Jahreszeit werden in Deutschland die Heizkörper wieder aufgedreht. Die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online rechnete schon im September damit, dass Verbraucherinnen und Verbraucher 2021 im Schnitt mit 13 Prozent Mehrkosten zu rechnen haben. Intelligente Heizsysteme und andere smarte Lösungen können jedoch dabei helfen, die Ausgaben im Blick zu behalten und diese auch zu senken.

Fenster auf, Heizung aus!

"Intelligente Thermostate sind so konzipiert, dass sie Häuser und Wohnungen so effizient wie möglich heizen", erklärt Marc Fliehe, Bereichsleiter Digitalisierung und IT-Sicherheit beim TÜV-Verband, in einer Pressemitteilung. Smarte Heizkörperregler oder auch -thermostate gibt es von Herstellern wie AVM, Devolo oder Eve Systems. Je nach Modell können Verbraucherinnen und Verbraucher so an dem Gerät selbst, per App oder Sprachbefehl unter anderem die Raumtemperatur ablesen und steuern.