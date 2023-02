Der weltweit größte Messenger-Dienst WhatsApp lässt 2023 nichts anbrennen und veröffentlicht für sein Update gleich mehrere Updates. Was User wissen müssen.

Mehr als zwei Milliarden Menschen weltweit nutzen WhatsApp, sie alle erhalten in den letzten Wochen neue Updates. Von neuen Status- über Gruppen- bis zu Chatfunktionen. Wie WhatsApp derzeit sein Angebot ausbaut.

Status

Um zu sehen, ob Freunde Statusnachrichten veröffentlicht haben, orientiert sich WhatsApp an der Optik von Instagram. Wie auf einem WhatsApp-Blogpost beschrieben, erscheint künftig ein grüner Kreis um das Bild des Freundes oder der Freundin, der darauf hinweist, dass dieser Kontakt einen ungesehenen Status gepostet hat.

Dabei können diejenigen, die ihren Status posten, bestimmen, wer diesen sehen soll. Die Einstellung wird als Template für die nächste Statusnachricht gespeichert. Darüber hinaus können künftig auch Sprachnachrichten als Status fungieren. Außerdem ist es in Zukunft möglich, diese Statusnachrichten zu kommentieren und mit Emojis auf sie zu reagieren. Und: Sollte ein Link im Status enthalten sein, zeigt WhatsApp eine visuelle Vorschau zum Ziel des Links.

Urlaubsmodus

Offiziell heißt die neue Funktion nicht Urlaubsmodus, sondern "Chats im Archiv lassen". Der Begriff dürfte durch den 2021 durchgeführten Beta-Test hängen geblieben sein. Konkret meint er, dass archivierte Nachrichten auch dann nicht wieder in der regulären Chatübersicht landen, wenn der entsprechende Kontakt etwas schickt. Um einen schnelleren Zugriff auf die archivierten Nachrichten zu bekommen, versteckt WhatsApp sie nicht mehr am Ende der Chatübersicht, sondern heftet sie ganz oben in der Liste an.

Mehr Bilder, mehr Details, mehr Zeichen

WhatsApp spendiert seinen Userinnen und Usern außerdem die Möglichkeit, mehr Bilddateien auf einmal zu verschicken. Bislang konnte man bis zu 30 Bilder und Videos auf einen Schlag versenden - nun sind es 100.

Dazu kommt die Option, versendete Dateien mit einer Beschreibung zu versehen. Wie bisher bei Bildern, kann man nun auch Dateien mit einer sogenannten "Caption" versehen - der Empfänger sieht dann auf den ersten Blick, worum es in der angehängten Datei geht.

Außerdem erhalten Gruppenchats ein Mehr an Zeichen: Die Zeichenanzahl von Gruppenbeschreibungen wurde vervierfacht - von 512 auf 2.048 Zeichen. Der Gruppenname selbst kann künftig bis zu 100 Zeichen lang sein, wodurch Userinnen und User jede Menge Platz für kreative Ideen haben. Auch Emojis dürfen sie hierzu verwenden, wobei ein Emoji einem Zeichen entspricht.

Videotelefonie

Die aktuelle WhatsApp-Version 23.3.77 hat außerdem ein neues Videotelefonie-Feature im Gepäck. Wurde bislang während eines Videocalls die Videoübertragung unterbrochen, wenn einer der Gesprächspartner die App verlassen hat, um beispielsweise seine E-Mails zu checken. WhatsApp führt nun einen Bild-im-Bild-Modus ein, der bei vielen vergleichbaren Apps längst Usus ist. Wer auf den Home-Bildschirm oder in eine andere App wechselt, sieht den WhatsApp-Call weiterhin in einem kleinen Fenster und kann diesen frei auf dem Display positionieren.