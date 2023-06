In der Fantasie vieler Fans waren Britney Spears und Justin Timberlake bis heute die idealen Partner der Popbranche und Jennifer Aniston und Brad Pitt das Traumpaar Hollywoods. Doch die Beziehungen der beiden Paare überdauerten nicht und Kinder entstanden in der gemeinsamen Zeit auch nicht.

KI-Projekt zeigt potentielle Promi-Kinder

Doch ein Eindruck davon, was hätte sein können, wird jetzt zumindest digital möglich. Der australische Grafik-Designer Jeremy Pomeroy lässt mit Kreativität, künstlicher Intelligenz und Photoshop fiktive Familienportraits von längst getrennten Promi-Paaren entstehen und zeigt sie im Netz. Auf Instagram sind die beeindruckenden Bilder unter dem Projektnamen "Celebrity - What If" (Deutsch: "Stars - Was wäre wenn") zu finden.

So würde der Nachwuchs beliebter Promi-Paare aussehen

Vielleicht sollte man das auch mal mit den eigenen Ex-Partnern ausprobieren?

KI-Kunst-Projekt lässt tote Prominente "auferstehen"

Dank Künstlicher Intelligenz lassen sich jedoch nicht nur potentielle Promi-Kinder erschaffen. Auch bereits verstorbene Stars können eine digitale Auferstehung erfahren.

Unter dem Projektnamen "As if nothing happened" (Deutsch: Als ob nichts passiert wäre) zeigt der türkische Künstler Alper Yesiltas auf seinem Instagram-Kanal Bilder von bereits verstorbenen Prominenten.

Mithilfe einer Künstlichen Intelligenz und verschiedenen Bildbearbeitungs-Programmen zeigt er längst verstorbene Stars wie John Lennon, Heath Ledger oder Ayrton Senna natürlich gealtert, als ob sie heute noch leben würden.