Noch bis zum 2. März trifft sich die Mobilfunkwelt wieder in Barcelona zum alljährlichen Mobile World Congress (MWC). Zwar werden im Rahmen des wichtigsten Branchentreffs in Europa stets zahlreiche neue Smartphones präsentiert, im Mittelpunkt stehen aber vor allem auch unterschiedlichste Themengebiete, die einen Ausblick auf eine mögliche Zukunft bieten.

So hat Google etwa frische Funktionen für Android und Wear OS im Gepäck, die Nutzerinnen und Nutzer unter anderem in puncto Produktivität unterstützen sollen. Samsung zeigt unter anderem das kürzlich vorgestellte Smartphone-Flaggschiff Galaxy S23 Ultra, während Motorola etwa einen Prototypen eines Geräts mit rollbarem Display präsentiert. Xiaomi trumpft derweil mit dem Smartphone Xiaomi 13 Pro auf. Das chinesische Unternehmen führt zudem unter anderem seine Wireless AR Glass Discovery Edition vor, eine neue Augmented-Reality-Brille.

👀 Wow! Think I've found my favourite gadget at #MWC23 before it even starts. This concept rollable is really impressive and @Moto was confident enough to let us have hands-on time. Interesting to watch the road to commercialisation on this one... pic.twitter.com/EDgkWsOm1t