Künstliche Intelligenz ist ein äußerst populäres Thema im Informationszeitalter und der revolutionäre Chatbot ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) sorgt derzeit für Aufsehen. Die Software ist noch im Prototyp-Stadium, kann aber bereits mit nur ein paar Stichworten scheinbar authentische Aufsätze erstellen, die kritischen Prüfungen standhalten, Code in verschiedenen Programmiersprachen produzieren und brillante Antworten im dialogbasierten Austausch liefern. ChatGPT schreibt sogar bereits Werbespots für Ryan Reynolds und könnte laut dem Spiegel sogar Google in Bedrängnis bringen. All dies stellt unseren Begriff von nichtmenschlicher Intelligenz auf den Kopf und führt zu einem großen Hype um das Thema künstliche Intelligenz.

Obwohl ChatGPT für Aufsehen sorgt, gibt es auch abseits viele nützliche und funktionale KI-Tools, die uns mit intelligenten Algorithmen viel Arbeit abnehmen oder uns die Freizeit verschönern können. Einige dieser Anwendungen nutzen Varianten von GPT 3 oder GPT 3.5. In diesem Artikel stellen wir Ihnen sieben leistungsstarke KI-Tools vor, die Ihnen im Alltag helfen können, neben ChatGPT.

KI-generierte Musik von Brain.fm

Brain.fm ist eine Anwendung, die KI-generierte Musik anbietet. Die Musik wurde speziell entwickelt, um die Gehirnaktivität zu beeinflussen und bestimmte Zustände wie Konzentration oder Entspannung zu fördern. Die Musik wird von einer fortschrittlichen künstlichen Intelligenz generiert, die auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert. Die Anwendung ist einfach zu bedienen und bietet personalisierte Musikempfehlungen basierend auf den individuellen Bedürfnissen des Benutzers. Brain.fm kann sowohl im Browser als auch als mobile App genutzt werden.

Brain.fm nutzt Musik und Sounds, die speziell auf das menschliche Gehirnwellenmuster abgestimmt sind, um eine Audio-Assistenz zu erreichen. Die künstliche Intelligenz der Anwendung zielt darauf ab, die Inhalte zu personalisieren und bietet dem Benutzer im Laufe der Nutzung immer besser an seine Stimmung angepasste Musik. Die "Brainwave"-Musik von Brain.fm ist sowohl als Website als auch als mobile App für Android und iOS verfügbar.

Praktische Zusammenfassungen mit genei

Das KI-Tool genei ist an das englische Wort "genie" angelehnt, was auf die magischen Wesen aus fernöstlichen Fabeln, die Dschinns, verweist. genei kann Geschichten, Erzählungen, wissenschaftliche Texte und Reportagen zusammenfassen und auf einen Bruchteil ihrer ursprünglichen Zeichenzahl reduzieren.

genei kann Ihnen helfen, Zeit zu sparen, indem es längere Texte wie Zeitungsartikel oder seitenlange E-Mails in übersichtliche Stichpunkte oder die wichtigsten Kernaussagen zusammenfasst. Das Tool ist besonders nützlich für professionelle Anwender, die häufig mit Texten arbeiten. genei kann auch Ihre Freizeitlektüre in kürzerer Zeit bewältigen, ohne dass dabei wichtige Inhalte verloren gehen.

Derzeit hat genei jedoch noch einen Haken: Es kann nur mit englischen Texten arbeiten, Deutsch wird noch nicht unterstützt. Der Service bietet eine 14-tägige kostenlose Testphase, danach fallen je nach Tarif etwa 8 Euro pro Monat an. Das Tool kann auch Grafiken interpretieren und Dateien bis zu einer Größe von 5 GB analysieren. Studenten erhalten einen Rabatt von 40 Prozent.

Beautiful.ai: schöne Präsentationen von künstlicher Intelligenz

Beautiful.ai ermöglicht es uns, individuelle, moderne und ansprechende Präsentationen zu erstellen, ohne uns stundenlang mit Design, Aufbau oder Grafik beschäftigen zu müssen. Wir können uns auf unsere Message oder die Inhalte einer Business-Präsentation konzentrieren, während die Software die visuelle Gestaltung übernimmt. Das spart viel Zeit und die Ergebnisse sind optisch beeindruckend.

Mit Beautiful.ai können Nutzer schnell und einfach ansprechende Präsentationen erstellen, ohne viel Zeit in das Design und die Formatierung zu investieren. Die künstliche Intelligenz des Services passt Schriftgrößen, Zeilenabstände und Grafiken automatisch an den eingespeisten Text an, während eine große Bibliothek mit Schablonen und Designelementen zur Verfügung steht. Nutzer können auch eigene Dateien von Photoshop oder Sketch hochladen oder ein Add-In für Powerpoint verwenden. Der Service bietet eine kostenlose Testphase von zwei Wochen, danach stehen verschiedene Abonnement-Modelle für Einzelpersonen oder Unternehmen zur Verfügung. Für Nutzer, die den Service nur für ein Projekt benötigen, gibt es auch die Möglichkeit einer ad hoc Buchung.

KI-Lektorat mit LanguageTool

LanguageTool ist ein kostenloses und effizientes Lektorat-Tool, das selbst in langen Texten gnadenlos Grammatik- und Rechtschreibfehler aufspürt. Sie können Ihren Text entweder direkt in das Browserfenster eingeben oder ihn per Copy & Paste blitzschnell einfügen. Die Analyse dauert nur wenige Sekunden und individuelle Fehler werden farblich markiert. Sogar stilistische Probleme wie das wiederholte Beginnen von Sätzen mit dem gleichen Wort werden erkannt.

