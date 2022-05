Im Test erweist sich der Anbieter Surfshark als verlässlicher und performanter VPN-Dienst. Durch seine besonders hohen Sicherheitsansprüche und die Möglichkeit, unbegrenzt viele Geräte pro Account zu nutzen, hebt er sich durchweg von der Konkurrenz ab. Rein preislich bewegt sich Surfshark VPN deutlich unter anderen Premium-Marken, was den Dienst so spannend macht!

Viele VPN-Provider halten sich mit wahnwitzigen Versprechungen und schier unglaublichen Sicherheitsbekundungen keineswegs zurück. Deshalb möchten wir Ihnen zunächst aufzeigen, was ein VPN überhaupt ist und was es tatsächlich kann.

Surfhark VPN Test: Was kann das VPN?

Wie jeder andere VPN-Anbieter wirbt auch Surfshark mit diversen Sicherheitsmaßnahmen und -Vorkehrungen, die den Nutzer maximal schützen sollen. Der Unterschied zu manch anderer Konkurrenz: Die versprochene Sicherheit wurde unabhängig geprüft und bestätigt.

Übrigens: Wenn Sie Surfshark heute herunterladen, bekommen Sie aktuell die Möglichkeit, für nur 2,18 Euro pro Monat an den Premium-VPN-Dienst zu kommen.

So nutzt Surfshark VPN die sicheren und performanten Protokolle OpenVPN, WireGuard™ und IKEv2/IPsec. Die AES-256-bit-Verschlüsselung sorgt für zusätzlichen Schutz Ihrer Daten. Die Server wurden einer Obduktion unterzogen. Einfach gesagt, versteht man darunter eine Verschleierung des Hardware-Layouts, was Manipulationen entgegenwirkt. Außerdem verfolgt Surfshark eine strenge No-Logs-Policy sowie Datenschutzbestimmungen - Ihre Daten bleiben Ihre Daten!

Weitere coole Surfshark Funktionen umfassen:

Kein Gerätelimit : 1 Abo für alle eure Smartphones, Tablets, Computer, Konsolen und TVs

: 1 Abo für alle eure Smartphones, Tablets, Computer, Konsolen und TVs 24/7 Live-Support

Anonym auf Knopfdruck: VPN in Sekunden aktiv + bedienbar für jedermann

VPN in Sekunden aktiv + bedienbar für jedermann Kill Switch : Auffangnetz, wenn VPN-Verbindung abreißt

: Auffangnetz, wenn VPN-Verbindung abreißt Bypasser : Erlaubt Seiten, das VPN zu umgehen (z.B. für Online-Banking)

: Erlaubt Seiten, das VPN zu umgehen (z.B. für Online-Banking) MultiHop : Gleichzeitig mit mehreren Ländern verbinden als zusätzliche Sicherheitsstufe

: Gleichzeitig mit mehreren Ländern verbinden als zusätzliche Sicherheitsstufe Geoblocking umgehen: durch Tausende Server weltweit Zugriff auf ausländische Inhalte

durch Tausende Server weltweit Zugriff auf ausländische Inhalte Tracking und Werbung stoppen: CleanWeb blockiert Werbungen, Tracker, Malware oder Phishing-Versuche

CleanWeb blockiert Werbungen, Tracker, Malware oder Phishing-Versuche Sicher im öffentlichen WiFi : Unsichere Netzwerke am Bahnhof, Restaurant und Co. können nicht mehr so einfach Daten abschöpfen.

: Unsichere Netzwerke am Bahnhof, Restaurant und Co. können nicht mehr so einfach Daten abschöpfen. Faires Online-Shopping : Keine höheren Preise aufgrund von Standort und Nutzerdaten, Tageszeiten etc.

: Keine höheren Preise aufgrund von Standort und Nutzerdaten, Tageszeiten etc. Besseres Gaming : Verschlüsselter Datenverkehr, geringere Ping-Zeiten, sicherer vor DDos-Angriffen

: Verschlüsselter Datenverkehr, geringere Ping-Zeiten, sicherer vor DDos-Angriffen Modernste Apps für alle Systeme inklusive Smartphones, Tablets, Computer, Smart-TVs und Konsolen

Surfshark VPN ist der mitunter beste Mix aus Preis und Leistung. (Bild: Surfshark)

Abseits der unabhängig geprüften Sicherheit besticht Surfshark in unserem Test durch seine über 3.200 Server in 65 Ländern. Die 30-Tage-Geld-zurück-Garantie minimiert zudem Ihr Risiko auf ein Minimum. Wem der Surfshark-VPN-Dienst zusagt, kann für einen kleinen Zusatzpreis auch weitere Add-ons hinzufügen. Dazu zählt etwa das Antivirus-Programm oder "Altert", womit Sie Ihre Online-Konten effektiv absichern können.

Surfshark Features: Das ist mit dabei

Surfshark Search (im Surfshark One verfügbar): Eine private und werbefreie Suchfunktion für völlig anonymes Internetsurfen ohne Werbung, Logs oder Tracker. Surfshark Alert (im Surfshark One verfügbar): Benachrichtigungen bei Datenlecks, durch die eure Passwörter oder Anmeldedaten gehackt/gestohlen werden können Surfshark Antivirus (im Surfshark One verfügbar): Ein Virenscanner für alle Programme, Apps und Dateien. Bislang werden Android und Windows unterstützt.

Surfshark One ist erhältlich ab 3,59 Euro im Monat.

Was bringt ein VPN wirklich?

Der Name Virtual-Private-Network verrät bereits, worum es in etwa geht. Es sorgt dafür, dass die Netzwerkinformationen, die Sie bei der Internetnutzung offenbaren, über ein anderes, virtuelles Netzwerk verschleiert und verschlüsselt werden. Hauptsächlich geht das durch die Änderung der IP-Adresse, indem der Datenverkehr über einen zuvor ausgewählten VPN-Server läuft. Über diesen Tunnel laufen nun all Ihre Daten.

Durch ein VPN ergeben sich zahlreiche Vorteile, die zum Schutz Ihrer Privatsphäre beitragen. So bewahrt es Sie etwa vor Cyberattacken, wenn Sie über öffentliche, meist nicht sehr sichere WLAN-Netzwerke surfen. Auch können Sie sich vor personalisierten Marketing-Aktivitäten schützen, da ein VPN Rückschlüsse auf Ihr Surfverhalten in Zusammenhang mit dem Standort verhindert: Das Analysieren der Internetnutzung zu Werbezwecken oder zur Preisdiskriminierung sind nicht mehr möglich.

Zuletzt hilft die Anpassung der IP-Adresse Beschränkungen im Web zu umgehen. Durch Auswahl eines VPN-Servers in einem bestimmten Land können Sie etwa auf Inhalte und Websites zugreifen, die in Ihrem eigentlichen Land nicht verfügbar sind. Auch das Nutzen von Streaming-Diensten, die es hierzulande nicht, wird dadurch ermöglicht.





