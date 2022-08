Über eine lange Zeit brauchte man lediglich ein Passwort einzugeben, um in die Benutzeroberfläche der Fritz!Box zu gelangen. Neuerdings tauchen dort jedoch seltsame Benutzernamen auf.

Wer sich in seiner Fritz!Box einloggen möchte, um Einstellungen vorzunehmen, ruft im lokalen Netzwerk mit dem Browser die IP-Adresse des Routers auf (meistens 192.168.178.1) und gibt im Startbildschirm das festgelegte Passwort ein. Nun fällt seit einiger Zeit auf, dass man beim Anlegen eines neuen Benutzerkontos (z. B. um den Fernzugriff des Routers per VPN zu nutzen) in dem Menüeintrag unter "System -> FRITZ!Box-Benuzter" bereits ein Useraccount hinterlegt ist. Wie kommt dieser dort hin? Wurde die Fritz!Box gehackt? Wer hat dort diesen seltsamen Nutzernamen hinterlegt?

Fritz-OS legt neuen Benutzer an

Keine Sorge, hier war kein Hacker am Werk! Das neue Benutzerkonto wurde von der Fritz!Box selbst eingerichtet. Ursache hierfür ist das Update des Betriebssystems des Routers auf die Version 7.25. Bei der neuen Fritz-OS-Version hat der Hersteller AVM das Login-Verfahren umgestellt. Um in das Routermenü zu gelangen, ist jetzt die Eingabe eines Benutzernamens und eines Kennwortes erforderlich. Aus Sicherheitsgründen reicht es jetzt nicht mehr aus, sich nur mit einem Kennwort zu authentifizieren. Jedoch fordert Fritz-OS nach der Installation des 7.25-Updates nicht automatisch dazu auf, einen Benutzernamen einzurichten. Dies macht der Router von sich aus und erstellt einen Benutzer namens "fritz" und eine vierstellige Ziffernfolge, also etwa "fritz7355".

Dem neu angelegten Benutzernamen wird das Passwort zugewiesen, welches bislang allein für das Anmeldeverfahren ausreichend war. Wenn auf der Fritz!Box nur dieses eine Benutzerkonto vorhanden ist, kann man sich auch weiterhin nur mit dem bekannten Passwort einloggen, ohne einen Benutzernamen eingeben zu müssen. Erst dann, wenn man weitere Benutzerkonten einrichten möchte - etwa für den Fernzugriff -, erscheint während der Anmeldung im Feld "Benutzername" ein Drop-down-Menü, aus welchem man den gewünschten Account auswählen kann.

Der automatisch eingerichtete Username nach dem Muster "fritzxxxx" kann auch geändert werden. Dazu klickt man unter "System -› FRITZ!Box-Benutzer -› Benutzer" auf das Bearbeiten-Symbol eines der angezeigten Konten.

Anpassen des Benutzeraccounts in der Fritz!Box - ganz einfach

Mit der kürzlich erschienenen Firmware-Version Fritz-OS 7.50 können zusätzliche Informationen zu den Benutzerkonten hinterlegt werden. Beim Usernamen, die die Fritz!Box selbsttätig eingerichtet hat, sieht man in der Spalte "Eigenschaften" den Hinweis "automatisch angelegt". Bei den jeweiligen Berechtigungen sind die nutzerspezifischen Einstellungen, eine Anrufliste, Sprachnachrichten sowie NAS- und Smart-Home-Inhalte hinterlegt.

Mit einer zusätzlichen Einstellung kann der Zugriff auf das persönliche Fritz!Box-Menü besser geschützt werden. Es gibt ein Häkchen-Kästchen mit der Bezeichnung "Benutzerliste im Heimnetz anzeigen". Sobald hier das Häkchen entfernt wird, ist es beim Login zwingend erforderlich, neben dem Passwort auch den Benutzernamen anzugeben. AVM hat hier also einen zusätzlichen Sicherheitsmechanismus eingebaut. Ein Passwort durch Probieren oder durch Erraten herauszubekommen, ist künftig ohne die Eingabe eines Benutzernamens nicht mehr möglich.