Das LanguageTool ist ein nützlicher und kostenloser Bot, der in der Lage ist, sowohl Grammatik- als auch Rechtschreibfehler in längeren Texten zuverlässig aufzuspüren. Egal, ob man Texte direkt in die Browsermaske eingibt oder per Copy & Paste einfügt, die Analyse erfolgt in wenigen Sekunden. Das Tool markiert die Fehler mit Farbmarkierungen und hebt individuelle Fehlertypen hervor. Sogar Stil-Probleme werden erkannt, wie zum Beispiel sich wiederholende Wörter am Satzanfang. Wenn Sie spät abends noch eine wichtige E-Mail schreiben oder nach langem Arbeiten textblind geworden sind, ist das LanguageTool eine echte Rettung. Eine kostenlose Version ist verfügbar, allerdings werden auch Stilfehler markiert, deren Erklärungen hinter einer Bezahlschranke warten. Das LanguageTool ist als Erweiterung für viele Browser, verschiedene Office-Programme und auch als App verfügbar, derzeit allerdings nur für iOS.

Kreative Texte mit Jasper .ai

Jasper ist ein leistungsstarkes KI-Tool, das das Texten zu einer einfachen Angelegenheit macht. Es erstellt SEO-freundliche, aber dennoch ansprechende Texte in kürzester Zeit. Von Aufsätzen über LinkedIn-Beiträge bis hin zu Blog-Beiträgen kann die KI mit kreativem Schreibstil glänzen. Mit Jasper können Sie spannende Produktbeschreibungen verfassen, kreative Geschichten erzählen, fremde Texte schnell zusammenfassen und sogar einen beeindruckenden Lebenslauf erstellen.

Dank Jasper können wir unsere Verkaufsanzeigen auf eBay einfach und schnell mit professionellen Beschreibungen versehen, die den potenziellen Kunden ins Auge springen. Auch für unsere eigene Website können wir von den SEO-freundlichen Texten profitieren, die von Jasper generiert werden. Das Tool beherrscht 25 Sprachen, darunter auch Deutsch, und ermöglicht es uns, Eingaben in einer Sprache vorzunehmen und den Text in einer anderen Sprache auszugeben.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Qualität und Wahrhaftigkeit von Texten, die von KI-Tools wie Jasper erstellt werden, stark von den Informationen abhängt, die vom Nutzer bereitgestellt werden. Wenn beispielsweise nicht alle erforderlichen Informationen zur Verfügung gestellt werden, kann es vorkommen, dass Jasper solche Datenlücken mit erfundenen Werten füllt. Daher ist es immer ratsam, eine gründliche Überprüfung des Textes durchzuführen, um sicherzustellen, dass er den gewünschten Standards entspricht.

Text-to-Speech-Generator Murf

Murf ist ein fortschrittlicher Text-to-Speech-Service, der mit seinen außergewöhnlichen Funktionen beeindruckt. Anders als bei herkömmlichen Tools können Sie hier nicht nur die Sprachgeschwindigkeit, sondern auch die Tonhöhe, Betonung und Interpunktion individuell anpassen.

Mit Murf können wir hochwertige und individuelle Sprachausgaben erstellen. Dabei haben wir die Möglichkeit, verschiedene akustische Elemente wie Tonhöhe, Betonung und Interpunktion anzupassen. Die Stimmen sind dabei beeindruckend geschmeidig und haben eine satte Klangfarbe. Wir können auch Hintergrundmusik und Stimmwechsler verwenden, um die Wiedergabe unserer Texte noch interessanter zu gestalten. Mit Murf stehen uns mehr als 120 unterschiedliche Stimmen in insgesamt 24 Sprachen zur Verfügung. Einziges Manko: Bei der Erstellung von Texten sollten wir darauf achten, dass wir alle notwendigen Informationen liefern, damit der Text-To-Speech-Service korrekt arbeitet.

Fireflies für Notizen in Business-Meetings

Fireflies nutzt modernste Technologie wie Natural Language Processing (NLP) und hat das Potenzial, die Art und Weise, wie Telefonate oder Business-Meetings durchgeführt werden, zu revolutionieren - und das betrifft nicht nur den Protokollführer. Das Tool ist in der Lage, Meetings, Telefongespräche und Audioaufnahmen in Textform genau zu transkribieren. Mit Fireflies können Video- oder Audiodateien von Konferenzen aufgenommen und innerhalb von Minuten in Text umgewandelt werden. Der Text kann dann weiterverarbeitet werden und es entfällt die Notwendigkeit, Notizen zu machen. Teilnehmer oder Mitarbeiter haben mit Fireflies die Möglichkeit, auch Jahre später noch nach ausgewählten Inhalten oder Themen vergangener Meetings über die Schlagwortsuche zu suchen.

Fireflies ist ein Tool, das insbesondere Menschen, die sich oft mit langen Audioaufnahmen auseinandersetzen müssen, die Arbeit erleichtern kann. Durch die Verwendung von künstlicher Intelligenz können Nutzer schnell und einfach relevante Stellen in Audiodateien finden und markieren. Dabei ist es auch möglich, eigene Notizen zu erstellen und wichtige Momente zu kennzeichnen. Durch die Analyse der Stimmung in Gesprächen oder die Filterung von Sprechzeiten können auch Monologe oder Coaching-Situationen identifiziert werden. Eine kostenlose Version des Tools ist erhältlich, die jedoch bestimmte Einschränkungen aufweist.